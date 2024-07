La noticia que sacude a la selección de Ecuador antes de enfrentar a Argentina por la Copa América

Félix Sánchez Bas no seguiría en Ecuador tras la Copa América (EFE/EPA/JUAN G. MABANGLO)

La selección de Ecuador animará el primer cruce de los cuartos de final de la Copa América ante la vigente campeona: Argentina. El encuentro tendrá lugar este jueves desde las 22 (hora argentina) en el NRG Stadium de Houston en medio de un clima convulsionado en el seno de La Tri por una noticia que sacude a la delegación a pocas horas de un cruce decisivo que podría significar dar el batacazo y pisar las semis después de 31 años sin estar en esa instancia.

El entrenador, Félix Sánchez Bas, está en el ojo de la tormenta por parte de los fanáticos porque no ha podido darle una impronta a su equipo en su ciclo iniciado en 2023 y, a pesar de clasificar en el segundo lugar del Grupo B y dejar afuera a México, el futuro del DT ya estaría sentenciado de antemano sin importar el resultado del partido ante la Albiceleste.

El periodista del programa Suit Presidencial, Juan Fernando Laso, lanzó que “tiene todo para decirle ‘chau’ a la selección” y profundizó en las razones que lo empujan a marcharse: “Me dicen que no da más con la presión. El propio entrenador estaría pensando dar un paso al costado pase lo que pase contra Argentina. Me dicen que estaría haciendo unos trámites con sus hijos para dejar la dirección técnica de Ecuador. Incluso, dicen que ha recibido amenazas”.

Lo dicho en el canal de YouTube, Federación Postera, fue complementado, y de manera más tajante, por la reportera de ESPN Ecuador, Domenica Rodríguez, quien hasta precisó cuál sería su nuevo destino, muy lejos de Sudamérica: “Félix Sánchez Bas no continuará en La Tri. El entrenador español dirigirá al Al-Sadd, club donde milita el ecuatoriano Gonzalo Plata, una vez terminada la participación de Ecuador en Copa América”.

Ecuador avanzó a los cuartos de final como segundo del Grupo B de la Copa América (Crédito: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Vale recordar, el conductor nacido en Barcelona hace 48 años tuvo un breve paso en la dirección técnica de las Inferiores del Blaugrana. A mitad de 2017, asumió en la selección de Qatar, donde dirigió 81 partidos, ganó la Copa Asiática 2019 y dirigió al equipo eliminado en primera fase del Mundial 2022. Luego de ese paso, fue el elegido para reemplazar a Gustavo Alfaro en Ecuador.

Acumula 18 compromisos en La Tri con 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas, 3 de ellas en amistosos contra la Argentina, Italia y Australia. Las dos restantes fueron contra la Celeste y Blanca por Eliminatorias y ante Venezuela por la primera fecha de la Copa América. En los dos siguientes compromisos, venció 3-1 a Jamaica e igualó sin goles contra México. Más allá de los resultados, la deuda está en el funcionamiento colectivo con un plantel que tiene grandes talentos como Moisés Caicedo (Chelsea), Kendry Páez (Independiente del Valle), Jeremy Sarmiento (Brighton) y Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), entre otros.

El futuro de Féliz Sánchez Bas es tema de conversación en Ecuador hace varios días porque antes de conocerse estas novedades hubo un nombre que sonó para reemplazarlo. “Guillermo Almada recibió la llamada del presidente de la FEF”, informó el periodista, Ufredo Borbor, sobre el cierre del mes de junio.

El actual entrenador del Pachuca de México guarda un buen recuerdo en el fútbol ecuatoriano por haber sido campeón nacional con Barcelona y semifinalista de la Copa Libertadores 2017, instancia en la que cayó ante Gremio, que fue el ganador del título imponiéndose en la definición a Lanús. Sus excelentes pergaminos lo llevaron a ser alternativa para encarar el ciclo post Alfaro, pero terminaron inclinándose por Sánchez Bas.