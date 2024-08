Enzo Fernández volvió a ser capitán en el Chelsea: cómo revirtió el conflicto que se desató por el cantito en los festejos de la Selección

El elenco de Londres pagó 121 millones de euros por el argentino (Reuters/Andrew Couldridge) Action Images via Reuters

Luego de un año difícil para el Chelsea, el club londinense se dispone a afrontar la nueva temporada de la Premier League con optimismo renovado y la esperanza de mejorar su desempeño tras finalizar en la sexta posición la temporada pasada. El equipo dirigido por Enzo Maresca empató 1-1 en un partido amistoso contra el Inter de Lautaro Martínez en Stamford Bridge. Y tuvo, una vez más, a Enzo Fernández con la cinta de capitán.

El mediocampista argentino, que había quedado en el ojo de la tormenta por los polémicos cantitos con referencia al origen de los jugadores franceses en los festejos de la selección argentina por la conquista de la Copa América, recibió nuevamente el honor de la capitanía como una señal de que las diferencias dentro del equipo están superadas.

Enzo Fernández ha disputado 62 partidos con el Chelsea desde su llegada, anotando siete goles y repartiendo cinco asistencias. Además, la pretemporada ha sido complicada para el equipo inglés, ya que de los siete amistosos disputados, solo ganaron uno. Hay que ver si estos resultados cambian al inicio de la Premier League, donde debutarán el próximo 18 de agosto contra el actual campeón, el Manchester City. Una semana después, el Chelsea se medirá como visitante ante el Wolves, y el 1° de septiembre recibirá en casa al Crystal Palace.

El gesto de otorgarle la capitanía a Fernández fue reforzado por Reece James, uno de los líderes del vestuario, quien le entregó el brazalete durante uno de los amistosos. Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, dio detalles de cómo el ex River, de 23 años, consiguió romper la desconfianza de sus compañeros franceses luego del episodio de la canción.

“El proceso interno para aclarar la situación fue exitoso luego de las conversaciones con Reece James, (Axel) Disasi y el nuevo refuerzo Tosin (Adarabioyo), quienes desempeñaron un papel importante al ayudar a abrir conversaciones con los jugadores involucrados y Enzo”, escribió el comunicador en su cuenta en la red social X.

En efecto, apenas regresó de sus vacaciones post certamen continental, y luego del guiño del DT Maresca, quien intentó dar por terminados los cortocircuitos desde su asunción, Enzo reunió al plantel y ofreció disculpas. Y Wesley Fofana, uno de los más enojados al punto de haber posteado una crítica en sus redes, lo exoneró y llamó a respaldarlo públicamente.

El posteo del argentino tras ser capitán ante el Inter

“Estamos en el mismo equipo y tenemos que seguir adelante juntos. Si yo estoy en un bando y Enzo en el otro y nos peleamos todos los días o no hablamos o no estamos contentos en el campo, entonces no jugamos bien”, dijo en conferencia de prensa, además de subrayar que el ex River “no es racista”.

“Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él explicó. Dijo lo siento porque no quería herir a los seguidores franceses ni a nadie”, agregó el francés sobre cómo superaron las diferencias. El ex defensor del Leicester añadió que Fernández mostró arrepentimiento sincero y se comprometió a hacer una donación considerable a una organización benéfica contra la discriminación.

“Este equipo va a luchar en todas partes esta temporada. Nos vemos la semana que viene, Blues, estamos todos juntos”, escribió el propio Fernández en su perfil de Instagram, casi una confirmación de este cambio de página, que lo tiene como uno de los referentes del plantel y candidato a usar la cinta de capitán, un hecho cada vez más común.