Presentaron a Gabriel Milito como nuevo DT de Atlético Mineiro: “Hay que protagonizar, jugar con el corazón en la mano y con mucha pasión”

Gabriel Milito inició de manera oficial su paso por el Atlético Mineiro y el objetivo principal de la temporada es claro: llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. El ex defensor central, que había interrumpido su contrato con Argentinos Juniors aunque se estiraba hasta 2027, recuperó energías para sentarse en un banco de suplentes y ya atrapó a los hinchas con su filosofía como entrenador.

En la conferencia de prensa de presentación, Gaby recibió una pregunta sobre qué se esperar en un equipo dirigido por él. “El tema del sistema táctico para mí es muy importante pero lo que más me interesa es que el equipo tenga un estilo de juego y un estilo definido. Es esto de protagonizar, de jugar con el corazón en la mano, jugar con mucha pasión. Eso. Los futbolistas lo saben porque ya lo estamos hablando”, explicó.

Y añadió sobre la exigencia que poner sobre cada uno de los integrantes del plantel: “Los errores existen todo el tiempo en el fútbol, es algo del juego y los errores yo estoy de acuerdo de perdonar un error. No estoy dispuesto a perdonar que el futbolista no dé el 100%. Conmigo juegan los futbolistas que juegan bien y que en todos los partidos juegan al cien por cien. Los que no se guardan nada”.

Gabriel Milito posó con la camiseta del Atlético Mineiro

Además resaltó el alto nivel del fútbol brasileño. “Porque este club y el fútbol de elite exige eso. No es que lo exija yo y tenemos que maximizar nuestras posibilidades si queremos ganar”, argumentó Milito. Y cerró: “Lo único que analicé deportivamente es la plantilla actual. Me gustó mucho y por eso estoy aquí. Ni siquiera hablé de refuerzos, porque me gustó el plantel. Estoy satisfecho, tranquilo y confiado con lo que tenemos”, cerró.

El entrenador suma una nueva etapa en su carrera como DT, que ya ostenta pasos por Estudiantes de La Plata, Independiente, O’Higgins de Chile y Argentinos. En medio de su parate, recibió múltiples sondeos, incluyendo de selecciones como Perú y Chile. Este sábado 30 de marzo el Atlético Mineiro disputará la ida de la final del Campeonato Mineiro frente al Cruzeiro y luego debutará como visitante frente al Caracas en la Copa Libertadores.

Vale recordar que en el máximo torneo continental es parte del Grupo G junto con Peñarol, Rosario Central y el cuadro venezolano. El Atlético Mineiro se transformó en una plaza que habitualmente busca entrenadores argentinos para sus planteles. En el último tiempo, además de Milito, pasaron por allí Eduardo Coudet, Jorge Sampaoli y Antonio Mohamed.