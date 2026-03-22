Un accidente de helicóptero militar dejó al menos seis muertos y un desaparecido en Qatar

Las fuerzas armadas turco-qataríes sufrieron la muerte de seis personas y la desaparición de una tras el accidente de un helicóptero militar en aguas de Qatar.

Al menos seis personas murieron y una permanece desaparecida tras el accidente de un helicóptero militar en aguas territoriales de Qatar durante la noche del sábado, informó el ministerio de Interior qatarí en un comunicado oficial difundido este domingo.

El aparato, que cumplía una misión rutinaria cuando cayó al mar, pertenecía a las fuerzas armadas de cooperación turco-qatarí y transportaba a ciudadanos turcos y qataríes, de acuerdo a una nota del Ministerio de Defensa turco citada por AFP.

La cooperación militar entre Turquía y Qatar tiene raíces recientes: en 2015, Ankara inauguró una base militar en territorio qatarí, donde mantiene actualmente un contingente de 3.000 soldados centrados en el entrenamiento de fuerzas locales.

Este despliegue responde a un interés estratégico compartido para contrarrestar amenazas regionales, especialmente tras el aumento de hostilidades registrado desde fines de febrero de 2024. La base se consolidó como eje central de la colaboración defensiva tras la firma del acuerdo bilateral hace nueve años, situando a Qatar como un socio clave para los intereses de Ankara en Oriente Medio.

El ministerio de Defensa turco confirmó que entre las víctimas hay cuatro militares qataríes, un soldado turco y dos técnicos de Aselsan. MINISTERIO DE DEFENSA DE TURQUÍA

La operación de búsqueda permitió recuperar seis cuerpos, mientras continúan las labores para encontrar al séptimo ocupante.

Entre las víctimas, según confirmó el Ministerio de Defensa turco, figuran cuatro militares qataríes, un soldado turco y dos técnicos de la empresa de armamento Aselsan, propiedad del Ejército turco.

El gobierno qatarí no reveló aún la identidad de las víctimas ni detalles técnicos sobre el helicóptero.

Fuentes oficiales atribuyeron el accidente a un fallo técnico durante un vuelo de entrenamiento nocturno. El ministerio del interior de Qatar también confirmó el despliegue de varios equipos especializados en la zona del siniestro para las tareas de rescate.

El incremento de tensiones regionales tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán elevó el nivel de alerta militar en el Golfo. (Captura de video)

El actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha incrementado los riesgos para operaciones militares en la zona, aunque los gobiernos implicados no establecieron una relación directa entre el siniestro y la escalada bélica en curso.

El ministerio de Defensa de Qatar especificó en X que “se está realizando una operación de búsqueda de sus tripulantes y pasajeros”, sin detallar aún el lugar exacto del incidente. Mientras, el ministerio del interior confirmó el despliegue de “varios equipos especializados” para las tareas de rescate y recuperación en aguas nacionales.

Las autoridades de ambos países se coordinaron desde las primeras horas del domingo tras el accidente para atender a las familias de las víctimas y clarificar las causas del siniestro.

Aunque Qatar ha sido objeto de varios ataques desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, no se ha establecido ninguna conexión entre este helicóptero y el conflicto provocado por los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán.