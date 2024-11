Quién es “La Roca” Moreno, el custodio del plantel de River que recibió un golpe en el rostro en la gresca y fue informado por el árbitro

Diego Moreno, conocido como “La Roca” por su parecido con el actor Dwayne Johnson, quedó en el centro de la escena luego de sufrir una agresión directa en medio de los disturbios que surgieron tras el triunfo de Independiente Rivadavia sobre River Plate por 2-1. Este empleado del equipo Millonario intentaba separar a los involucrados en un enfrentamiento que estalló cerca del banco de suplentes del equipo local, cuando un integrante del staff de la Lepra mendocina lo golpeó en el rostro.

El altercado comenzó mientras Gonzalo Martínez perseguía a Sebastián Villa hacia las escaleras que conducen a los vestuarios. En paralelo, otros jugadores y asistentes de ambos equipos se enfrentaron a empujones y manotazos, en un caos que quedó registrado cerca del banco de suplentes.

Uno de los diarios de Al Ain, en Emiratos Árabes, reflejó el parecido entre las dos “Rocas”

Diego Moreno no pasa desapercibido en cada viaje que realiza con el plantel de River Plate, principalmente por su imponente físico. Su presencia ha generado admiración en diferentes lugares del mundo, como ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos durante el Mundial de Clubes, donde fue abordado en las calles por personas que le pedían fotos y autógrafos debido a su parecido con Dwayne Johnson, protagonista de películas como Jumanji, Baywatch y Rascacielos. Este parecido incluso le valió una página en uno de los principales diarios de Al Ain.

Moreno, quien tiene más de 30 años pero evita revelar su edad exacta, es un apasionado del gimnasio y del entrenamiento diario. Con sus brazos y torso tatuados, su contextura física le permitiría destacarse en el mundo de la lucha libre, como lo hizo Johnson antes de convertirse en actor. Sin embargo, para Moreno, trabajar junto al plantel campeón de América ha sido el mayor sueño cumplido. Desde niño, cuando alentaba a River desde la tribuna popular, soñaba con formar parte del equipo de sus amores. Su emoción fue aún mayor al acompañar al club en la obtención de la Copa Libertadores 2018, especialmente en la final histórica contra Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu.

Fiel a su lema, “Todo con mucho esfuerzo y sacrificio. Nunca hay que bajar los brazos en la vida”, Moreno es también aficionado al fútbol. Su pasión lo lleva a jugar en los gimnasios del Monumental, donde a menudo se lo ve compartiendo partidos con amigos como Luis Valla. Su historia refleja la dedicación y amor por el club que ha marcado su vida.

Tras la derrota de River Plate ante Independiente Rivadavia en Mendoza, el entrenador Marcelo Gallardo condenó los incidentes violentos ocurridos al final del partido. “Nada justifica esas cosas que se dan cuando estás en caliente, nada justifica tener que recurrir a la violencia más allá de un mal accionar de alguien”, afirmó el Muñeco durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Gallardo describió el episodio como “muy confuso” debido a la cantidad de personas involucradas. Aunque reconoció que no pudo observar en detalle los hechos, insistió en su rechazo hacia este tipo de comportamientos: “Tenemos que entender que, más allá de un enojo y las pulsaciones a mil, una mala reacción puede llegar a generar todo esto, y no está bueno que pase. No me gusta”.

El DT también reflexionó sobre la importancia de controlar las emociones en momentos críticos: “Hay que asumir la bronca y guardarse. A veces las pulsaciones están a mil y uno no puede controlarse, pero vuelvo a repetir, nada justifica un comportamiento de todas las personas que estuvieron ahí adentro”. Además, subrayó que este tipo de situaciones no deberían ser la imagen que el equipo transmite hacia afuera: “Este acto de violencia no es la imagen que tenemos que dar. Eso no está bueno”.