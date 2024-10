Franco Colapinto volvió a hablar de su futuro en la Fórmula 1 y eligió su momento preferido desde que debutó en Williams

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita y con el correr de los días las oportunidades de ocupar una butaca en la temporada 2025 se vuelven más lejanas. Sus excelentes resultados a lo largo de sus primeras carreras, en las que puntuó en el GP de Azerbaiyán con su octavo lugar y en el GP de los Estados Unidos tras terminar en la décima posición, lo ubican como un gran candidato a estar presente en la parrilla del próximo año.

A pesar de la danza de oportunidades que se le pueden abrir al pilarense, con Sauber como principal favorito y Racing Bulls en menor medida, el joven de 21 años se muestra confiado respecto a su futuro en la categoría y con expectativas de poder convertirse en un piloto titular. En una entrevista con el periodista Juan Fossaroli en ESPN, en la previa del Gran Premio de México, el argentino expresó: “No sabemos cuánto va a durar esto”. Ante la respuesta del cronista afirmando que ya tiene un puesto y que ya es “parte de la Fórmula 1″, Colapinto aclaró: “Ya sé, vamos a volver tarde o temprano. Vamos a luchar por eso. Yo creo que en el 2026 o 2027 vamos a estar de vuelta sí o sí. A trabajar duro para eso y a disfrutarlo entre todos”.

Al mismo tiempo, comentó sobre su rendimiento con Williams y los sorprendentes resultados que está consiguiendo en sus primeros kilómetros, algo que hizo ruido en el paddock ante su rápida adaptación. “No sé, es que las expectativas siguen bajas. Yo voy a un fin de semana no pensando en los puntos. Pienso en hacer lo mejor que pueda, en empezar tranquilo el fin de semana e ir subiendo de a poco, aprovechar los momentos, ir paso a paso. Es un poco lo que hice desde el principio. No esperé resultados, después llegaron porque hicimos bien las cosas y las bases”, argumentó.

“El equipo trabajó muy duro para llegar hasta donde estamos. Pero nunca esperé algo, me enfoqué en mí, fui paso a paso y las cosas fueron llegando de a poco. Así que no hay mucha magia en eso. Eso me funcionó. Hay que seguir por este camino porque quedan muchas carreras, pero fue un buen comienzo”, explicó Franco. Su rendimiento con el FW46 de Williams fue una grata sorpresa para la escudería británica, que está en plena reconstrucción y James Vowles le otorgó una confianza gigante al albiceleste para las últimas nueve carreras.

”Sigo sintiendo como que hago lo mejor que puedo. Me subo al auto como si fuera un Fórmula 2. Es un poco hacer lo que hacías antes, pero acá hay más cosas, es mucho más tiempo y hay más cosas involucradas. Estoy disfrutando del momento, es una oportunidad única para mí”, contó. A esto le sumó: “No esperaba estar este año en la Fórmula 1. Fue algo que cayó del cielo. Traté de agarrarlo con las dos manos, abrazarlo y no dejarlo ir, pero fue algo que no esperábamos. ¿Qué más voy a hacer que disfrutar la oportunidad y extraer lo máximo que puedo de ella?”.

El notable rendimiento y sus cualidades con el volante le permitieron escalar de Fórmula 3 a la Fórmula 1 en poco más de un año, algo que no suele ocurrir habitualmente. Su notable adaptación al monoplaza de la Máxima generó gran ilusión en Argentina y ya sembró una catarata de momentos históricos para el automovilismo nacional. Dentro de todas estas situaciones icónicas, Franco contó cuál fue el momento que más disfrutó desde su debut. “Me quedo con la Q3 de Bakú, fue el momento que más contento estuve hasta ahora”, afirmó.

“Es un momento muy especial cuando terminas de hacer una buena vuelta y te dicen que entraste. Fue un vueltón ese de Bakú. Fueron unas sensaciones muy lindas las que tuve en ese momento. Ojalá sean muchos más en el futuro, es solo el comienzo. Quedan varias carreras, más de la mitad de las que corrí. Con muchas ganas de seguir por este camino. Espero que todos los argentinos lo estén disfrutando porque es un momento muy especial para todos los fanáticos del automovilismo y hay que disfrutarlo”, rememoró Colapinto sobre su gran clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Al mismo tiempo, en dicha entrevista, el argentino mostró una faceta más íntima y habló respecto a sus hobbies y recordó fotos viejas que lo hicieron sonrojar. Todo esto ocurre en la previa del Gran Premio de México, la primera carrera que correrá Franco en territorio latinoamericano.