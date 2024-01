La figura internacional que presiona para llegar a Boca Juniors: su nueva declaración de amor con guiño a Riquelme

El mediocampista del Galatasaray no pierde las esperanzas de ponerse algún día la camiseta azul y oro

El uruguayo Lucas Torreira tiene un sueño concreto que espera poder cumplir algún día como jugador de fútbol y es el de vestir la camiseta de Boca Juniors. No es la primera vez que el actual mediocampista del Galatasaray de Turquía manifiesta abiertamente su amor por el Xeneize, pero esta vez, su pedido fue directo, con un guiño al presidente del club, Juan Román Riquelme.

Te puede interesar: La impactante chilena de Martín Palermo en un fútbol-tenis en Punta del Este: la historia detrás de su participación que causó furor

El futbolista de 27 años es una de las piezas claves del equipo que conduce Okan Buruk y tiene contrato con el club turco hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, cada vez que se le pregunta por Boca, al ex Atlético de Madrid y Arsenal se le “iluminan los ojos” y el deseo de regresar a Sudamérica aumenta, ya que hace una década que está afincado el Viejo Continente.

“Como siempre lo dije, el sueño máximo es llegar a Boca. La verdad es que me muero por ir a jugar a Boca. Estoy mucho en contacto con Román y sé que la posibilidad está cada vez más cerca porque son muchos años en Europa y extraño estar en mi casa, poder estar cerca de mi familia”, expresó Torreira en una entrevista con el periodista uruguayo Damián Herrera.

Te puede interesar: El “laboratorio” detrás del primer gol del ciclo de Diego Martínez en Boca Juniors: 13 pases entre 10 jugadores y la eufórica reacción del DT

Compañero de Mauro Icardi y con una función destacada en el Galatasaray, el centrocampista también busca estar cerca de la selección uruguaya que ahora conduce Marcelo Bielsa. Pero el amor por Boca es más fuerte y espera que se pueda abrir la chance en algún mercado de pases de pasar al cuadro de la Ribera, tal como hizo en el último año su compatriota Edinson Cavani.

El futbolista uruguayo Lucas Torreira intercambió camisetas con Juan Román Riquelme durante una visita a La Bombonera (@LTorreira34)

Acerca de su relación con Riquelme, quien es uno de sus ídolos, Torreira contó dialogar con Román ahora es normal, pero antes podía sonar imposible “mandarle un mensaje para saber cómo está o qué piensa”. “Me encanta que esté ahora en el club y yo sé que en algún momento se me va a dar. Solamente hay que seguir alimentando ese sueño”, cerró.

Te puede interesar: Boca Juniors confirmó la lesión que sufrió Marcos Rojo en la previa al amistoso con Gimnasia y Tiro

Dos años atrás, en una entrevista con el programa ESPN F90, Torreira contó cómo nació su pasión por el Xeneize. El futbolista no perdía oportunidad de mostrar su cariño en redes sociales al lucir la camiseta del equipo o compartir imágenes desde La Bombonera.

“Mi amor por Boca nace de chico. Mi familia es muy futbolera, mi papá es relator y tengo tres hermanos mayores que también juegan al fútbol. En casa siempre fútbol y acá se consume mucha televisión argentina y en casa siempre miré a Boca, desde chiquito. Los campeonatos... recuerdo la despedida de Palermo, estar tirado en la cama llorando con mi viejo, el último partido de Román, la vuelta de Tevez... muchas cosas”, dijo en 2021.

El jugador, que a los 17 años emigró a Europa y recaló en las juveniles del Pescara de Italia, contó que el click de cruzar el océano fue cuando perdió a su madre. “La noche que falleció mi mamá, a las 4:15 de la mañana me llamaron y uno de los primeros a los que se lo conté fue mi representante y apenas eso, le dije: ‘Yo no quiero jugar más en Europa y me quiero venir para Boca’”, señaló. ¿Se le concretará el deseo a Lucas?