La desafiante frase de una figura de Ecuador antes de enfrentarse a la selección argentina por los cuartos de la Copa América

Félix Sánchez Bas evitó hablar de su continuidad (EFE/ José Jácome)

Este jueves, la selección argentina se medirá a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América en el NRG Stadium de Houston, en el cruce que arrojará al primer semifinalista de la competición, cuyo vigente campeón es la Albiceleste. A pocas horas del enfrentamiento, fue momento de escuchar a los protagonistas.

Luego de que Lionel Scaloni y Alexis Mac Allister se prestaran a las preguntas, hicieron lo propio el entrenador de La Tri, Félix Sánchez Bas, y la máxima figura del equipo, Enner Valencia, para calentar el clima en los Estados Unidos. Justamente, el delantero de 34 años y actualmente en el Inter de Brasil dejó una desafiante frase sobre la importancia de un duelo trascendental: “Mañana es el partido más importante de mi carrera. Está en la cabeza de todos mis compañeros. No hay un mañana”.

“Sacar de la Copa América al campeón del torneo y al campeón del mundo sería un envión anímico enorme para nosotros. Estamos pensando en ello y sabemos que somos capaces”, expresó. Y añadió su confianza para dar el batacazo y llegar a las semifinales después de 31 años sin estar en esa instancia: “Argentina en todas sus líneas está muy fuerte. Tenemos un gran reto y nos estamos preparando bien”.

En distinta sintonía, Félix Sánchez Bas esquivó las consultas sobre su continuidad después de que este martes se haya informado que, al término del certamen, dejaría el cargo para asumir en el Al Sadd de Qatar: “A falta de 24 horas de un partido tan importante, estoy solamente pensando en el partido, puede ser histórico y esperamos hacer un gran partido y darle una alegría a nuestra gente”.

Enner Valencia anotó 41 goles en 88 partidos con la selección de Ecuador (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

El reemplazante de Gustavo Alfaro está al frente de su segunda experiencia a nivel selecciones después de su paso por el combinado nacional de Qatar, donde dirigió 81 partidos, ganó la Copa Asiática 2019 y dirigió al equipo eliminado en primera fase del Mundial 2022. Actualmente, registra 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas con Ecuador, pero es muy criticado por los hinchas. “Me dicen que no da más con la presión, ha recibido amenazas”, informó el periodista Juan Fernando Laso.

Con respecto al rival, Sánchez Bas analizó cómo afecta en su armado la duda en torno a si Lionel Messi será titular o irá al banco: “Sabemos que la Selección que enfrentamos es de máximo nivel, evidentemente Messi es un jugador diferencial. Hemos jugado contra él y sin él en el campo, o sea que el modelo de juego no cambia, llevan mucho tiempo con el técnico, tienen ligeros matices en función de quién está o no. Estamos preparados para cualquiera de las situaciones y a partir de ahí ajustar para que no pueda brillar”.

“Es un equipo con poquitas falencias. Creemos que hay lugares por donde los podemos atacar, sabemos que vamos a tener tres o cuatro opciones de contraataque, tampoco es un equipo invencible. Es muy difícil pero no imposible”, declaró.

Por último, Valencia se refirió al amistoso que jugaron con victoria de la Argentina en la previa a la Copa América: “Sabemos que el partido que hicimos contra ellos en Chicago no lo podemos repetir, porque sabemos lo que puede pasar. Lo hemos analizado y los demás partidos que hemos jugado contra ellos. Tenemos que estar muy atentos contra una de las mejores selecciones del mundo, con los mejores jugadores del mundo, así que tenemos que estar en nuestro máximo nivel para poder competir”.

La eliminatoria a partido único, que comenzará a las 22 (hora argentina), dejará como saldo el primer eliminado en la fase de mata-mata y el ganador esperará a lo que suceda en Texas entre Venezuela y Canadá (22 horas) para definir a su rival en semifinales. Este sábado se medirán Colombia y Panamá desde las 19 en Phoenix por el otro lado del cuadro y, el mismo día desde las 22, Brasil irá ante Uruguay.

El cuadro de la Copa América:

La agenda de la Copa América: