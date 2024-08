Un ex campeón de la Libertadores con River develó qué es lo que más le molesta a Gallardo y una de sus principales virtudes

Julio Chiarini explicó qué es lo que más le molesta a Gallardo

Tras la salida de Martín Demichelis, la dirigencia de River Plate decidió dar un importante golpe de timón al apostar por la vuelta de Marcelo Gallardo, el director técnico más exitoso en la historia de la institución. En este contexto, Julio Chiarini, quien supo levantar la Copa Libertadores bajo el mando del Muñeco, develó detalles poco conocidos sobre el primer ciclo del entrenador en Núñez durante una entrevista con TNT Sports.

El ex arquero recordó los intensos entrenamientos de Gallardo, describiéndolos como extremadamente serios y rigurosos. Sin embargo, hizo hincapié en la insistencia del entrenador en la concentración y control del balón durante las prácticas, siendo lo que más lo enojaba en caso de no hacerlo de la manera correcta.

“Los entrenamientos eran muy intensos, muy serios. Él se molestaba mucho cuando controlábamos mal la pelota y hoy hace foco siempre en eso. Hoy el fútbol es muy rápido, el jugador que controla y con el mismo control se saca un hombre de encima hace la diferencia. Marcelo insistía en eso”, afirmó el cordobés. El Muñeco considera crucial que el control con el balón permita al jugador eludir a un adversario con un solo toque, una habilidad que asegura marca la diferencia en el fútbol moderno.

Los entrenamientos eran predominantemente de un toque o dos, con el propósito de perfeccionar esa destreza en los jugadores. “Hacía mucho reducido a un toque, a dos toques. Buscaba que el jugador se perfeccione en ese sentido. Lo que más inculcaba era el control de la pelota y era lo que más le molestaba. Eso y que todos estén concentrados, que todos corran. Era una hora, horita y cuarto, muy intensa. El profe de River también, durísimo. En lo personal creo que fue mi mejor etapa desde lo físico”, añadió.

Julio Chiarini durante su paso en River Plate (NA)

Además de la rigurosidad técnica, Chiarini destacó una de las principales virtudes del oriundo de Merlo: el manejo del grupo. “Marcelo tiene una combinación de todo que a mi me ha dejado muchísimas cosas. Sobre todo el manejo que tiene del grupo, es lo que más me sorprendió, porque los tiene a todos bien, había muchas figuras ahí, eran todos importantes, pero no tenía problema de sacar a nadie y ninguno se enojaba. Eso era la bueno y no pasa, en grandes instituciones del mundo los que tienen mucha trayectoria por ahí te lo hacen saber, pero ahí el que salía, agachaba la cabeza y salía a trabajar”.

El arquero, que fue una de las primeras incorporaciones de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate, disputó 16 partidos con la banda roja cruzada en el pecho, en los que recibió 17 goles y mantuvo la valla invicta en 4 encuentros. El ex Instituto estuvo en Núñez entre 2014 y 2016, donde conquistó cuatro títulos: una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Copa Libertadores y una Suruga Bank.

El gran objetivo para el Millonario en este semestre es la Copa Libertadores, competencia que lo tiene en los octavos de final. En la ida cosechó un importante triunfo por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes gracias a un tanto del chileno Paulo Díaz. La vuelta será el miércoles 21 de agosto en el Monumental.

En la Liga Profesional, tras 10 jornadas disputadas, figura en la novena colocación con 15 unidades, cinco menos que el líder Huracán. Los del Muñeco buscarán arrimarse a la cima este sábado, cuando visiten el Bosque para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata.