Cómo siguen las tratativas por el nuevo entrenador y la “negociación paralela” clave para el futuro de Boca Juniors

Juan Román Riquelme junto a Mariano Herrón, interino del equipo

Inmediatamente después de que Belgrano se pusiera arriba en el marcador en el último partido de Boca en Córdoba, Juan Román Riquelme bajó desde el palco que le habían dado sus pares piratas y se dirigió hacia el vestuario visitante. Allí terminó de ver la acción y minutos finales del ciclo de Diego Martínez, que en los últimos compromisos estuvo muy lejos de exhibir la verborragia que había lo había caracterizado en el inicio de su ciclo como DT. La suerte estaba echada: el estratega tenía tomada la decisión de marcharse y se lo comunicó al presidente cara a cara. A partir de allí, el pope azul y oro empezó a analizar cuál sería la mejor opción para suplirlo.

Martínez brindó una conferencia en la que no aceptó preguntas y simplemente informó su decisión. Riquelme, acompañado del Consejo de Fútbol (Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado estuvieron junto a él en Córdoba), no se retiró sin antes brindar algunas precisiones sobre el futuro deportivo del plantel profesional. En el vestuario visitante se cocinó a fuego lento la nueva asunción del interino Mariano Herrón, hombre de confianza de Román y quien lo acompaña frecuentemente en su palco en la Bombonera.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones en las que Herrón dilató su estadía con los profesionales por varios partidos, esta vez Riquelme tenía claro que el ex Argentinos Juniors iba a dirigir el próximo domingo justamente contra el Bicho y luego bajaría nuevamente a Reserva. La soga se estiró demasiado y la coyuntura obliga a no experimentar más: Boca no tiene asegurada la participación en la Copa Libertadores 2025 y el último 10 se refirió en su última rueda de prensa a que el equipo “no está compitiendo bien”.

Riquelme quiere que Herrón dirija ante Argentinos Juniors y el futuro DT debute después de la Fecha FIFA ante Tigre (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si cualquier danza de nombres de posibles candidatos a entrenador se hace sentir en cualquier club, en Boca se potencia y magnifica todavía más. Desde las horas posteriores a la derrota en el Superclásico ante River empezaron a mencionarse nombres en los pasillos de la Bombonera. Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo, dos hombres muy vinculados a Mauricio Macri, son dos ex compinches de Riquelme que jamás estarán en carpeta por ese motivo (¿Carlos Tevez?, menos que menos). En un segundo escalafón aparecieron Fernando Gago y Rodolfo Arruabarrena, pero el hecho de estar actualmente con trabajo (el primer en Chivas de Guadalajara y el segundo en Al-Taawoun de Arabia Saudita) dificulta que sean opciones viables. Lo mismo con Luis Zubeldía, que firmó hace apenas cinco meses en San Pablo y posee vínculo hasta diciembre de 2025.

Al mismo tiempo que Herrón llevó a cabo su primera jornada de trabajo en el Boca Predio junto a sus laderos Walter Pico, Claudio Morel Rodríguez (ayudantes de campo), Cristian Aquino (preparador físico) y Cristian Muñoz (entrenador de arqueros), la incontinencia informativo del periodismo partidario y vinculado al club de la Ribera hizo que se multiplicaran las alternativas para definir al sucesor de Diego Martínez. Y el hecho de que hombres del riñón de Román y con voz autorizada para referirse a la realidad de la institución como el Mono Navarro Montoya, quien deslizó la chance de que Carlos Bianchi asumiera como manager y Eduardo Domínguez como DT en 2025, exacerbó todo.

Que el Kily González y Gustavo Quinteros son dos técnicos del gusto de Riquelme se sabe desde hace rato. Pero poco se menciona que Román, así como respeta los contratos de los futbolistas que busca en los mercados y descarta la posibilidad de ejecutar las cláusulas de salida, tampoco va detrás de entrenadores que tengan contrato vigente. El asterisco fue con Martínez, que recién se desvinculó de Huracán una vez que finalizó el año futbolístico (2023) e inició la campaña con Boca desde cero. No sería el momento del Kily, presente en el partido homenaje a Riquelme y de gran relación con él, ni tampoco del argentino nacionalizado boliviano que llevó a Vélez a los primeros planos (desde el Fortín ya advirtieron que buscarán renovar su contrato a fin de año y que Quinteros dará prioridad a la entidad de Liniers).

Solamente Román y el Consejo de Fútbol conocen el nombre del futuro DT de Boca

Y hubo más: Walter Samuel (ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección), Eduardo Coudet (fue hincha de Boca, jugó en River y está sin club), Fernando Ortiz (otro ex jugador de Boca de último paso por Monterrey de México), Gabriel Heinze (en parate tras su última experiencia en Newell’s el año pasado) y Antonio Mohamed, que en en 2019 tras la final de Libertadores perdida en Madrid fue el candidato que pretendía Daniel Angelici antes de que Nicolás Burdisso eligiera a Gustavo Alfaro. En más de una ocasión, el Turco manifestó su deseo de dirigir alguna vez a Boca.

Sondeos de relativo interés, muchos. Llamado formal de Riquelme al elegido, uno solo. Ayer por la tarde, Román se comunicó con el entrenador que pretende para Boca. Su apellido estuvo guardado desde ese momento bajo siete llaves en el Predio de Ezeiza, por lo que solamente el Consejo de Fútbol y el círculo íntimo del presidente conoce de quién se trata. De ahí para afuera, todo fue especulación.

Aunque la charla se gestó en las últimas horas, eso no implica que el acuerdo esté cerrado. De hecho, el apuntado antes de que Diego Martínez fuera requerido por Riquelme fue el Tata Martino, quien llegó a ser tentado por los miembros del Consejo de Fútbol, pero no dio el brazo a torcer y al poco tiempo tomó las riendas del Inter Miami en la MLS. La intención en el Xeneize es que el flamante DT se ponga el buzo por primera vez en cancha de Tigre luego del parate de octubre por Fecha FIFA.

Riquelme ya supo sorprender en el inicio de su mandato con Miguel Ángel Russo, que venía de dirigir a Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño de Paraguay, mientras que hizo lo propio con Jorge Almirón, que había tropezado en Elche de España. Román prioriza ideas por sobre el presente. Lo único concreto es que los hinchas que padezcan ansiedad, tendrán que aguardar unas horas más.

LA NEGOCIACIÓN PARALELA EN BOCA JUNIORS

Llamó la atención en las últimas horas que una cuenta oficial de la FIFA referida al Mundial de Clubes que se disputará el año que viene en Estados Unidos publicara un banner con múltiples estrellas del fútbol internacional que seguramente dirán presente con sus respectivos equipos en dicha cita. Como representante de Boca Juniors, la carta fue Miguel Merentiel, lo que sorprendió a más de uno.

Merentiel (no Cavani) fue la figura elegida por FIFA para presentar el Mundial de Clubes 2025 en las redes sociales

No está en discusión el nivel de la Bestia, uno de los jugadores más ponderados por el hincha xeneize en lo que va del año, que incluso lo llevó a ser convocado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya. Sin embargo, el hecho de compartir plantel con Edinson Cavani hizo que surgieran interrogantes respecto al futuro del Matador en la Ribera de cara al 2025.

Según pudo averiguar Infobae, luego de las dos charlas informales que el Consejo mantuvo con Edi, hubo un nuevo avance y Riquelme es optimista de renovar el vínculo del uruguayo, que expira a fin de año. Así es que en paralelo a la búsqueda del nuevo entrenador, la directiva también se mueve para sellar la permanencia del número 10, que está cómodo en Argentina pero siempre exigirá un proyecto futbolístico ambicioso al margen de los términos económicos del contrato.

Tras la derrota con Belgrano, a minutos de que Martínez anunciara su renuncia, Cavani compartió una reflexión que pudo resultar un guiño pensando en su extensión: “Hay que laburar, meter la cabeza, todos los días, ser consciente de lo que se está viviendo. Hay que darle para adelante, laburar, meterle, corregir, reflexionar y apostar a lo que viene”.