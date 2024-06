Giro inesperado en el futuro de Marcelo Gallardo en Arabia Saudita: la razón por la que aún sigue siendo el técnico del Al-Ittihad

Giro inesperado en el futuro de Marcelo Gallardo como entrenador

Marcelo Gallardo sufrió por su primera experiencia en el extranjero, más allá de que en Sudamérica dirigió brevemente en Nacional de Uruguay antes de su paso brillante por River Plate. Luego de ganar absolutamente todo con el Millonario, el entrenador de 48 años aceptó asumir en el Al-Ittihad, pero su paso por el club de Arabia Saudita no salió según lo planeado.

Es por eso que desde hace varias semanas, el futuro del Muñeco parecía estar sentenciado y sería fuera del elenco saudí. Sin embargo, a último momento habría ocurrido un giro inesperado en el futuro del entrenador argentino, quien podría seguir al frente del equipo árabe. Es que según informó la cuenta @AImodrj, “la plataforma de noticias más grande del Al-Ittihad Club”, como se presentan, los directivos del club están en “desacuerdo” respecto a la postura que tomarán sobre el futuro de Marcelo Gallardo.

“El director general Domingos Suárez, junto al director deportivo Ramón Blanes, apoyan la idea de la salida del técnico lo antes posible”, precisaron desde la cuenta que tiene más de un millón de seguidores en X (antes Twitter). Sin embargo, agregan que otra parte de la directiva “quiere quedarse con Gallardo por el costo de rescindir su millonario contrato”.

La plataforma de noticias "más grande" del Al-Ittihad informó por qué Marcelo Gallardo aún no fue desafectado del club

Y no es para menos, ya que si aún no se pudo destrabar la salida del Muñeco se debe a la cláusula multimillonaria que el club saudita deberá afrontar si desea que el DT argentino deje su puesto de forma inmediata. Se trata de una llave que ascendería a 20 millones de dólares lo que la institución árabe debería pagarle a Gallardo para que deje su puesto. Por eso es que el estratega todavía no se fue e incluso dirigió los últimos encuentros, cuando la noticia sobre su salida casi que fue confirmada por todos los medios locales.

El ex entrenador de River Plate asumió en noviembre de 2023 y firmó por 18 meses. Pero la falta de resultados en el plano local e internacional hicieron que la dirigencia del Al Ittihad quiera echarlo. De hecho, se lo comunicó a Gallardo, pero hasta que no se abone la cláusula pertinente el DT continuará en su puesto.

El paso de argentino en el Al Ittihad fue complicado desde el comienzo, cuando tuvo el cortocircuito con la principal figura del equipo, Karim Benzema. El delantero francés llegó a ausentarse de las prácticas y regresó tarde de las vacaciones. Luego, el rendimiento del elenco no fue el esperado y los resultados no se cumplieron con un global de 30 partidos, con solo 14 triunfos, 3 empates y 13 derrotas.

Las decepciones fueron una detrás de la otra y la más fuerte fue la eliminación en cuartos de final de la Champions League de Asia, en la misma instancia del Mundial de Clubes, en semifinales de la King’s Cup (a manos del Al-Hilal de Jorge Jesus) y la caída en la final de la Supercopa de Arabia Saudita. Además, el Al Ittihad llegó a acumular cuatro derrotas consecutivas en la Liga Saudí de Fútbol que lo dejaron sin posibilidades de clasificar a alguna competencia internacional la próxima temporada.

No obstante, el prestigio de Gallardo parece mantenerse intacto y en Europa sigue siendo codiciado, en este caso en Italia. Se trata del Milan, uno de los gigantes de Italia quien busca un reemplazante para Stefano Pioli, quien tiene contrato hasta junio de 2025, pero no seguirá en el cargo una vez tras esta temporada de la Serie A en la que su archirrival, el Inter, se consagró campeón de forma anticipada.

En el venidero ejercicio el Milan jugará la Champions League, ya que es segundo en el campeonato local. Según trascendió, el club italiano ya se habría puesto en contacto con allegados de Gallardo, cuya posibilidad de competir en el principal torneo de clubes de Europa podría llegar a seducirlo para continuar con su trabajo en Italia. El Muñeco hasta ahora no dirigió en el Viejo Mundo y esta posibilidad implica un gran desafío.