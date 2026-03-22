Mundo

Un accidente de helicóptero militar dejó al menos seis muertos y un desaparecido en Qatar

Las autoridades qataríes reportaron que la aeronave, operada conjuntamente con Turquía, se precipitó durante una misión nocturna en el mar, mientras operaciones de rescate buscan a la última persona no localizada entre los tripulantes

Guardar
Las fuerzas armadas turco-qataríes sufrieron
Las fuerzas armadas turco-qataríes sufrieron la muerte de seis personas y la desaparición de una tras el accidente de un helicóptero militar en aguas de Qatar.

Al menos seis personas murieron y una permanece desaparecida tras el accidente de un helicóptero militar en aguas territoriales de Qatar durante la noche del sábado, informó el ministerio de Interior qatarí en un comunicado oficial difundido este domingo.

El aparato, que cumplía una misión rutinaria cuando cayó al mar, pertenecía a las fuerzas armadas de cooperación turco-qatarí y transportaba a ciudadanos turcos y qataríes, de acuerdo a una nota del Ministerio de Defensa turco citada por AFP.

La cooperación militar entre Turquía y Qatar tiene raíces recientes: en 2015, Ankara inauguró una base militar en territorio qatarí, donde mantiene actualmente un contingente de 3.000 soldados centrados en el entrenamiento de fuerzas locales.

Este despliegue responde a un interés estratégico compartido para contrarrestar amenazas regionales, especialmente tras el aumento de hostilidades registrado desde fines de febrero de 2024. La base se consolidó como eje central de la colaboración defensiva tras la firma del acuerdo bilateral hace nueve años, situando a Qatar como un socio clave para los intereses de Ankara en Oriente Medio.

El ministerio de Defensa turco
El ministerio de Defensa turco confirmó que entre las víctimas hay cuatro militares qataríes, un soldado turco y dos técnicos de Aselsan. MINISTERIO DE DEFENSA DE TURQUÍA

La operación de búsqueda permitió recuperar seis cuerpos, mientras continúan las labores para encontrar al séptimo ocupante.

Entre las víctimas, según confirmó el Ministerio de Defensa turco, figuran cuatro militares qataríes, un soldado turco y dos técnicos de la empresa de armamento Aselsan, propiedad del Ejército turco.

El gobierno qatarí no reveló aún la identidad de las víctimas ni detalles técnicos sobre el helicóptero.

Fuentes oficiales atribuyeron el accidente a un fallo técnico durante un vuelo de entrenamiento nocturno. El ministerio del interior de Qatar también confirmó el despliegue de varios equipos especializados en la zona del siniestro para las tareas de rescate.

El incremento de tensiones regionales
El incremento de tensiones regionales tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán elevó el nivel de alerta militar en el Golfo. (Captura de video)

El actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha incrementado los riesgos para operaciones militares en la zona, aunque los gobiernos implicados no establecieron una relación directa entre el siniestro y la escalada bélica en curso.

El ministerio de Defensa de Qatar especificó en X que “se está realizando una operación de búsqueda de sus tripulantes y pasajeros”, sin detallar aún el lugar exacto del incidente. Mientras, el ministerio del interior confirmó el despliegue de “varios equipos especializados” para las tareas de rescate y recuperación en aguas nacionales.

Las autoridades de ambos países se coordinaron desde las primeras horas del domingo tras el accidente para atender a las familias de las víctimas y clarificar las causas del siniestro.

Aunque Qatar ha sido objeto de varios ataques desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, no se ha establecido ninguna conexión entre este helicóptero y el conflicto provocado por los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Temas Relacionados

QatarTurquíaaccidentehelicóptero

Últimas Noticias

Giorgia Meloni afronta un referéndum clave sobre la reforma judicial en Italia

El proceso de consulta dura dos días y representa una evaluación al liderazgo de la mandataria tanto en el ámbito nacional como internacional, en un contexto de alta polarización y participación incierta

Giorgia Meloni afronta un referéndum

Israel suma más de 300 heridos en menos de 24 horas tras una nueva oleada de ataques iraníes

Irán lanzó misiles balísticos contra Dimona y Tel Aviv, donde una bomba de racimo dejó 15 heridos; Netanyahu prometió continuar la ofensiva “en todos los frentes”

Israel suma más de 300

El régimen de Irán amenazó con destruir las infraestructuras energéticas y petroleras de Medio Oriente

La República Islámica advirtió que esa será su respuesta a cualquier ataque de EEUU e Israel contra sus centrales eléctricas o instalaciones vitales

El régimen de Irán amenazó

Israel intensificó su operación terrestre en el sur de Líbano y abatió a 10 terroristas de Hezbollah

El Ejército israelí ingresó a varias estructuras de la organización, en las cuales encontró cohetes, armas y municiones, tras una nueva ofensiva en la región. Un edificio servía como punto de reunión de miembros grupo chiita

Israel intensificó su operación terrestre

EEUU y Ucrania retomarán el diálogo en Miami para “avanzar hacia un acuerdo de paz integral” con Rusia

El primer encuentro del sábado en Florida fue catalogado por Kiev como “importante para todo el mundo”. Este domingo, Steve Witkoff y Jared Kushner darán el presente en una nueva reunión para fijar la fecha de la próxima negociación trilateral con los delegados del Kremlin

EEUU y Ucrania retomarán el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirman que el Estadio Cuauhtémoc

Confirman que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibirá el España vs Perú en junio

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago en abril 2026

El príncipe Guillermo sorprende sumándose a un reto solidario de la BBC: “Los glúteos reales funcionaban a pleno rendimiento”

Otoño en Lima: así estará el clima hoy, domingo 22 de marzo, según el Senamhi

Alba Guijarro, psicóloga: “Si alguien sabe lo que te duele y lo hace, eso ya no es un error”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Los ucranianos tienen pocas esperanzas de paz con un diálogo estancado y ultimátums rusos

Netanyahu dice que está "aplastando" a Irán y pide a otros países unirse a la ofensiva

Fallecido un aficionado del Racing tras una discusión con un seguidor del Albacete

Al menos seis muertos al estrellarse un helicóptero militar qatarí por "un fallo técnico"

El presidente de Adif comparece este martes en el Congreso por el accidente de Adamuz

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Peaky Blinders’

El creador de ‘Peaky Blinders’ reveló cómo se escribió el destino de Tommy Shelby: “Al final solo había una conclusión”

La razón por la que George MacKay evita las franquicias y busca el riesgo en cada papel dentro de Hollywood

El significado de la canción inicial en El Rey León: cómo una frase modificó la apertura más famosa de Disney

Niall Horan recordó la muerte de Liam Payne: “Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia”

Los cambios que tuvo que enfrentar Cillian Murphy para protagonizar ‘Peaky Blinders’ durante casi 10 años