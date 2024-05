Crisis en Barcelona: Xavi dejaría de ser DT por un cortocircuito con Laporta y ya suenan posibles reemplazantes

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tiene en mente prescindir del entrenador Xavi Hernández (EFE/Alejandro García)

Un nuevo giro en la novela que tiene al Barcelona como protagonista se dio en las últimas horas. Tanto RAC1, Mundo Deportivo como Sport, los principales medios deportivos de Catalunya, afirman que el presidente Joan Laporta tiene decidido prescindir de los servicios de Xavi Hernández como entrenador del conjunto culé en la próxima temporada.

Al parecer, la gota que rebalsó el vaso para el mandatario fueron las declaraciones que brindó el entrenador en rueda de prensa, en las que dejó en claro que los graves problemas económicos que atraviesa el club impiden que los azulgranas puedan pisar con fuerza en el mercado de pases para reforzar el plantel y así competirle mano a mano a otras instituciones como Real Madrid, entidad que se acaba de proclamar campeón de La Liga de España y se encuentra en la final de la Champions League (se medirá ante Borussia Dortmund de Alemania).

“Pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de 25 años atrás, cuando venía el entrenador y decía ‘quiero a este y este’. Ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes que tienen situaciones de ‘fair play’ muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo tiene que entender y así lo he hablado con el presidente y con Deco. Nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça. El culé debe entender que necesitamos estabilidad y necesitamos tiempo. Intentaremos y haremos cosas buenas para competir”, fueron las palabras que hicieron cambiar de parecer al dirigente pece a que hace menos de un mes se le ratificó en el cargo en una conferencia de prensa con toda la cúpula deportiva.

El Barcelona actualmente figura en la segunda colocación del torneo local con 79 unidades, a 14 del campeón Real Madrid. Además, en la Copa del Rey fue eliminado en los cuartos de final a manos del Athletic Bilbao (luego levantó el trofeo al vencer al Mallorca en la final) y llegó hasta los cuartos de final de la Champions League (sucumbió contra PSG). En el horizonte de los Culé solamente restan dos encuentros oficiales antes del cierre de la temporada: el domingo 19 de mayo recibirá a Rayo Vallecano y el sábado 25 visitará a Sevilla.

Tanto Mundo Deportivo como Sport sostienen que el principal candidato que baraja el director deportivo Deco para suplir la partida de Xavi es Rafa Márquez, ex futbolista de la institución que actualmente se encuentra luchando por conseguir el ascenso con el equipo filial. El mexicano es considerado como alguien capaz de continuar la línea de Josep Guardiola o Luis Enrique.

Otra variante que tiene bastante consenso dentro de la cúpula dirigencial es la de Hansi Flick, ex estratega de Bayern Muncih y la selección de Alemania que actualmente se encuentra libre. Su agente es Pini Zahavi, de gran relación con el presidente Laporta. Más atrás aparecen el italiano Roberto De Zerbi (Brighton), el alemán Thomas Tuchel (no seguiría en Bayern Munich) y el portugués Sergio Conceiçao (Porto).