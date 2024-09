Diego Polenta contó que pensó en dejar el fútbol tras la muerte de Juan Izquierdo: “Es lo más difícil que he afrontado”

El capitán de Nacional, Diego Polenta, cuenta que pensó en dejar a jugar al fútbol luego de la muerte de su compañero de Nacional Juan Izquierdo (Nacional)

Los jugadores de Nacional atravesaron en los últimos días una de la semana más difícil de su carrera profesional. El club retomó los entrenamientos para jugar este domingo por el Torneo Clausura tras la muerte de Juan Izquierdo, el zaguero de 27 años que cayó desplomado en el último partido de la Copa Libertadores en San Pablo.

El capitán del club, Diego Polenta, brindó una conferencia de prensa este jueves en la que expresó el dolor que sienten los futbolistas. “Han sido momentos duros. Uno se pone a pensar y a recordar un poco su vida. En mi vida había pasado por una situación así. Es como la pérdida de un familiar. A veces vivimos más con los compañeros que con la propia familia”, dijo.

Para los jugadores de Nacional entrar al vestuario y que la silla de Izquierdo esté vacía es un momento “complicado”, expresó el jugador tricolor. “Como capitán, es lo más doloroso que me tocó vivir. He tenido circunstancias a lo largo de mi carrera, pero pensé que nunca iba a vivir un momento así. Sí problemitas, pero comparado con estos son problemitas de verdad. Nunca me imaginé una situación así. Creo que es lo más difícil que he afrontado en mi vida”, dijo el futbolista.

Diego Polenta lleva los restos de Juan Izquierdo en su despedida final

Polenta reconoció que sus compañeros lo vieron “devastado” por la tristeza que le generó esta pérdida y aseguró que, al comienzo, pensó en “no volver a entrar a una cancha”. “Hay que juntar fuerzas, hay que seguir. A todos humanamente nos pasó, tanto a nosotros como al cuerpo técnico, de hacernos preguntas. Y decir: ‘¿Qué hacemos?’ ¿Vuelvo a entrar? Yo no pude entrar a la cancha”, el capitán bolso.

El futbolista recién volvió a pisar el campo de juego esta última semana porque antes no se sentía con ganas ni fuerzas, confesó. “Hay que mirar para adelante, siempre recordándolo y tratando de defenderlo al máximo dentro de la cancha”, agregó.

“A Juan no lo vamos a olvidar ni hoy, ni mañana ni en toda nuestra vida. Nos chocó a todos. Pero es fútbol y tenemos que seguir adelante”, señaló.

Sandra Viana, la madre del futbolista uruguaya Juan Izquierdo, destacó un gesto de Diego Polenta (Captura O Globo)

La madre de Juan Izquierdo, Sandra Viana, destacó días atrás un gestó que la sorprendió mientras atravesaba el duelo. “Diego estuvo desde el primer día. Polenta trajo la camioneta de Juan de Los Céspedes y Selena (esposa del central) le dijo a mi nieta que iba a traer la camioneta de papá, que se la iba a traer ‘el tio papi’ - de esta manera llama a Polenta - Y cuando llegó estaba mirando la puerta, era como que sentía el ‘ahí viene papá’”, contó la madre de Izquierdo con lágrimas en sus ojos. El referente del conjunto uruguayo era como “un segundo padre” para la hija del jugador que pasó a la eternidad del deporte. “Es difícil contarle a una nena de dos años que su papá no va a llegar más”, sentenció en una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890.

Polenta se refirió a estas declaraciones en la conferencia. “Como dijo Sandra, sentí la necesidad de estar en ese momento. Sé lo que es la familia de Juan. Sé lo que Juan pensaba de su familia, de sus hijos. Entonces, estar cerca de la familia en este momento creo que es cumplir como compañero, como familia, como un hermano. Lo hago de corazón. No quería que se supiera mucho de lo que estaba haciendo”, comentó.

El capitán de Nacional destacó el apoyo de los hinchas de todos los equipos del fútbol uruguayo y agradeció especialmente a San Pablo. “Se han portado de 10 y hasta el día de hoy estamos en contacto”, declaró.