Navarro Montoya aseguró que Carlos Bianchi podría llegar a Boca como manager y Eduardo Domínguez como DT en 2025

Navarro Montoya dijo que Bianchi y Eduardo Domínguez podrían llegar a Boca

Carlos Fernando Navarro Montoya ventiló una información que tomó fuerza en las últimas horas: la directiva de Boca estaría interesada en contar con los servicios de Carlos Bianchi y Eduardo Domínguez de cara al 2025.

El Mono, emblemático arquero xeneize y hombre que también estuvo vinculado como empleado del club durante la gestión de Juan Román Riquelme, declaró en ESPN: “Tengo la presunción de que Boca va a tratar de sumar a Bianchi como director general, como manager, y una vez que se consumara la salida de Diego Martínez, a Domínguez como entrenador”.

La fuerte revelación se originó en medio de un contexto algo caótico para un Boca que tiene caminando a su entrenador por la cuerda floja tras la eliminación en Copa Sudamericana y la derrota en el Superclásico ante River. Si bien desde el Consejo de Fútbol ratificaron a Martínez en su cargo, se habla de que su ciclo está cumplido y que podría ser despedido de un momento a otro. Además, su vínculo con la institución de la Ribera expira a fin de año, época en la que Navarro Montoya puntualizó que podría darse el fuerte recambio en la estructura del fútbol.

El ex futbolista y hoy panelista televisivo diferenció al ciclo de Alfio Basile como DT y Bianchi manager en el pasado con el que podría darse el año próximo: “Es otro contexto. Boca debe buscar técnicos o participantes del organigrama de fútbol que sean inobjetables y Bianchi es inobjetable. Hay que ver qué quiere hacer a esta altura de su vida Carlos. Primero tendrán que dilucidar qué hacer con Martínez y Martínez tiene que pensar qué quiere hacer. No es cómoda su situación, yo lo quiero a Diego, pero no es fácil este momento. Por eso evaluarán cuando termina su contrato si continúa o no”.

Las apreciaciones del ex guardameta de 58 años continuaron: “Esta situación amerita que cuando termine fin de año, pueda haber un cambio profundo. El nombre de Bianchi, por la relación, por lo que significa, por el apellido, que va a sentir una protección, por lo menos de inicio, después se verá... Y el entrenador es un buen entrenador”.

En tanto, se encargó de calificar el momento institucional de Boca: “No creo que sea de inestabilidad, sí de disconformidad. Acá hay una gestión a la que le quedan tres años. Inestabilidad es que el mando o los que gobiernan en el club tengan la posibilidad de irse por una cuestión ajena. Lo que hay ahora es disconformismo, que hay argumentos de sobra porque el equipo quedó afuera de la Sudamericana y no está peleando el campeonato, que son objetivos mínimos”. Y completó: “Yo no creo en la obligación de salir campeón, pero sí de pelear lo que compite. Y Boca no lo ha logrado, eso genera disconformismo y amerita una fuerte autocrítica de Riquelme, el Consejo y los futbolistas, que son los máximos responsables”.

¿Cuándo expira el contrato de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata? El DT del Pincha posee vínculo hasta fines de 2024, por lo que quedaría liberado para negociar a partir de enero. Riquelme siempre lo tuvo en carpeta como posible DT azul y oro, aunque los caminos entre el yerno de Bianchi y Brandsen 805 nunca pudieron cruzarse, al menos hasta ahora.