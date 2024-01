“Soy un hombre de una sola mujer”: la peculiar manera que eligió Richarlison para presentar a su nueva novia

El atacante brasileño confirmó que está en pareja con Amanda Araujo

Richarlison atravesó un duro comienzo de temporada. Sus 2 goles en los primeros 11 partidos del curso instalaron dudas sobre el poder de fuego del brasileño, quien sostuvo la titularidad gracias a la confianza depositada por el técnico recién llegado, Angelos Postecoglou. Sin embargo, su mala época parece haber quedado atrás después de anotar cinco tantos en los últimos cinco encuentros. Una actualidad que está de la mano con su costado sentimental.

El delantero que jugó el último Mundial con la Canarinha sorprendió en las últimas horas con una publicación en su cuenta personal de TikTok, seguida por más de 10 millones de personas. Con una ingeniosa presentación, el futbolista anunció de manera oficial su noviazgo con la modelo e influencer Amanda Araujo. El fragmento de pocos segundos contiene la canción Ella es mi amor, del artista Biguinho Sensação. “Soy un hombre de una sola mujer y solo quiero ser feliz con mi amada”, entona la letra del tema musical, pero lo más llamativo pasó por la elección de las imágenes para la oficialización.

El atacante subió un video con dos gallinas arriba de un tejado, donde se observa cómo uno de los animales pone un huevo, que se desliza por la superficie hasta precipitarse al vacío, pero en ese instante se frena la caída, simulan su rotura y Richarlison junto a Araujo salen desde el interior del propio huevo en medio de fuegos artificiales y la aparición de distintos corazones a los costados de ambos. La postal fue vista por más de 25 millones de usuarios en poco más de dos días y acumula una cifra superior a los 2.700.000 de likes.

La comunicación puso fin a las especulaciones en torno al hombre de 26 años y la estudiante de abogacía de 20 abriles, luego de que el diario The Sun filtrara dos visitas de la mujer a Londres en el corto tiempo. Amanda Araujo fue su sostén cuando debió operarse por una lesión en la ingle en noviembre pasado, aunque ahora se cree que ella está de regreso en Brasil.

Amanda Araujo, la novia de Richarlison

La joven es furor en las redes sociales, donde solo en Instagram tiene más de 200.000 followers. Allí se sometió a la posibilidad de recibir preguntas de ellos y afirmó que su pareja tiene seis apodos diferentes. Además, reveló el inesperado problema que sufrió cuando se hospedó en una ocasión en la casa de Richarlison, valuada en cuatro millones de libras (USD 5 millones) y situada en el norte de Londres.

“Cuando llegué a la casa de Rick, él no estaba allí. Dormí la primera noche allí sin él porque estaba jugando en otra ciudad. La gente que estaba allí salió de la casa y yo dejé la puerta de su dormitorio abierta porque nadie me dijo que no podía”, inició su relato la mujer, que es fanática de los deportes y suele practicar Crossfit y handball. Más adelante, añadió en declaraciones vertidas por el periódico británico: “Cuando la gente empezó a regresar había orina por todas partes. Había pipí en la cama, debajo de la cama, en el suelo. Rick iba a llegar detrás de mí y me preocupaba que pensara que era yo. Le envié un mensaje y hablé con él. Había sido el perro. Él respondió diciendo: ‘Felicitaciones’”.

La mejoría futbolística de Richarlison posee varios factores porque a la llegada de Amanda Araujo a su vida también se suma un partido bisagra en septiembre de 2023, cuando se retiró reemplazado entre lágrimas durante un partido de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas: “Voy a volver a Inglaterra, buscaré ayuda psicológica, de un psicólogo, para trabajar en mi mente”. “Ahora las cosas están bien en casa. La gente que sólo tenía un ojo puesto en mi dinero se alejó de mí. Ahora las cosas empezarán a fluir, estoy seguro de que tendré una buena racha en el Tottenham”, declaró en aquel momento. Y vaya si ha tenido un crecimiento hasta el punto de ser el segundo máximo goleador del equipo, por detrás de Son Heung-Min.

