Una ex figura del tenis se peleó con su novia en pleno partido y se retiró: la llamativa frase contra su pareja que generó controversia

Tomic discutió con su novia en pleno partido

El tenista australiano Bernard Tomic y su novia influencer, Keely Hannah, acapararon la atención de los fanáticos del deporte y las redes sociales debido a una intensa discusión que protagonizaron durante un partido reciente en el ATP Challengers. El incidente culminó con Tomic abandonando el encuentro y posteriormente desactivando su cuenta de Instagram.

Todo ocurrió durante el Little Rock Open en Arkansas, donde Tomic se enfrentaba al japonés Yuta Shimizu. Desde el inicio del partido, el jugador lucía notoriamente decaido y muy errático, perdiendo el primer set por 6-1. A lo largo del enfrentamiento, el tenista de 31 años se quejó en varias ocasiones de sentirse mal y solicitó atención médica.

Sin embargo, el momento más sorprendente se produjo antes de iniciar el segundo set. Fue allí cuando Tomic y Hannah, quien estaba sentada en las gradas, iniciaron una acalorada discusión. El relator del ATP Challengers describió la situación: “Bernard y su novia siguen discutiendo”. La pelea giraba en torno a una prueba de COVID-19, según relataba el comentarista: “En resumidas cuentas, Bernie dice: ‘Hoy diste positivo en la prueba de COVID’, y su novia dice: ‘No, eso fue hace dos semanas’”.

El comentarista continuó manifestando su incomodidad ante este inesperado giro. “No esperaba tener que comentar aquí una pelea de pareja, pero aquí estamos. De cualquier manera, es incómodo para todos los aficionados aquí, que sólo quieren ver un poco de tenis esta noche, pero no sé si lo van a conseguir”, añadió el relator.

El analista de tenis Zachary Cohen escribió en en su cuenta de X (Ex Twitter): “Tomic perdió el primer set 6-1. No lo he visto moverse por una sola pelota y le falta literalmente todo. Llamó a los médicos y les dijo que su novia dio positivo por Covid esta mañana”.

Su novia se retiró del recinto tras el retiro de Tomic

Finalmente, Bernard Tomic decidió retirarse del partido después de la disputa y posteriormente confirmó que había dado positivo a COVID-19 tras hacerse una prueba. Al ver la situación, su novia se levantó de su asiento y salió de la tribuna. Este episodio llevó a la pareja a tomar decisiones drásticas respecto a su presencia en las redes sociales.

“Bueno, esa es una forma muy incómoda de terminar, y una forma bastante ‘Bernie’ de terminar, ¿no? Una manera difícil de terminar. Tomic ahora, veremos si es capaz de recuperarse. Y nuevamente, ¿cómo diablos ganó ese partido (contra Thai-Son Kwiatkowski) hace un par de días?”, se preguntó el comentarista.

La cuenta oficial de Instagram del australiano fue desactivada poco después del incidente, mientras que la de la influencer permaneció activa, aunque configurada como privada, requiriendo la aprobación de ella para acceder a su contenido. Este cambio radical en sus perfiles de redes sociales reflejó el impacto del incidente en su vida personal y profesional.

Tomic y Hannah hicieron pública su relación en 2022, un año después de que el tenista se separara de Vanessa Sierra, ex concursante de un reallity show autraliano. Desde entonces, Hannah acompañó a Tomic en sus viajes, documentando con frecuencia su vida juntos mediante fotos y mensajes en sus redes sociales.

Tomic está en pareja desde el 2022

Este altercado y el posterior retiro de Tomic del partido dejaron en evidencia un momento difícil en la carrera del australiano. Tomic, quien en su juventud alcanzó el puesto número 17 en el ranking mundial, ha estado luchando por regresar a su mejor nivel disputando partidos en el circuito Challengers de segundo nivel, en un intento por mejorar su clasificación y volver a jugar Grand Slams.

Desde agosto de 2019, había caído fuera del top 100 y llegó a ocupar el puesto 825 en el mundo en 2022. No obstante, ha mostrado señales de recuperación y actualmente se encuentra en la posición 247.

