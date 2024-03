Alarma en Boca Juniors: revelan el plan del Manchester United para contratar a una de las jóvenes figuras del plantel

fotobairesarg

Boca Juniors no tiene paz en materia de jóvenes figuras que son observadas desde el exterior y podrían emigrar sin haber alcanzado al menos diez partidos en la primera división. Así como lo hizo River Plate, el Xeneize decidió mejorarle el contrato a varias de sus joyas y elevó las cláusulas de rescisión. De esta manera, intenta evitar que le ocurra una situación similar a la de Valentín Barco, quien con 19 años la ejecutó y partió al Brighton tras el pago de diez millones de dólares.

Sin embargo, ningún club del fútbol argentino, así sean los más poderosos del país, podrá retener a un futbolista frente al poderío económico de extranjero, en especial de los clubes europeos. En este caso, las alarmas se encendieron en Boca Juniors luego de que Fabrizio Romano, un periodista italiano y especialista en mercado de pases, revelara que Manchester United sigue los pasos de Aaron Anselmino, el marcador central de 18 años que viene de ser titular por Copa Argentina ante Central Norte de Salta.

Según el corresponsal, los Red Devils observan desde que debutó en 2023 al defensor xeneize, quien además brilla en las selecciones juveniles de Argentina. Incluso, anticipó que el cuadro inglés tienen un plan si se confirma su contratación.

Aaron Anselmino es seguido por el Manchester United

En comunicación con el medio partidario con The United Stand, Romano aseguró que si bien no hubo comunicación con la entidad de la Ribera, el gigante de la Premier League lo compraría para cederlo al Niza de Francia, cuyo dueño es el empresario Jim Ratcliffe, quien a través del grupo INEOS compró acciones del Manchester United. El británico también posee al club Lausanne de Suiza.

En tanto, Martín Costa, periodista partidario de Boca Juniors, agregó que el Real Madrid además de tener en la mira a Franco Mastantuono, apunta a Aaron Anselmino y adelantó que el pago de la cláusula de 20 millones de dólares no sería un problema para el equipo español. “El interés es real, pero no significa que van a venir y poner la plata. Para ellos no es tema la cláusula. Riquelme, advertido y al tanto de esta situación, lo primero que resolvió tras ganar las elecciones fue la parte contractual de Anselmino y mejorarle la cláusula de rescisión”, precisó el periodista en ESPN F12.

Por lo pronto, a Aaron Anselmino le llegaron los rumores y esto contestó luego de su gran partido por la Copa Argentina. “Vivo tranquilo este presente. La verdad no sé nada. Yo tengo mi cabeza acá en Boca. No se habló nada personalmente conmigo de equipos de afuera. y quiere seguir jugando acá y ganar títulos”.

El Milan de Italia sería el otro poderoso elenco europeo que pretende al zaguero que tiene apenas siete partidos en el Xeneize, cuatro de ellos como titular. Su debut oficial fue el 10 de junio de 2023 ante Lanús, cuando ingresó desde el banco. Llega 417 minutos disputado y hace muy poco firmó una mejora de su contrato que culminará en diciembre de 2028.