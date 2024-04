Tras anunciar que iba a dejar el equipo, Xavi seguirá como DT del Barcelona: la revelación sobre las razones que provocaron su enojo

Xavi Hernández explicó por qué sigue como DT del Barcelona

Cuando parecía que el Barcelona iba a salir al mercado a buscar un nuevo entrenador tras el anuncio de Xavi Hernández que iba a dejar al primer equipo, finalmente se confirmó que continuará en su cargo a pesar de las especulaciones tras la eliminación en manos del PSG en los cuartos de final de la Champions League.

A pocos días de perder el clásico de la liga de España frente al Real Madrid, el ex futbolista brindó una conferencia de prensa en compañía con el presidente Joan Laporta para hablar sobre su continuidad en el club culé. “En la reunión, pongo mi cargo a disposición como hombre de club, pero noto una confianza grande de la dirección deportiva y de la junta”, contó el histórico jugador del conjunto blaugrana.

“También ha sido muy importante el apoyo de los jugadores, me han hecho ver que este proyecto tiene que continuar, estamos trabajando bien pese a no ganar títulos este año. La afición me ha hecho ver que tenemos que seguir luchando, y estos son los motivos del cambio de decisión. La gente me corea en el estadio y me han dado mucha estima en la calle”, agregó Xavi. Más allá de sus razones, durante la conferencia de prensa salió a la luz una información que generó el enojo del ex futbolista que usaba la camiseta número 6.

Después de la reunión en la que se selló su continuidad, de la que participaron el titular de la institución, el director del fútbol profesional Deco y otros directivos importantes del club, el periodista español Jordi Baste de la cadena RAC1 explicó que la dirigencia había acordado rescindir el contrato de Xavi de cara a la temporada 2024-2025, pero la decisión del DT de 44 años de que le paguen el contrato completo habría hecho dar marcha atrás su salida.

¿Qué tuvo para decir Xavi ante esta información? “Si ha salido eso ha sido para hacer daño. Si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. Es directamente para hacerme daño, el presidente sabía que si no seguía, el año (sobre su sueldo anual) era para el próximo entrenador del Barça”, explicó el técnico con claros signos de estar molesto ante el rumor.

Acto seguido, el que retomó el tema fue el propio Laporta. “Esto le honra y es una muestra más de su barcelonismo. Siempre dijo que renunciaba a su año de contrato. Es una cuestión institucional y deportiva. En temas de dinero, Xavi se ha comportado con una gran dignidad. Nunca se ha comportado con avaricia”, expresó el presidente culé.

Joan Laporta junto a Xavi en la conferencia de prensa en la que anunciaron su continuidad como DT

Hay que recordar que había sido el propio entrenador el que había comunicado que iba a renunciar a su cargo tras la dura derrota 5-3 ante Villarreal como local, encuentro que iba ganando 3-2 a falta de pocos minutos del final: “Es una situación de tener sentido común y he decidido que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça”, confesó junto a los medios de prensa luego del encuentro. Hasta ahora, la versión de DT de una gloria de la institución logró conquista un título de La Liga y una Supercopa.

En la charla con la prensa, Laporta dio detalles de las charlas que mantuvo con Xavi. “Él dijo a media temporada que se había planteado dejarlo a final de temporada. Pero ayer me transmitió su ilusión por el proyecto, la confianza en el equipo, la ambición por hacer un proyecto que ya ha ganado y que debe continuar ganando. Siendo más competitivo, puesto que se harán unos cambios para mejorar. Desde el primer momento que nos vimos ayer era claro que era una buena noticia para el Barça”.

“Xavi tuvo el coraje de coger el Barça en el momento que estábamos y los culés tenemos memoria. Este año no hemos logrado los objetivos. En una semana se cayeron, pero deciros que estamos convencidos de que es la mejor decisión”, agregó el mandamás del club, que también ratificó el apoyo de toda la directiva en la continuidad de un ícono para el mundo culé.