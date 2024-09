La fuerte autocrítica de Edinson Cavani tras la derrota de Boca Juniors ante Belgrano en Córdoba

Este sea, probablemente, el peor momento futbolístico de Boca Juniors desde que Edinson Cavani llegó a la institución. Tras la tercera derrota consecutiva del Xeneize en Córdoba (2-0 ante Belgrano por los gritos de Franco Jara y Uvita Fernández), el uruguayo enfrentó los micrófonos, se paró delante de la cámara y dio su parecer pese a la crisis que transitan los de la Ribera.

“Hay que laburar, meter la cabeza, todos los días, ser consciente de lo que se está viviendo. Felicitar al otro equipo. Hay que darle para adelante, laburar, meterle, corregir, reflexionar y apostar a lo que viene”, declaró el Matador, que fue capitán y titular en el choque válido por la Fecha 16 de la Liga Profesional. Fue apenas unos minutos antes de que Diego Martínez informara que había renunciado a su cargo como entrenador.

Además, el número 10 manifestó: “El trato (con Diego Martínez) es con el respeto que se le tiene que tener a un entrenador, es el que manda y tenemos que respetar, más allá que haya cosas que estén bien o mal, tenemos que laburar para estar al 100% y cumplir cuando nos llama. El trato ha sido bueno y seguirá siendo así hasta el último día que esté acá. Esto es juntos, lo sacamos juntos y no hay muchos misterios, somos responsables de este momento y no hay muchas recetas. Es trabajo, sacrificio, humildad y darle para adelante”.

Cavani, al igual que el resto del equipo con excepción de Brey, tuvo una discreta actuación contra Belgrano. Dispuso de una chance clara en el segundo tiempo, cuando apareció solo en el área y conectó de cabeza una bola pinchada por Kevin Zenón, pero el arquero Juan Espínola se estiró y la sacó por encima del travesaño. Un rato antes, Edi había habilitado al Exequiel Zeballos en una gran jugada colectiva que concluyó con remate a quemarropa del Changuito, bien desactivado por el arquero. Fue reemplazado a falta de 5 minutos para el final por Agustín Martegani.

“El fútbol es así, es hablar y los programas se hacen con eso, con las opiniones y demás. Tenemos que estar cerrados como grupo y protegernos entre nosotros”, concluyó Cavani respecto a las críticas que provienen desde afuera.

“Buenas noches, hoy no va a haber el ida y vuelta que tenemos para hablar de fútbol. Simplemente para informarles que presenté la renuncia. Primero hablé con el Consejo, luego el presidente y más tarde a los futbolistas. No vamos a continuar en nuestra función como cuerpo técnico. Agradecido a la institución, al presidente por confiar en mí para llevar adelante una idea. En este momento, más allá de sentir que somos todos muy responsables, lo más sano y lo mejor para la institución es que nosotros dejemos el cargo. Tratar de que de esa manera, que los muchachos salgan adelante en este difícil momento. Nuevamente agradecerle al club, a toda la gente por el dí a día, a los futbolistas por intentar llevar adelante nuestra idea y formas. Lo único y más importante era que Boca juegue bien al fútbol cada fin de semana. Por el momento lo logramos por momentos no y lo mejor era que demos el paso al costado. Por último agradecerle a la gente que sin ser un hombre importante del fútbol del club hasta el último día recibimos un apoyo y cariño increíble. Disculpas, y agradecerle lo que nos brindaron en estos nueve meses”.