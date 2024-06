La emoción de Miguel Ángel Russo al hablar sobre su salud: “Me toca lucharla de forma privada”

Miguel Russo habla de su enfermedad

A poco de haber cumplido 68 años, Miguel Ángel Russo continúa al frente de Rosario Central pese a sostener una lucha contra el cáncer de próstata que le diagnosticaron en 2017 cuando dirigía a Millonarios de Bogotá. Se operó al año siguiente y se sometió a un tratamiento de quimioterapia antes de recibir el alta. Ahora, sin dar detalles de su batalla, brindó una entrevista con una radio dedicada a la inclusividad y no pudo evitar quebrarse mientras dialogaba con varios periodistas.

“Soy solidario, es la única manera, no hay otra. A mí me toca lucharla en forma privada, no me gusta todo el ruido. Mi cabeza dispara atrás de una pelota”, fueron algunas de las palabras que llegó a compartir Russo antes de emocionarse frente a los reporteros. “De verdad”, insistió el DT, que les dio a los presentes un millón de gracias y se puso a disposición para lo que necesitaran.

En vísperas de un partido por Copa Libertadores hace algunas semanas, el estratega había comentado sobre su estado de salud: “El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, vivir plenamente. Que los míos, todos los que quiero, tengan salud y estén bien. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar”.

Y añadió: “Mi médico es el que más contento está. Mientras mi médico esté contento conmigo, que es el que ve los estudios a fondo y todo lo que hay que hacer... Necesitás estar, más allá de lo informado, observado permanentemente para prevenir cualquier cosa. Estoy contento, tranquilo”.

El técnico canalla convocó a una reunión tras el entrenamiento de hoy con la intención de realizar un balance del equipo en el semestre: “Esperábamos más. Estamos buscando las formas, no nos olvidemos que tuvimos doble competencia. Soy el primer responsable de lo sucedido. No nos podemos quedar con el campeonato, no podemos conformarnos. Central, para creter, tiene que jugar torneos internacionales siempre. La dulzura de haber salido campeón ya quedó atrás”.

Respecto al presente del equipo, completó: “En el fútbol argentino, a los equipos que han salido campeones, les costó al torneo siguiente. No solo a nosotros. Se ha hecho un fútbol competitivo y ya no hay rivales fáciles”.

En esta rueda de prensa también hubo espacio para la emoción. Cuando le consultaron por el gol que hizo su hijo Ignacio (juega en Instituto de Córdoba) frente a Newell’s, él dejó en claro que no fue un día de felicidad completa por el fallecimiento de la “Urraca” González: “Fue un día distinto para mí porque murió Armando González y bueno, fue un día difícil”.

¿Qué se le viene a Rosario Central en el segundo semestre del año? Además de competir en la Liga Profesional (sumó 6 puntos en las primeras cinco jornadas), afrontará los 16avos de final de la Copa Argentina contra Barracas Central y se las verá por los playoffs de la Sudamericana frente al Inter de Porto Alegre del Chacho Coudet (la ida será el martes 16 de julio en Arroyito y la revancha el martes 23 de julio en Brasil).

En tanto, respondió tajante al ser consultado por la posible vuelta de Ángel Di María: “Es una decisión de él. Uno respeta todo y él sabe que tiene las puertas abiertas”.