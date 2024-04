8 frases de Demichelis tras el triunfo ante Libertad: la reflexión cuando le preguntaron si puede irse a fin de año y por qué salió Echeverri

River Plate se impuso 2-1 ante Libertad en Paraguay con goles de Pablo Solari y Franco Mastantuono (Matías Espinoza anotó el tanto del local), mantuvo el invicto y allanó la carrera de su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo H, el Millonario es el líder con puntaje perfecto, tres puntos más que su escolta Nacional (próximo rival en Uruguay), se alejó a seis de su rival de turno y a nueve al colista Deportivo Táchira de Venezuela. En la cuarta jornada, River Plate se medirá el 7 de mayo con Nacional de Uruguay, y el mismo día Libertad se enfrentará al Deportivo Táchira de Venezuela.

Si bien se destacó mucho la victoria y en especial el gol de Franco Mastantuono, quien a sus 16 años se convirtió en el jugador más joven en la historia de River Plate en anotar en la Copa Libertadores, varias preguntas rondaron en torno al último Superclásico perdido ante Boca Juniors, que le causó varias críticas a Martín Demichelis. Sobre esto, y en especial sobre los rumores que afirman que daría un paso al costado a fin de año, el entrenador expresó: “Me estás llevando muy pero muy lejos y en River hay que vivir el día a día. Estoy eternamente agradecido a la institución y a este grupo de dirigentes, porque lo normal en el fútbol argentino es que a los técnicos les hagan un año más uno y a mí me hicieron tres”.

“Lo del otro día es un golpe dentro de lo que llevo en la institución, pero los contratos están para cumplirlos. No es fácil en Argentina a la hora de llevar todo lo que se dice para bien o para mal. Dios dirá, pero estoy inmensamente feliz en River, estoy entero porque veo que los chicos se entregan. Cuando yo esté en una situación de que no estoy para más, voy a levantar la mano. Estoy con muchísimas ganas, muchísima fuerza y quiero agradecerles a los chicos por estar de pie a pesar del cimbronazo”, reflexionó.

En otro orden, Martín Demichelis habló de la salida de Echeverri en el entretiempo ante Boca, situación que repitió esta noche ante Libertad. “El otro día llegó hasta la entrada en calor con fiebre, hablé con él y estaba para arrancar. Hoy no hizo falta preguntar, levantó la mano él y dijo que no podía más”. El reemplazante del Diablito fue Franco Mastantuono, quien anotó el gol del triunfo. Sin embargo, el DT pidió paciencia: “No lo confundamos a él, tiene que seguir aprendiendo. Hoy estuvo muy errático, aunque hizo el gol. Tiene 16 años, hay que hablar lo justo y necesario”.

Otras frases del entrenador de River Plate:

“Estuvimos un poco erráticos a la hora de definir, pero volvimos a ganar de visitantes. En el banco de suplentes, el grupo está bien, unido, y terminó mostrando el carácter y de qué estamos hechos”.

“No me gusta desarmar mucho en la derrota, porque creo que habíamos hecho muy bien primer tiempo (ante Boca). Nos golpearon en el final, hicimos el gol que no nos cobraron y después cometimos errores propios. Sí metimos un par de piernas frescas, porque el rival (Libertad) iba a estar mejor física y anímicamente. Y después ingresaron los que fueron titulares en el clásico y no habían arrancado hoy. El funcionamiento está por encima de los nombres y el primer tiempo fue muy, pero muy bueno”.

“Hoy estamos jugando con dos delanteros. Franco (Mastantuono) también lo puede hacerlo ahí y tuve que decidir entre él y Ruberto, y decidí que este último jugara un poco en Reserva, pero tengo muy presentes a los chicos. Van a seguir apareciendo en el momento adecuado”.

“En primer tiempo estábamos muy bien, pero hay un rival que corrige, un desgaste físico y se equiparó en el segundo tiempo. Nos convierten de pelota parada, estamos tratando de corregir esos detalles, pero es nuestra manera de defender la pelota parada”.