La madre de Juan Izquierdo contó que nunca le dijeron que su hijo había tenido una arritmia a los 17 años

Sandra Viana, la madre del futbolista uruguaya Juan Izquierdo (Captura O Globo)

La madre del futbolista uruguayo Juan Izquierdo, que murió tras desplomarse jugando para Nacional en Brasil, quedó “impresionada con el cariño” que recibió en la última semana, tanto de los hinchas uruguayos como de los brasileños. En una entrevista con la cadena O Globo tras el velatorio de su hijo, Sandra Viana lo recordó como “un chico muy amoroso”.

“El sueño de él era comprarle una casa a la familia”, contó Viana. Izquierdo había trabajado en la construcción de la vivienda en la que hoy viven sus padres, dijo la mujer. Contó que cargó arena y ladrillos, aún cuando llegaba cansado de los entrenamientos. “Comía, dormía y luego venía a ayudar a casa”, recordó.

Viana se mostró molesta por las declaraciones del secretario nacional del Deporte de Uruguay, Sebastián Bauzá, quien durante la internación de Izquierdo contó el resultado de un electrocardiograma que le habían realizado en 2014, que mostró que tenía una arritmia. “Tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pueda jugar. Lo que sí hay que controlarlo y estamos seguros de que los diferentes médicos de los clubes por donde pasó lo han controlado”, había declarado el funcionario en Radio Carve Deportiva.

Familiares y aficionados del fútbol observan el velatorio de Juan Izquierdo en Montevideo, el jueves 29 de agosto de 2024. El jugador del club uruguayo Nacional falleció tras sufrir una arritmia en un partido de la Copa Libertadores en Sao Paulo. (AP Foto/ Matilde Campodónico)

Viana, la madre de Izquierdo, se vio sorprendida por estos dichos. Cuando se le detectó ese problema cardíaco, el futbolista era menor de edad. “Nunca vinieron a decirnos: ‘Miren, padres, tiene una pequeña arritmia en el corazón’”, planteó.

La madre de Izquierdo recordó que cuando llegó al hospital Albert Einstein en San Pablo el panorama fue desolador. “En el hospital nos dijeron que llegó muerto y que le hicieron 19 minutos de reanimación cardíaca para ver qué podían hacer con él”, relató.

“Él nació y vivió para el fútbol. Él se fue tan joven, con tantos sueños por cumplir”, declaró la mamá.

En la mañana del martes, Viana volvió a agradecer el apoyo de Nacional y de San Pablo. Entrevistada en el programa 100% Deporte de Sport 890, Viana dijo que el lunes el capitán de Nacional, Diego Polenta, llegó a su casa para entregar la camioneta del futbolista fallecido. Su hija pensó que llegaba Izquierdo. “Es difícil decirle a una nena de dos años que su papá no va a llegar más”, lamentó.

El capitán de Nacional, Diego Polenta, y el presidente Alejandro Balbi llevan los restos de Juan Izquierdo (REUTERS/Mariana Greif)

“Diego Polenta ha estado desde el primer momento. Vino a jugar todos los días y estar con mi nieta. La ayudaba a prender la estufa como la prendía Juan, jugaba en la cama elástica. Él y su esposa se portaron excelente”, contó sobre los gestos del capitán de Nacional.

Viana dio detalles sobre un virus que Izquierdo tenía alojado en el corazón y que derivó en el triste final. “Nosotros queríamos saber a raíz de qué había sido lo que le pasó, porque él nunca había tenido problemas de corazón. Ellos estudiaron el caso de Juan. Había un equipo de médicos que nos reunió y nos dijeron que él había agarrado un virus”, relató.

Selena, la pareja de Izquierdo, se sorprendió con ese diagnóstico. “¿Un virus? Si él no estaba resfriado, no tenía mocos, no le dolía la garganta. Lo único que decía era que tenía los ganglios inflamados. Fue de lo único que se quejó en estos días”, preguntó.

Fotografía tomada el 22 de agosto de 2024 en momentos en que el defensor uruguayo del club Nacional Juan Izquierdo (abajo) es atendido por personal de la salud tras sufrir un desmayo súbito durante un partido en el estadio Morumbi en Sao Paulo. EFE/ Isaac Fontana

“Nos dijeron que había agarrado un virus que le había inflamado el corazón. Se le había alojado en el corazón y se le inflamó. Con el alto impacto de todo lo que es jugar un partido, la tensión, fue el desencadenante de la arritmia”, contó la mujer, sobre lo que le dijo el equipo médico de Brasil en el hospital.

Ese equipo estaba integrado por un cardiólogo y dos neurólogos.

“Cuando llegó al hospital, él llegó clínicamente muerto. Estaba muerto cuando llegó. Le hicieron reanimación, pero no volvió enseguida. Estuvo de 19 a 20 minutos en reanimación”, comentó.