Lando Norris, el joven descendiente de un multimillonario británico que tras más de 100 carreras logró su primera victoria en la Fórmula 1

Lando Norris logró su primera victoria en la Fórmula 1 (REUTERS/Marco Bello)

Se muestra sonriente y carismático. Como un chico con chiche nuevo cada vez que se sube a su McLaren MCL38 de Fórmula 1, que no es un juguete, pero Lando Norris vive un sueño hecho realidad. El inglés, de 24 años, logró su primera victoria en la Máxima luego de 111 Grandes Premios y le devolvió la alegría la histórica escudería de Woking. Pasaron cinco años desde su debut, pero tuvo paciencia y este domingo alcanzó la gloria.

Nació en Bélgica el 13/11/1999 y tiene las dos nacionalidades, aunque corre con bandera británica. Su padre, Adam Norris, es ingeniero mecánico, pero edificó una fortuna como asesor en administración de pensiones. En 2010 creó su empresa de inversiones Horatio Investments Ltd. Su riqueza se estima en 200.000.000 de libras y ocupa el puesto 501 entre los más ricos en el Reino Unido, según algunos medios británicos (The Times, Bristol Post y EssentiallySports). Sin problemas de presupuesto, Lando arrancó en el karting a los siete años, pero demostró algo que el dinero no puede comprar: pasta de campeón. En 2014, logró el Campeonato Mundial de Karting en la categoría 125 cm3.

Llegó al gran circo luego de destacarse en categorías promocionales. Ganó 46 carreras y cinco campeonatos: MSA Formula Championship (2015), que es una Fórmula 4 que compite en Inglaterra y Escocia; la Fórmula Renault Europea, Fórmula Renault de Europa del Norte y la Toyota Racing Series (2016), y la Fórmula 3 Europea (2017). Ese año fue reclutado por el programa de jóvenes pilotos de McLaren. En 2018 fue subcampeón de la Fórmula 2 y en 2019 debutó en la F1. En su primer año terminó undécimo en el campeonato. En el arranque de la temporada 2020 logró el primero de sus 16 podios cuando fue tercero en Austria, en aquella ocasión sin público y en medio de un estricto protocolo por la pandemia de COVID-19.

En aquel año, Infobae fue invitado a un Zoom por McLaren y pudo conversar con el corredor británico. Se permitieron unos pocos minutos, pero suficientes para tener de primera mano los conceptos de uno de los que corredores con más futuro en la Máxima. “Es extraño porque no hace mucho tiempo, es decir, tres o cuatro años, la F1 era un gran sueño. Algo muy lejano, que pensé que me iba a llevar más tiempo poder llegar. Era difícil de imaginar que a mi edad iba a estar corriendo mi segundo año en la categoría. Pero también creo que trabajé mucho e hice todo fue necesario para llegar″, contó Lando.

Todo lo el equipo McLaren lo levantó a Lando Norris para festejar su triunfo en Miami (REUTERS/Brian Snyder)

“A su vez, es difícil saber cómo me veré en el futuro. Es difícil imaginar y pensar en lo que puede suceder en el futuro. Pero sí sé una cosa: mientras siga aquí, en McLaren y dentro de la F1, seré feliz”, subrayó.

Algo que lo distingue es su sonrisa y la buena onda que transmite. “Bueno, no siempre soy así. A veces también me enojo y puedo ser infeliz. No creo ser diferente a mucha gente. Creo que tengo mis momentos divertidos y mis momentos en los que estoy molesto, frustrado o estoy decepcionado y no me río. En un momento no indicado lo último que quiero hacer es una broma o ser gracioso. También hay momentos en los que estoy enfocado y tengo que concentrarme y hacer mi trabajo. También como todo el mundo tenés momentos en los que probablemente hacés bromas y querés pasar un buen rato”, contó.

También detalló por qué le gusta ayudar a los mecánicos: “Me gusta la mecánica, pero siendo honesto no es algo que lo hago los tres días de actividad. Yo diría que la mayoría de los fines de semana, después de la carrera, trato de quedarme, ayudar y hacer algunas cosas. Durante el fin de semana, depende porque tenemos nuestras reuniones. Entonces, a veces, si nuestra reunión dura mucho tiempo, no tengo tiempo. Pero si tenemos una reunión corta y no tenemos mucho de qué hablar y demás, entonces trato de ayudar a los mecánicos. Me gusta estar con ellos y divertirme”.

Su frescura e impronta contrasta con la política de la F1, aunque aseveró que eso le afecta: “Lo más importante es hacer un buen trabajo en la pista, supongo que puedo ser quien quiero y puedo divertirme abajo del auto. Arriba del coche debo concentrarme en conducir bien y rápido. A veces antes de salir a pista hago algunas bromas, sonrío y parece que no me estoy concentrado, pero es solo una broma. También paso mucho tiempo en la fábrica y con los ingenieros revisando todo. A veces cometo errores, como todos los demás, incluso los mejores pilotos de la categoría. Pero trabajo duro para intentar evitar equivocarme con el coche. Pienso que siendo profesional uno puede ser quien es en la F1″.

Lando siempre demuestra su frescura y simpatía (Prensa McLaren)

Norris es un fiel exponente de una camada que llegó hace unos años a la categoría. Son jóvenes que suelen competir en simuladores y explotan sus redes sociales. Es un grupo que encabezan el propio Max Verstappen (26 años) y Charles Leclerc (26). Se suman Pierre Gasly (28), Lance Stroll (26), Esteban Ocon (28), George Russell (26) y Alex Albon (28). Varios de ellos compitieron juntos desde la época del karting. Algunos con más talento y capacidad que otros. Pero todos coinciden en algo: suelen declarar sin casete y siempre tienen predisposición con la gente. Tienen un aire terrenal para los fierreros. Conforman el capital más importante que tiene la F1 de cara al futuro.

Sobre las carreras virtuales o juegos electrónico en las que suele participar con varios de ellos, aseguró que “yo soy terrible. Pero Max (Verstappen) es el mejor, pasó mucho tiempo jugando. Si jugáramos Call of Duty, entonces lo haría mucho mejor que él. Y ahí soy mucho mejor que él.

Pero, ¿quién es el mejor en la pista de verdad? “No lo sé, no me gusta hacer esa clase de comparaciones. Hasta que no seas compañero de algún piloto y ambos estén con un auto igual no podés medirte ni saber quién es el mejor. Pero si sé que ambos son pilotos muy buenos. George es un excelente piloto. Pero creo que demostró su talento y lo que puede hacer en la F1. Y Max, todos saben bien, puede hacer y lograr lo que él quiera. Lo más importante es que somos personas muy unidas y competitivas. Somos muy amigos los tres. Cada uno tiene su personalidad, los dos son diferentes, y los respeto mucho”, respondió.

Mantiene la humildad y afirma que McLaren no mejoró por él: “No es mi influencia, sino un trabajo en equipo. Ellos estuvieron varios años luchando y seguro que se cansaron de probar alternativas (N. de la R: de 2015 a 2017 no resultó la sociedad con los motores Honda). Entonces, cuando no estás en esa posición y estás muy lejos, es difícil motivarte y pensar. Pero trabajaron mucho. Supieron mejorar. Encontraron el camino luego de momentos difíciles porque todos los pilotos en McLaren quieren ganar o estar en el podio y sumar muchos puntos”.

Debieron pasar 111 Grandes Premios para que Norris pudiera ganar. Tiene 24 años y en algún momento hasta bromeó con su sequía. Pero esa actitud positiva fue la que le permitió mantener la moral en alto y no lo intimidó la llegada al equipo de un piloto más joven y prometedor como Oscar Piastri.

Lando logró seguir siendo el referente de McLaren y este domingo aprovechó la intervención del auto de seguridad para poder cambiar las gomas. Salió a pista delante del pelotón y mantuvo la punta que ya había conseguido luego de la detención de Verstappen en los boxes. Después logró conservar su diferencia y no le dio lugar al neerlandés para el sobrepaso.

Logró batir al neerlandés tricampeón mundial que estuvo complicado con los neumáticos duros. Esto poco le importó a Norris que luego de la carrera declaró: “Fue un día largo y una carrera dura. Estoy muy orgulloso. Todo el fin de semana tuve un buen ritmo. La estrategia fue buena”. Fue la primera victoria de McLaren en casi tres años, desde la conseguir por Daniel Ricciardo en Italia el 12 de septiembre de 2021.

No se olvidó de todos los que lo acompañaron en McLaren y sostuvo que “he conocido a mucha gente que me ayudó en este camino. Es un gran esfuerzo para este equipo”. Lando alcanzó en Miami su podio número 16. Suma una pole positions y 6 récords de vueltas.

Aunque tuvo una dedicatoria especial: “Quiero agradecerle a mis padres”. Ese testimonio hizo hincapié en lo más importante que tiene Norris y se acordó de esas personas que lo acompañaron desde muy chico, cuando tuvo en mano un auto de F1 de juguete y este domingo ganó por primera vez sobre uno de verdad.