El Dream Team de Flamengo: USD 19 millones por un argentino, un mundialista brasileño y una estrella europea para ganar la Libertadores

Alex Sandro jugó 13 temporadas en Europa

Flamengo ha vuelto a demostrar el poder de su billetera inagotable con la adquisición de dos jugadores destacados procedentes de Europa. El club brasileño, reconocido por su fuerte inversión en talento, ha sumado a sus filas al argentino Carlos Alcaraz y al laureado lateral izquierdo Alex Sandro. Estas incorporaciones pretenden fortalecer un plantel que ya contaba con figuras de renombre como De Arrascaeta, Gerson, Nicolás de la Cruz y Gabriel Barbosa.

Alcaraz, quien fue vendido por el Southampton a cambio de 19 millones de dólares, regresa a Sudamérica luego de su paso por la Juventus y el propio conjunto inglés. Aunque estaba comenzando su tercera temporada en Europa, el mediocampista argentino no pudo resistir el llamado de un gigante de Sudamérica, que apuesta todo a ganar la Copa Libertadores. El mediocampista, de 21 años, había sido vendido por Racing al club de la Premier en 14 millones de dólares; lo que confirma que no sólo no perdió valor de mercado, sino que se incrementó. Charly ya estuvo bajo el radar de Lionel Scaloni para la selección argentina.

Por otro lado, Alex Sandro, de 33 años, llega con una vasta y laureada carrera que lo mantuvo durante 13 años en Europa. El destacado lateral izquierdo acumuló más de 300 partidos con la Juventus de Italia, antes de decidir retornar al fútbol sudamericano. Ex campeón de la Libertadores con el Santos, firmó un contrato hasta diciembre de 2026 con el club brasileño.

Alcaraz, con la casaca de la Juve (EFE/EPA/CESARE ABBATE)

“Hay docenas de copas en su currículum y el objetivo es solo uno: ¡LOGRAR MÁS, AHORA CON EL SAGRADO MANGO NEGRO!”, destacó el Fla en sus redes sociales al anunciar el arribo del marcador de punta, que fue parte de la selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022.

El pasado jueves, el conjunto de Río de Janeiro había anunciado el regreso de Michael, quien regresó del Al Hilal de Arabia Saudita. Extremo o volante ofensivo muy conocido en el ámbito brasileño, fue recibido con entusiasmo por sus nuevos compañeros. “Ya ganó títulos acá, llega con voluntad de vencer, nos va a ayudar mucho, va a ser muy importante de acá a fin de año”, afirmó el arquero argentino Agustín Rossi en diálogo con el canal oficial del Flamengo.

Y puede haber más. Es que el Fla llegó a un acuerdo para sumar al ecuatoriano Gonzalo Plata, desequilibrante atacante del Al Sadd de Qatar. El conjunto brasileño le comprará una porción del pase. Y su apetito de figuras no cesa: busca cerrar la llegada de Memphis Depay, el punta neerlandés de 30 años, con pasado en el Barcelona, el Manchester United y el Atlético de Madrid.

Plata en acción durante el Mundial de Qatar (REUTERS/Kim Hong-Ji)

En este caso, los cariocas tienen competencia: también interesa en Rayados de Monterrey (elenco dirigido por Martín Demichelis) y Rayo Vallecano de España, que recientemente hizo ruido con el desembarco del colombiano James Rodríguez.

Con estas nuevas incorporaciones, Flamengo se prepara para enfrentarse a Peñarol en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los encuentros están programados para el 19 de septiembre en Río de Janeiro y el 26 de septiembre en Montevideo. El plantel, antes de estas caras nuevas, tenía una valoración de 210 millones de dólares según Transfermarkt, pero la llegada de Alcaraz y Alex Sandro no ha hecho más que incrementar su cotización y prestigio.

De pasar al Manya, Flamengo se topará en semifinales con el vencedor del cruce entre San Pablo y Botafogo. Del otro lado de la llave aparecen los choques entre Colo Colo y el River de Marcelo Gallardo; y Fluminense, último campeón y el Atlético Mineiro.

Memphis Depay disputó la última Eurocopa con Países Bajos (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)