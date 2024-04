Una figura internacional dejará su club tras 15 años y sueña con jugar en River Plate

El capitán del Athletic Club, Iker Muniaim, levanta el trofeo que les acredita campeones de la Copa del Rey. (EFE / Julio Muñoz)

Aunque aún restan varias semanas para la apertura del mercado de pases, una noticia sonó con fuerza en Europa y la réplica llegó hasta Argentina. Iker Muniain, el icónico jugador que ha defendido los colores del Athletic Bilbao durante 15 temporadas, ha decidido no renovar su contrato, marcando el final de una era en el club vasco al concluir su vinculación el próximo 30 de junio.

Su salida, anunciada tras hacerse con el título de Copa del Rey y de haber sido un emblema en las celebraciones del equipo, generó revuelo en la prensa local; ya que tanto medios como As y Marca afirman que entre las primeras opciones del mediocampista figura la chance de recalar en River Plate, institución de la que es simpatizante.

Los principales diarios de la capital española sostienen que en la cabeza del futbolista ronda la idea de buscar nuevos desafíos y resaltan que será por fuera de Europa. En el primer escalón, además del Millonario, aparece la Serie A de Brasil. Luego, un poco más atrás, están las variables de la Liga MX o la MLS de los Estados Unidos, donde recientemente recalaron otros españoles como Sergio Busquets y Jordi Alba (ambos con Lionel Messi en Inter Miami) o Asier Illarramendi (FC Dallas). Tampoco descartan, aunque atrás en la consideración, alguna competencia árabe.

La decisión de Muniain de continuar su carrera en el extranjero refleja su deseo de explorar nuevas culturas futbolísticas y someterse a retos distintos a los enfrentados hasta ahora en La Liga. Pese a la disposición del Athletic de ofrecerle una renovación, aunque fuera en términos menos ventajosos económicamente debido a las condiciones de su actual contrato, el navarro ha optado por el cambio, convencido de que “es lo mejor tanto para mí como para el club”, según sus propias palabras en el video de despedida.

El posible traspaso a River Plate, del cual Muniain se declara seguidor y admirador, se vislumbra como una de las opciones más atractivas para el futbolista.

Muniair contó las locuras que hizo para ver a River Plate en la final contra Boca

En 2022, por ejemplo, contó una de las locuras que hizo por ver al Millonario. “Había un evento en Madrid, muy importante. Era un partido de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es como la Champions en Europa, pero en Sudamérica. Jugaban RIver Plate y Boca juniors una final esperadísima. Se debía jugar en Argentina, pero el día del partido hubo movidas con las hinchadas y trajeron la final al Santiago Bernabéu. Soy muy fanático de River Plate. Tengo aquí el partido, tengo que ir a Madrid, tengo que ir a ver, estar con mi equipo, con River Plate alentando. Se daba la circunstancia de que yo jugaba partido con el Athletic Bilbao el lunes, y el partido era el domingo. Un día antes. Nosotros estábamos en descenso. Era diciembre, el equipo estaba horrible. Habían echado al entrenador y había uno nuevo. La peor situación que te podáis imaginar”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Yo decía que la situación era única en la vida. Veo videos y partidos por internet, y ahora vienen aquí a jugar y tengo que estar. Llamé a un amigo y le dije de alquilar una furgoneta. Vamos a Madrid, vemos el partido y volvemos durmiendo. Al día siguiente juego mi partido. Y así hicimos. Yo sabía que no iba a ser titular y dije ‘me la puedo jugar un poco’”.

“Llegamos a Madrid y había 50 mil personas de River, no podía ir con la cara descubierta. Mañana tengo partido y voy a salir por todos lados. Cogí una peluca, unas gafas, una gorra y fuimos a la calle. Fui barra brava, que son los hinchas más polémicos. Fui con la hinchada y en un control estaba la policía nacional. Me para y me mira la cara. ¡Ostia, este me habrá reconocido!. Me cacheó, me miró otra vez. Avanzo y miro para atrás, y el policía mirándome”, concluyó, desatando la risa de todos los presentes al detallar la odisea que tuvo que atravesar para ver la victoria de su equipo por 3 a 1 gracias a los tantos de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez (Darío Benedetto había abierto el marcador para el Xeneize).

Muniain suele mostrar su fanatismo por River en las redes sociales

Esa no fue la primera vez que el español dejó en claro su amor por el Millonario. En el pasado se mostró en reiteradas ocasiones con la camiseta del club de Núñez e incluso declaró que “Soy hincha de River desde pequeño. Se me metió este equipo entre ceja y ceja y siempre lo sigo. River es un equipo que siempre me gustó, por su gran hinchada. Cuando eres pequeño y ves un clásico siempre te decantas por uno y yo elegí a River”.

El oriundo de Pamplona, en lo que va de la temporada, disputó 22 partidos, en los que aportó dos goles (Mallorca y Eibar).