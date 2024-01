Así fueron los votos decisivos de las figuras mundiales que le permitieron a Lionel Messi ganar el premio The Best

Los capitanes que eligieron a Messi

En una definición reñida con el noruego Erling Haaland, Lionel Messi volvió a ganar el premio The Best de la FIFA como mejor jugador del año 2023, y obtuvo así su tercer trofeo, un argumento más que permite agigantar su leyenda en el mundo, con un nuevo récord para su trayectoria. El acreedor del Balón de Oro en ocho ediciones batió un récord en los premios The Best y con tres galardones (2019, 2022 y 2023) se despegó del portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y del polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021).

La Pulga, quien se ausentó de la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio Eventin Apollo de Londres, se impuso ante el francés Kylian Mbappé y la figura del Manchester City. El delantero escandinavo figuraba como favorito para varios medios especializados. Sin embargo, la votación de capitanes y entrenadores de seleccionados, periodistas e hinchas se decantó por el símbolo y figura del último campeón del mundo.

Messi y Haaland, con 48 puntos, empataron en la votación, pero el máximo goleador del seleccionado argentino logró mayor porcentaje entre los capitanes que lo eligieron (13 contra 11). Entre los que se destacan los votos de Kyllian Mbappé, Rober Lewandowski, Moh Salah, el neerlandés Van Dijk, Luka Modric, Federico Valverde, Jan Oblak, Koulibaly y Lukaku, entre otros.

En el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, Messi jugó 32 encuentros, convirtió 24 tantos y ganó dos títulos: la Ligue 1 con el Paris Saint Germain y la Leagues Cup con el Inter Miami. Durante ese lapso, Haaland marcó 34 tantos sobre 41 partidos y se consagró campeón en cuatro ocasiones con el elenco británico: Premier League, FA Cup, Champions League y Supercopa de Europa, mientras que el francés anotó 27 goles sobre 28 partidos, con dos títulos en su haber.

Los ternados a Mejor Jugador se ausentaron en Londres: Leo prefirió continuar con los trabajos de pretemporada con Las Garzas en Estados Unidos, Haaland continúa recuperándose de una lesión y Mbappé declinó la invitación. De esta manera, el ex futbolista francés Thierry Henry, uno de los conductores del evento junto con la periodista británica Reshmin Chowdhury, recibió el premio en nombre del rosarino.

Lo llamativo fue que el capitán de La Scaloneta reveló sus preferencias al votar por los mejores jugadores, entrenadores y arqueros del año. Y en la categoría de mejor futbolista, destacó a Julián Álvarez, por detrás del noruego y su ex compañero del PSG. La elección del mejor entrenador fue para Pep Guardiola, y en segundo lugar se quedó con Xavi y cerró su podio con Luciano Spalletti. En la categoría de arqueros, en tanto, Messi posicionó a Ederson en el primer lugar, seguido por André Onana y Marc-André Ter Stegen.

Por otro lado, en la votación de Lionel Scaloni Messi encabezó la lista, seguido por Julián Álvarez y Kylian Mbappé. La coherencia en las elecciones revela la unidad de criterio entre el capitán y el entrenador de la Selección Argentina. Con este triunfo, La Pulga continúa dejando su huella en la historia del fútbol mundial, consolidándose como un ícono indiscutible en el deporte más popular del planeta.

Cabe recordad que la formación ideal incluyó al arquero belga Thibaut Courtouis. En la línea defensiva fueron elegidos John Stones, Kyle Walker y el portugués Rúben Dias. La mitad de campo estuvo integrada por Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin De Bruyne. Y la ofensiva se compuso con Haaland, Mbappé, Messi y Vinicius Jr.

Así se repartieron los votos entre Messi, Haaland y Mbappé (FIFA)

El listado completo de los capitanes que eligieron a Messi

Berat Djimsiti (Albania), Marc Pujol Pons (Andorra), Fredy Ribeiro (Angola), Germain Hughes (Anguilla), Quinton Griffith (Antigua y Barbuda), Fernando Lewis (Aruba), Mathew Ryan (Australia), Leslie St. Fleur (Bahamas), Sayed Abbas (Bahréin), Jamal Bhuyan (Bhután), Jomo Harris (Barbados), Romelu Lukaku (Bélgica), Evral Trapp (Bélice), Edin Dzeko (Bosnia), Ryan Isaac Mendes (Cabo Verde), Kouch Sokumpheak (Camboya), Milan Borjan (Canadá), Saint-Cyr Ngam-Ngam (República Centroafricana), Ahmat Abdraman (Chad), Gary Medel (Chile), Xi Wu (China), Chun-Ching (China Taipéi), Radamel Falcao (Colombia), Elfardou Ben Mohamed (Comoros), Chancel Mbemba (Congo RD), Tahiri Elikana (Islas Cook), Luka Modrić (Croacia), Leandro Bacuna (Curazao), Kostakis Artymatas (Chipre), Simon Kjær (Dinamarca), Hamze Abdi Idleh (Djibouti), Jean Carlos Lopez (República Dominicana), Enner Valencia (Ecuador), Mohamed Salah (Egipto), Harry Kane (Inglaterra), Emilio Nsue Lopez (Guinea Ecuatorial), Konstantin Vassiljev (Estonia), Sifiso Matse (Esuatini), Viljormur Davidsen (Islas Feroe), Roy Krishna (Fiji), Lukas Hradecky (Finlandia), Kylian Mbappé (Francia), Guram Kashia (Georgia), Anastasios Bakasetas (Grecia), Jacob Kwame Berkeley Agyepong (Granada), Jason Ryan Quitugua Cunliffe (Guam), Jose Carlos Pinto Samayoa (Guatemala), Johny Placide (Haití), Antony Lozano (Honduras), Asnawi Mangkualam Bahar (Indonesia), Eli Dasa (Israel), Gianluigi Donnarumma (Italia), Andre Blake (Jamaica), Michael Olunga Ogada (Kenia), Heung Min Son (Corea del Sur), Kristers Tobers (Letonia), Hassan Maatouk (Líbano), Nicolas Hasler (Liechtenstein), Rayan Raveloson (Madagascar), Steve Borg (Malta), Mohamed Dellah Yaly (Mauritania), Guillermo Ochoa (México), Stevan Jovetic (Montenegro), Elias Gaspar Pelembe, (Mozambique), Kiran Limbu Chemjong (Nepal), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Jonathan Evans (Irlanda del Norte), Musab Battat (Palestina), Anibal Godoy (Panamá), Raymond Gunemba (Papúa Nueva Guinea), Gustavo Gomez (Paraguay), Paolo Guerrero (Perú), Neil Etheridge (Filipinas), Robert Lewandowski (Polonia), Nicolas Cardona (Puerto Rico), Hassan Al-Haydos (Qatar), Nicolae Claudiu Stanciu (Rumania), Djihad Bizimana (Ruanda), Salman Alfaraj (Arabia Saudita), Andrew Robertson (Escocia), Kalidou Koulibaly (Senegal), Osman Kakay (Sierra Leona), Milan Skriniar (Eslovaquia), Jan Oblak (Eslovenia), Joses Nawo (Islas Salomón), Julani Archibald (San Cristóbal y Nieves), Terell Thomas (Santa Lucía), Cornelius Stewart (San Vicente y las Granadinas), Shaquille Pinas (Surinam), Granit Xhaka (Suiza), Teaonui Tehau (Tahití), Theerathon Bunmathan (Tailandia), Omar Colley (Gambia), Hemaloto Polovili (Tonga), Youssef Msakni (Túnez), Hakan Calhanoglu (Turquía), Arslanmyrat Amanov (Turkmenistán), Emmanuel Arnold Okwi (Uganda), Andriy Yarmolenko (Ucrania), Federico Valverde (Uruguay), Christian Pulisic (Estados Unidos), Eldor Shomurodov (Uzbekistán), Brian Kaltak ( Vanueatu), Tomás Rincón (Venezuela), Aaron Ramsey (Gales), Wahid Alkhyad (Yemen) y Lubambo Musonda (Zambia).