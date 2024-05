Daniel Radcliffe habló de la posición de J.K. Rowling sobre las personas transgénero: “Me entristece mucho”

Daniel Radcliffe volvió a tomar distancia de la postura de la autora de la saga de "Harry Potter" ante las minorías trans

El actor Daniel Radcliffe dijo que le entristece la posición de la escritora J.K. Rowling sobre los derechos de las personas transgénero, y agregó en una entrevista que no ha conversado con la autora de Harry Potter en años.

Radcliffe, quien interpretó al inconfundible mago Harry Potter en la exitosa adaptación cinematográfica de los súper populares libros de Rowling, difiere con la escritora en el espinoso asunto de identidad de género. Rowling ha repetido públicamente que el sexo biológico es inmutable, pero Radcliffe, que hace campaña por los grupos LGBTQ, defiende que las mujeres trans tienen derecho a identificarse como mujeres.

“Me entristece mucho”, dijo Radcliffe a la publicación The Atlantic que publicó su entrevista esta semana. “Porque miro a esta persona que conocí, el tiempo que pasamos, y los libros que escribió, y el mundo que creó, y todo eso es para mí tan profundamente empático”.

La identidad de género es un tema que polariza a la opinión pública en muchos países, incluyendo Escocia, de donde es Rowling, y Estados Unidos, en donde Radcliffe actualmente trabaja en una obra de teatro de Broadway.

Rowling argumenta que los defensores de los derechos de las personas transgénero socavan la seguridad de las mujeres. Como ejemplo, ha mencionado casos en los cuales mujeres transgénero han causado problemas en vestuarios para mujeres, baños o cárceles.

En 2020, Radcliffe, quien apoya el Proyecto Trevor, una línea de emergencia para la prevención del suicidio entre los jóvenes LGBTQ, respondió a varios de los comentarios de Rowling con un comunicado que afirma que las “mujeres transgénero son mujeres”.

La prensa británica se lanzó sobre esta división pública, especialmente porque la franquicia de Harry Potter es muy exitosa entre niños en todo el mundo. “Mucha gente que lidia con sentimientos oprimidos, con el rechazo de sus familias, o que viven con un secreto, encontró un consuelo en esos libros y en esas películas”, dijo Radcliffe.

La prensa británica trató de caracterizar a Radcliffe y a sus coestrellas Emma Watson y Rupert Grint como “mocosos malcriados”, dijo el actor. El mes pasado, Rowling pareció arremeter de nuevo contra los actores al responder un comentario en redes sociales sugiriendo que ella perdonaría a los actores si se disculparan.

“Las celebridades que se adhirieron a un movimiento que pretende socavar los derechos de las mujeres, conquistados con tanto esfuerzo, y que utilizaron sus plataformas para aplaudir la transición (de género) de menores, pueden guardar sus disculpas para las mujeres traumatizadas y vulnerables que dependen de espacios unisex”, escribió Rowling.

“Continuaré apoyando los derechos de la comunidad LGBTQ, y no tengo más que comentar al respecto”, dijo Radcliffe a The Atlantic. “Pero eso no significa que le debas las cosas en las que crees de verdad a otra persona durante toda tu vida”, agregó al reconocer el invaluable impacto de Rowling en su carrera.

