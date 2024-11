El jefe de Red Bull volvió a presionar a Checo Pérez por sus resultados y lanzó una llamativa definición sobre el cambio de pilotos

La fuerte postura que tomó Christian Horner sobre el futuro de Checo Pérez y la posibilidad de sumar a Franco Colapinto

La Fórmula 1 está en etapas definitorias y el Gran Premio de Las Vegas no arrancó de la mejor manera para Red Bull. La escudería austriaca está teniendo problemas para la puesta a punto del monoplaza, algo que podría atentar contar el sueño de ser campeón de Max Verstappen y de dar pelea por la cima del campeonato de constructores. En ese panorama, Christian Horner, jefe del equipo, volvió a apuntar contra Sergio Pérez por su bajo rendimiento y avivó los rumores sobre su posible salida, aunque aclaró que se analizará la situación a fin de año.

La butaca de Checo sigue tambaleando de cara a la próxima temporada y su continuidad en el equipo de Milton Keynes continúa siendo una incógnita. El mexicano solo sumó 151 puntos, bastante por detrás de los 393 que cosechó su compañero neerlandés. Este fue el índice principal para que surjan las dudas en torno a Pérez, algo que posicionó a Franco Colapinto como uno de los candidatos para removerlo de su lugar. Junto al argentino, también se encuentran los corredores del programa de desarrollo junior del Team austriaco, una lista que incluye a Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Isack Hadjar.

“Todos los pilotos que tenemos bajo contrato tienen muy claro cuál es su situación contractual. Si así lo quisiéramos, podríamos esperar hasta Melbourne el año que viene porque tenemos pilotos bajo contrato”, fue la sorpresiva reflexión de Horner respecto a los pasos a seguir para definir a la dupla titular de Red Bull. De esta manera, deslizó que la decisión final se podría estirar hasta el 16 de marzo, cuando se dé comienzo a la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia.

Christian Horner no aseguró la continuidad de Checo Pérez (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Inevitablemente, al final del año vamos a sentarnos y analizar toda la información que tenemos disponible para nosotros”, comentó en diálogo con F1TV. Y dicha reunión se encamina a durar bastante tiempo, ya que cualquier decisión que se tome en la mesa grande de Red Bull conllevará un cambio rotundo que podría golpear las arcas de la escudería. Según un informe del diario suizo Blick, el mexicano exigiría al menos 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios si Red Bull decide despedirlo antes del 2026, sin contar las pérdidas que sufrirán a nivel de patrocinio y venta de merchandising. Por su parte, el fichaje de Colapinto para sacarlo de Williams podría costar otros USD 20 millones.

“Sergio es nuestro piloto y queremos hacer lo mejor para obtener lo máximo de él. Ha tenido una racha difícil realmente en las últimas semanas y meses. Y desde el punto de vista del campeonato de constructores, necesitamos desesperadamente ambos coches ahí arriba trabajando a la par, lo cual no hemos tenido”, argumentó. Al mismo tiempo, agregó: “Ojalá que Checo tenga un rendimiento sólido en estas últimas tres carreras, pero no hay manera de que podamos ganar el campeonato de constructores sin eso”.

No obstante, Checo Pérez se sigue mostrando confiado respecto a su futuro en Red Bull y afirma continuamente que su posición en el equipo no corre riesgos, a pesar de que acepta que no está consiguiendo los resultados esperados. “Al fin y al cabo, el equipo sabe exactamente lo que saca de mí. Tienen muchos datos e información, así de simple. Por algo me renovaron durante el año. Creo que esta temporada ha sido bastante difícil en muchos sentidos. Empezamos la temporada muy fuertes, pero luego tuvimos un período bastante difícil a lo largo del año”, explicó en su llegada a Las Vegas.

Sergio Pérez se sigue mostrando confiando en continuar con Red Bull (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Sin embargo, a pesar de los rumores que vinculan a Colapinto como futuro integrante del equipo con sede en Milton Keynes, son varios los pilotos que se están postulando para ocupar la prestigiosa butaca. La escudería transita por una tensa calma, donde Liam Lawson se mostró excesivamente agresivo en pista contra Checo, algo que generó malestar en las altas esferas de Red Bull.

Por su parte, Yuki Tsunoda, el otro piloto de Racing Bulls, volvió a dejar en claro su postura respecto a la pelea por ocupar el asiento que pertenece al oriundo de Guadalajara. “Sea quien sea que me envíen (como compañero de equipo) para vencerme, lo que sea, yo simplemente los sigo destruyendo, así que eso es lo que voy a hacer. Siempre digo que merezco ese asiento. Definitivamente, depende de ellos”, disparó de manera contundente el japonés, que es parte del equipo satélite de Red Bull hace varios años.