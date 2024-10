Federico Coria ganó en su debut en el Challenger de Buenos Aires: ¿por qué no quiso a sus entrenadores en el banco?

Federico Coria celebra su triunfo en su primer partido en el Challenger de Buenos Aires que se disputa en el Racket Club de Palermo.

El máximo candidato al título y finalista en 2023, Federico Coria fue la atracción de la jornada, en un partido que se extendió por casi 2 horas y media. El rosarino comenzó con algunas cuantas dudas y su frustración inicial fue atropellada por el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza durante el primer set. Sin embargo, esas dudas cambiaron de lado y se pegaron en la raqueta del tenista guayaquileño, que no supo sostener esa ventaja. Por eso, el resultado final terminó respondiendo a las estadísticas y el triunfo quedó para el santafesino por 5-7, 6-1 y 6-2.

A pesar del triunfo, Coria contó que para él “fue muy difícil mentalmente”. “No tuve a nadie en mi banco. Ni Charly (Berlocq) ni el Gringo (Schneiter) ni mi kinesiólogo estaban ahí y por eso le agradecí a un amigo que vino a acompañarme”, comentó Fede después de su victoria. El hecho no fue ni un reproche ni una demanda, simplemente, parte de una decisión que develó las ausencias de entrenadores en ambos bancos de los jugadores, y se encargó de esclarecerlo.

“Yo entreno con Alvarito (Guillén Meza, su rival de este lunes) y compartimos entrenadores. Como yo estoy más arriba en el ranking y juego torneos con mucho más dinero en premios, soy el que más aporta y me correspondía a mí tener a ellos en mi banco. Pero él tiene 21 años, recién empieza y no tiene esa posibilidad, entonces, sugerí que nuestros entrenadores no estuvieran con ninguno de los dos. Eso fue muy duro para mí, porque yo preciso de ellos cerca. Pero creo que era lo mejor”, así narró el Top 100 argentino, lo que había sido una sorpresa. Además, agregó de manera risueña: “Mientras nosotros nos matábamos en la cancha, ellos dos (Charly y el Gringo) se tomaban un cafecito en la terraza del torneo”.

Esta primera jornada de la novena edición del challenger de Buenos Aires fue inaugurada por Juan Ignacio Londero, quien está en búsqueda de conseguir acercarse al Top 100 antes de fin de temporada. Llegó con una invitación al torneo y tendrá otra más en Villa María, la semana que viene, pero después se tendrá que valer de su ranking protegido. Tal vez por eso la presión que se notó en cada golpe, tratando de que se convierta en winner. La regularidad del francés Enzo Couacaud fue mucho para el cordobés y perdió por un doble 6-4.

El que cerró la jornada fue Camilo Ugo Carabelli, que terminó imponiendo todo su tenis por sobre la previsibilidad y la poca convicción del también argentino de Santiago Rodríguez Taverna. Camilo concluyó su pase a segunda ronda con la contundencia de un 6-1 y 6-3. Su próximo rival será el vencedor del match entre su compatriota Valerio Aboian y Murkel Dellien, de Bolivia, que se medirán en el primer turno de la cancha 8 este martes.

Camilo Ugo Carabelli celebra su triunfo en la primera ronda del Challenger de Buenos Aires en el Racket Club de Palermo.

En en el promedio de la jornada en el Racket Club de Palermo, el duelo albiceleste fue para Juan Bautista Torres, que accedió a través de una invitación al torneo, que venció en set corridos a Juan Pablo Ficovich, por 6-2 y 6-4.

Lo que se juega el martes

En la jornada del martes será el momento de la presentación del segundo preclasificado del certamen Francisco Comesaña, quien tendrá como rival al peruano Gonzalo Bueno, en el cierre del Court Central del Racket Club. Además, se producirán dos choques previos de gran atractivo en el mismo escenario. Román Burruchaga intentará frenar el paso exitoso que viene sosteniendo el paraguayo Adolfo Vallejo, de 20 años, y que viene de alcanzar la definición del challenger de Antofagasta, en la que cayó ante Juan Manuel Cerúndolo.

Pero el más esperado del día será el match entre el hasta ahora sorpresivo argentino Federico Gómez y el menor de los Cerúndolo, campeón en el reciente torneo trasandino. Una nueva jornada que contará con la participación de 12 argentinos buscando los octavos de final en Buenos Aires.