Los famosos dijeron presente en el estreno teatral de Jardines Salvajes

Estreno de Jardines Salvajes en la calle Corrientes (RS Fotos)

A sala llena, estrenó Jardines Salvajes, la comedia protagonizada por Carlos Portaluppi, Viviana Puerta, Mica Vázquez y Nazareno Casero en el Multiteatro Comafi. Y fueron muchos los famosos y amigos de los protagonistas que no quisieron perderse la obra que se presenta en la calle Corrientes, del centro porteño.

Así se acercaron a disfrutar de la función Dalma Maradona, Miguel Ángel Rodríguez, Paula Kohan, Cande Molfese, Clari Alonso, Yoyi Francella, Diego Leuco, Muni, Nicolás Goldschmith, Sofi Macaggi y algunos ex Chiquititas y Rebelde Way como: Georgina Mollo y Jazmín Beccar Varela, entre otros.

Una comedia con un final inesperado, en la cual una pareja joven se muda a un barrio tradicional y se encuentra compartiendo un jardín con un matrimonio de mayor edad. Lo que comienza con las mejores intenciones de ambas partes, rápidamente escala en una batalla campal entre vecinos. ¿Los motivos? Diferencias irreconciliables con respecto al jardín, que revelan brechas generacionales, culturales y éticas.

Tras una resolución sorpresiva, la obra concluye su aguda exploración sobre las pequeñas y no tan pequeñas diferencias que tanto nos dividen invitándonos a considerar la esperanza de aquello que nos une. Aclamada en Estados Unidos, Jardines Salvajes estrenó por primera vez en Buenos Aires dirigida por Ricardo Hornos, en una producción de GO Broadway Productions y Aleph Media.

Los famosos en el teatro

Mica Vázquez

Nazareno Casero y su pareja, Carolina Puntonet

Amigas incondicionales: Mica Vázquez y Dalma Maradona

Mica recibió el apoyo de sus compañeros de Luzu TV: Trinche, Yoyi Francella y Diego Leuco

Miguel Ángel Rodríguez y su pareja, Marcela Gargano

Viviana Puerta, Nazareno Casero, Mica Vázquez y Carlos Portaluppi

Cande Molfese

Paula Kohan

Los ex Chiquititas y Rebelde Way

Carlos Portaluppi

