Un reconocido locutor de boxeo anunció su retiro después de cometer un error increíble: “Estoy destrozado”

Un locutor de boxeo cometió un error al anunciar a la ganadora del combate

El mundo del boxeo vivió una noche inusual en Perth, Australia, durante el combate entre las púgiles Nina Hughes y Cherneka Johnson por el título mundial. Un error del locutor Dan Hennessey convirtió el evento en un episodio polémico y angustiante, que desencadenó en su renuncia tras 18 años de una carrera intachable en los deportes de contacto.

Todo comenzó al final del combate, cuando Hennessey, encargado de leer la decisión de los jueces, cometió un error al anunciar como ganadora a Hughes en lugar de Johnson. Las tarjetas mostraban puntuaciones de 95-95, 96-94 y 98-92, y aunque Hughes levantó su brazo y comenzó a festejar, algo no estaba bien. La transmisión capturó el momento en que Hennessey se veía confundido y, rápidamente, el centro del ring volvió a ser escenario de la corrección.

Inmediatamente después de que se corrigiera el error y Johnson fuera declarada ganadora, la reacción en redes sociales no se hizo esperar. Los comentarios negativos y las críticas hacia el locutor se multiplicaron, afectando significativamente su estado emocional y mental. El reconocido presentador de deportes de combate en Nueva Zelanda y Australia decidió entonces usar su cuenta de Facebook para ofrecer disculpas y anunciar su retiro.

“Lo tengo. Todo dependió de mí y asumo toda la responsabilidad por la controversia. Me he disculpado con todos los involucrados y ahora les pido disculpas a ustedes. Lamento lo que pasó, no fue mi mejor día en la oficina. Supongo que todos los comentarios de mierda en esas redes sociales se me vendrán encima. Estoy destrozado y lo siento por mi actuación. Todos merecían algo mejor. Lo siento de nuevo”, escribió.

Horas más tarde, compartió otro post en donde finalmente anunció su decisión: “Gracias a todos por las amables palabras. Desafortunadamente, la reacción mundial es absolutamente increíble y está afectando mi salud mental hasta el punto de que tendré un show más. Lo haré porque soy un hombre de palabra y comprometido. Lo haré porque es un gran compañero y me niego a dejarlo colgado. Me mantendré en contacto con todos mis amigos de todo el mundo. Gracias... Ya no es el saco de boxeo del mundo. Estoy fuera”.

Las imágenes del incidente dejaron claro el nivel de confusión y la magnitud del error. Mientras Hughes celebraba con su esquina, la cámara mostraba la reacción de desconcierto de Johnson.

La controversia también provocó reacciones airadas de los comentaristas que estaban transmitiendo el evento: “¿Es este hombre de verdad? ¿Este tipo, el teniente Dan Hennessey, es real? ... ¿Puede alguien por favor, Mark Shunock, Jimmy Lennon, Michael Buffer (otros grandes locutores), cualquiera que no sea el teniente Dan Hennessey venir en este momento?” se escuchó en medio de la confusión.

Nina Hughes, quien inicialmente fue declarada ganadora, expresó su frustración al respecto: “No entiendo cómo se puede anunciar el ganador y luego cambiar las puntuaciones. Es una broma. Siento que me han robado a lo grande. Tiene que haber una revancha. No perdí esa pelea”.

La carrera de Hennessey, admirada por muchos por su profesionalismo y precisión, se vio truncada abruptamente por un error que, aunque humano, tuvo consecuencias significativas. Pese a los mensajes de apoyo de sus seguidores, el locutor puso fin a su carrera dentro del deporte de contacto, la cual comenzó en 2006, anunciando el Gran Premio Mundial K1 en Nueva Zelanda.

Tres años después hacía su incursión en el boxeo, cuando en 2009 relató la decisión del combate entre David Tua vs Shane Cameron en Duco Events, el PPV más importante del país oceánico.