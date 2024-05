La fuerte crítica de Demichelis por el arbitraje que perjudicó a River Plate en el empate ante Nacional por la Copa Libertadores

River Plate empató 2-2 ante Nacional en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Grupo H en la Copa Libertadores y quedó a un paso de concretar la clasificación a octavos de final, como así también el boleto al Mundial de Clubes 2025. Todo y pese a las polémicas decisiones arbitrales de Anderson Daronco, quien no expulsó a dos jugadores del Bolso en el segundo tiempo.

Las medidas que cambiaron el compromiso se transformaron en el tema destacado de la conferencia de prensa brindada por Martín Demichelis después del duelo en Uruguay: “Ustedes saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaron en evidencia. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo, se premió el no jugar al fútbol. Por suerte, no fracturaron a Rodrigo Aliendro. Y después al jugador (Franco Romero) que amonestaron merecía no seguir en la cancha por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto”.

En consonancia, Nacho Fernández, quien lo acompañó a Micho, aseguró: “En la jugada del tumulto, traté de separar. No vi bien qué fue lo que pasó, pero después me arrimé a la pantalla del VAR y se ve una piña a Paulo Díaz, que creo que merecía roja, pero el árbitro sacó amarilla, ya está. Hay que pensar en lo que viene. Se ensució mucho el partido, y a nosotros no nos conviene. Se jugó muy poco en el segundo tiempo”.

A continuación, Demichelis valoró la reacción del equipo para no sacar el partido de foco ante el accionar de Daronco: “Se vuelve intentando hacernos fuertes con nuestras propias armas. Se jugó muy poco en el segundo tiempo, apareció ese tumulto, se quebró el partido con esa pausa larga, después de eso llegó el penal, el empuje de ellos con un fútbol muy directo... Después del 2-2 empezamos a encontrar de nuevo esos espacios para atacar y estuvimos imprecisos en el último tercio. Hay que rescatar que el equipo después del 2-2 siguió intentando”. “Sacamos siete de nueve puntos de visitante, ese es el camino por el que hay que seguir”, ponderó.

* El momento en el que debieron expulsar a dos jugadores de Nacional

En la misma sintonía, Miguel Borja, autor de un gol y una asistencia para la visita, cuestionó al juez principal: “Hay una jugada que marca el juego, era roja. No entiendo como un árbitro como estos, con más de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR, no es por una amarilla, te llaman por una roja. Entonces, no le puede pesar sacarla. Pienso que influyó mucho. En la falta contra Aliendro va con la intención de hacerle daño, podría haber castigado eso (Daronco). Después, la piña que le pegan a Paulo (Díaz). Creo que cuando te llaman del VAR hay que saber interpretar el tema del VAR porque sino van a estar llamando todo el tiempo por una amarilla. Hasta donde tengo entendido, te llaman por una roja. Si es roja, es roja. Se lo dije. El partido se define por detalles”.

Por otro lado, Demichelis destacó los puntos positivos de la igualdad ante un “buen equipo” fuera de casa: “Lo hicimos muy bien en el primer tiempo, ese es el camino que tenemos que sostener y mejorar en el resto de la copa, que es el objetivo principal”.

Además, el conductor de la Banda se refirió a los próximos encuentros ante Libertad de Paraguay y Deportivo Táchira de Venezuela, que los jugará en el Monumental y solo necesita un punto para avanzar a los octavos de final: “El objetivo es clasificar, tenemos dos partidos como local, que nos pueden permitir quedar primeros si ganamos los dos. Ojalá terminemos con la mayor cantidad de puntos de los que nos quedan (16) para poder definir siempre de local. ¿Te asegura pasar de fase? No, pero jugar el segundo partido con nuestra gente seguro será difícil para cualquier rival, pero paciencia. Todavía queda Libertad, que está obligado a ganar. La clasificación está en nuestras manos, sacamos 10 de 12 puntos, estamos en buen camino”.

River Plate volverá a jugar este sábado desde las 19:45 (hora argentina) ante Central Córdoba en Núñez con televisación de ESPN Premium por la primera jornada de la Liga Profesional. El próximo martes desde las 21:30 se medirá ante el conjunto paraguayo por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

* El resumen del empate entre Nacional y River Plate