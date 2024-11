El crudo relato de Boselli sobre su problema de salud: “Los médicos decían que si me tomaba el avión por ahí no la contaba”

Mauro Boselli tuvo que ser internado de urgencia

Mauro Boselli tenía todo listo para disputar su partido de despedida con la camiseta del León de México, sin embargo, el destino le iba a jugar una mala pasada. El día antes de viajar a México se despertó con un dolor intenso que no lo dejaba moverse de la cama. Fue al hospital y terminó en una internación de urgencia.

“Estaba todo armado para hacer el partido de despedida en el León, que fue un club muy importante para mi vida y para mi carrera. Resumido: tuve una hemorragia digestiva muy severa, muy fuerte. El día anterior a viajar para hacer ese partido me pasa esto, me internan de urgencia. Gracias a Dios, me pasó antes de viajar. Los médicos me decían que si llegaba a tomarme el avión había chance de que no la contara. Por algo pasan las cosas. El partido se canceló pero hoy estoy contento de poder contarlo”, le contó a Bolavip en una entrevista.

El ex goleador reveló los temores que lo abordaron en esa situación: “Sí, tuve muchísimo miedo. Uno piensa que es fuerte y que a veces no... Nunca le va a pasar a uno. Cuando te pasa algo realmente te das cuenta de que la vida es para disfrutar, que tenés pocos momentos realmente para ponerte triste. Quizás uno en la vida cotidiana no se da cuenta y a veces se enoja por cosas que no tienen que ser, esto te ayuda para aprender. Y es lo que trato de concientizar, no solamente a mi familia sino a toda la gente que conozco para que vivan felices y que disfruten de levantarse de la cama y estar bien, que es un montón”.

El ex Estudiantes también se refirió a la derrota que sufrió a manos del Barcelona en la final del Mundial de Clubes 2009. En Abu Dhabi, Boselli abrió la cuenta para el Pincha en el primer tiempo, pero a los 87 Pedro puso el 1-1. Y, a minutos de que finalizara la prórroga, Lionel Messi lo dio vuelta y se llevó el título para los de Catalunya.

Mauro Boselli fue el autor del gol de Estudiantes en la final del Mundial de Clubes. Foto junto a Carles Puyol (Gonzalo Calvelo/EL DIA.zzzz)

“Es que eran dos minutos nada más, no faltaba mucho. Hay que ser realista, lo jugabas 10 veces más y perdías por 3 ó 4 goles. Jugamos contra uno de los mejores equipos de todos los tiempos e hicimos un partido perfecto, exactamente como lo había planeado Alejandro (Sabella), creo que sobraron dos minutos. Era exactamente como lo planteó, con todos los puntos que él decía que iban a pasar y pasaron todos. Es de los pocos partidos que un equipo pierde y es recordado por tanto tiempo”.

“Alejandro estaba igual de dolido que nosotros. Me acuerdo que después del partido, cuando volvimos al hotel, estábamos en la habitación con el Chapu (Braña), el Chavo Desábato, Alayes, y entra él, entra a la habitación, nos mira, se agarra la cabeza y dice ‘dos minutos’, se agacha, lamentándose. Y todos nos reímos, en la realidad todos pensamos lo mismo: dos minutos, eran dos minutos. Ya está, no se puede volver el tiempo atrás”.

Además reveló una divertida anécdota: “En ese momento no podía ni caminar. ¿Sabés lo que corrimos? En ese momento no estaba el GPS, no hay un partido en la historia que haya corrido más que ése. Hay una anécdota que el Chapu la cuenta siempre: en esa habitación, yo no me podía ni parar. ‘Me duele todo, no me puedo parar’. Y el Chapu me dice: ‘Viste, hijo de puta, así me siento yo todos los partidos por lo que vos no corrés’”. Y se reían todos, del esfuerzo que habíamos hecho todos, todos, porque no nos quedaba nada, ninguno se guardó nada”.

A pesar de haber salido de las inferiores de Boca Juniors, tuvo la posibilidad de ponerse la camiseta de River Plate: “Me llamó Francescoli estando en México, en 2014 creo que fue, me llamó por teléfono y me dijo que estaba la posibilidad, que a ellos les gustaría contar conmigo. Yo en ese momento estaba espectacular en México, hacía poquito que había llegado, mi familia estaba re cómoda allá y le agradecí pero no. No pasó mucho más que eso”.

Boselli salió de las Inferiores de Boca

Mauro Boselli se retiró del fútbol profesional a los 39 años, luego de edificar una gran trayectoria: salió de Boca y pasó por Estudiantes de La Plata, Wigan, Genoa, Palermo, León, Corinthians y Cerro Porteño.