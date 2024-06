La sincera reflexión de Federer sobre la carrera de Djokovic que dio que hablar en el mundo del tenis

Federer habló sobre Novak Djokovic (Reuters)

El mundo del tenis ha sido testigo de una de las rivalidades más épicas en la historia del deporte: Roger Federer y Rafael Nadal. Sin embargo, en medio de este romance con el suizo y el español, irrumpió un tercer jugador que cambió el juego para siempre: Novak Djokovic.

Una figura que supo romper con la hegemonía de los dos icónicos tenistas y que fue creciendo dentro del circuito hasta alcanzar la gloria. En ese contexto, el suizo opinó sobre él en su documental “Federer: los último doce días”, que se estrenará el 20 de junio en plataformas digitales. Sin embargo, el medio The Telegraph, reveló algunas de sus declaraciones.

“Lo enfrenté por primera vez en Mónaco 2006, donde salí de la cancha y pensé: ‘Sí, es bueno’”, consideró Su Majestad. Aunque había cierta expectativa en torno a Djokovic, Federer admitió que no estaba totalmente convencido en ese momento. “Creo que no le di el respeto que merecía por sus fallas técnicas. Sentí que tenía una agarre de derecha extremo, aunque su revés no era tan fluido como hoy en día. Después él ignoró grandiosamente esas cosas y se convirtió en un monstruoso e increíble jugador”, agregó.

Federer, quien enfrentó a Djokovic en 50 ocasiones (27 victorias para el serbio contra 23 del suizo) a lo largo de sus carreras, habló sobre el rechazo inicial que recibió Nole por parte de los fanáticos. “Supongo que los fanáticos míos y de Rafa los consideraban un aguafiestas. Había mucho amor ahí, entonces al aparecer probablemente mucha gente pensó: ‘Mira, no necesitamos un tercero. Estamos feliz con Roger y Rafa’”, expresó.

El serbio se retiró recientemente de Roland Garros por una lesión en su rodilla derecha (AP)

El suizo también reconoció que algunos de sus propios fanáticos no querían a Djokovic porque pensaban que lo hacía más fácil para él. “Después Novak apareció con su personalidad fuerte y su asombroso deseo de ganar a cualquier costo”, señaló el ex tenista de 42 años.

Sin embargo, también reflexionó sobre la evolución del actual número 3 del mundo como persona. “Ha sido un poco incomprendido. Miro hacia atrás y veo en el hombre que se ha convertido. Si le saco su juego, ¿quién es? ¿Cuáles son sus valores? Sé que le importa mucho su familia”, concluyó Federer.

Estas revelaciones filtradas de Federer se conocieron después de lo que fue su discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Dartmouth, en donde la importancia del trabajo duro, la superación personal y el valor de la educación. “Tuve que trabajar muy duro para que pareciera fácil. Pase años quejándome, maldiciendo y lanzando mi raqueta antes de aprender a mantener la calma”, reconoció.

Novak Djokovic, por su parte, continúa recuperándose de una lesión en la rodilla derecha que sufrió durante su participación en Roland Garros. El serbio tomó una rápida decisión y se operó con el objetivo de llegar en condiciones para competir por una medalla en los Juegos Olímpicos de París, en donde hará su debut el 27 de julio: “Voy a hacer todo lo posible por estar sano y en forma para volver a la cancha lo antes posible”, reconoció en uno de sus últimos posteos en sus cuentas oficiales.