Se divorció y firmó el mejor contrato de su vida: la polémica detrás del millonario acuerdo del coach de Miami Heat en la NBA

Erik Spoelstra, histórico entrenador de Miami Heat, da indicaciones en el duelo ante New York Knicks (Brad Penner-USA TODAY Sports)

Hace cuatro días, Erik Spoelstra llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Miami Heat y firmó por una suma de 120 millones de dólares por ocho temporadas, que lo coloca como el entrenador mejor pago de la historia de la franquicia de la Florida y el segundo en la NBA, detrás del legendario Gregg Popovich, actual coach de San Antonio Spurs.

Te puede interesar: Draymond Green, el nuevo Dennis Rodman de la NBA: su espiral violento y por qué necesita ayuda

Con un contrato anual de 15 millones de dólares, el técnico que fue dos veces campeón de la NBA (2012 y 2013) en un equipo de Miami que tenía en sus filas a los estelares LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, estuvo en las portadas de los medios deportivos más importantes de los Estados Unidos. Pero días después, se conoció un dato particular de la vida privada del experimentado entrenador que derivó en un escándalo.

Resulta que Erik Spoelstra (53 años) se divorció en noviembre pasado, tras siete años de matrimonio, de Nikki Sapp (36), esposa y madre de sus tres hijos. La mujer, bailarina y ex animadora de los Miami Heat, quedó en el foco de los comentarios tras la firma del suculento contrato de su ex marido y los usuarios de las redes sociales comenzaron a hostigarla por haber perdido “la bolsa millonaria” que le hubiese correspondido si continuaba casada. Incluso, sospechan que la franquicia y su ex marido dilataron la firma para dejarla afuera del negocio.

Te puede interesar: Cómo brilló el mexicano Jaime Jáquez Jr en el enfrentamiento entre Miami Heat y Houston Rockets

“Voy a abordar este comentario no en lo que respecta a mis elecciones de vida personales, sino en lo que se refiere a un proceso de pensamiento general que creo que mucha gente tiene y con el que mucha gente me ha acosado a lo largo de los años”, comenzó Nikki en un posteo en la cuenta de su red social Instagram. Y siguió: “Según la sociedad burda, ignorante y desinformada en general, las mujeres no pueden ganar. Las mujeres no pueden estar enamoradas de alguien exitoso. No, están fingiendo y lo hacen por dinero. Y si una mujer decide no estar con una pareja exitosa, aparentemente es una idiota”.

La ex esposa del entrenador de Miami Heat, Erik Spoelstra (@nikkisappspo)

Luego, finalizó aclarando que respondió porque ha sufrido mucho con los comentarios hirientes en las redes tras la separación de Spoelstra. “No lo ignoraré. Ignorarlo (el acoso) durante años afectó mi salud emocional y la gente necesita comprender mejor cómo sus palabras pueden afectar a otras personas”, cerró.

Te puede interesar: Estos son los números de Jaime Jáquez Jr en la derrota de Miami ante Oklahoma

Pese a las especulaciones de los medios sensacionalistas de los Estados Unidos, no todo estaría perdido para la bella Nikki, ya que más allá del divorcio hace tres meses, la ex pareja terminó la relación en buenos términos y el compromiso de continuar con la crianza de sus hijos permanece intacto.

“Hemos tomado la difícil pero amistosa decisión de presentar una solicitud conjunta para poner fin formalmente a nuestro matrimonio”, publicaron en conjunto al anunciar el final de su etapa en conjunto. “Ambos estamos agradecidos por nuestra relación y seguimos plenamente comprometidos con la crianza compartida de nuestros hijos y seguir haciéndolos nuestra prioridad compartida. Apreciamos el apoyo de todos a medida que avanzamos hacia la siguiente etapa de nuestras vidas y les agradecemos por respetar la privacidad de nuestra familia”, concluyeron.

A pesar de esta polémica, Erik Spoelstra continúa enfocado en la campaña de los Heat en la temporada regular de la NBA e intentará repetir el título de Conferencia Este conseguido el año pasado. El coach es todo un icono en Miami y representa el ADN de un conjunto que ha destacado en los últimos 15 años por un feroz espíritu competitivo.

Erik Spoelstra es el técnico mejor pago en la historia de Miami Heat, acaba de firmar una extensión de contrato por ocho años más a cambio de 120 millones de dólares (EFE/EPA/ERIK S. LESSER)

Además de sus dos anillos de campeón, Spoelstra, quien comenzó en 2005 en la franquicia como analista de video, también disputó otras cuatro finales de la NBA, la última de ellas el año pasado y que perdió ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic.

El entrenador ha dirigido 1.231 partidos de temporada regular en la NBA con un balance de 725-506 que le sitúa entre los 20 técnicos con más triunfos en la historia de la liga.