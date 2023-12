El motivo de la ausencia de Juan Román Riquelme a su asunción como presidente de Boca Juniors

La asunción como presidente de Riquelme en Boca, sin Román (Foto: Ricardo Rosica)

“¿Tan apurados están para asumir?”. La frase del ídolo calmó la ansiedad de las autoridades electas, que ayer por la tarde asumieron en Boca Juniors. A diez días de las históricas elecciones que se llevaron a cabo en la Bombonera y en las que resultó electo Juan Román Riquelme como nuevo presidente, los integrantes de la flamante comisión directiva se reunieron en una de las oficinas de Brandsen 805 para firmar los papeles que los vincularán hasta 2027. Pero... quien faltó a la cita fue el mismísimo Román.

¿Cuál fue el motivo? Riquelme se tomó con calma y serenidad el protocolo de la asunción y, casi sobre la hora, avisó de su faltazo ya que está ligado 100% al mercado de pases e intentar destrabar la situación de Diego Martínez con Huracán para presentarlo en tiempo y forma en Boca antes del arranque de la pretemporada del plantel profesional, pautado para el martes 2 de enero de 2024. El Consejo de Fútbol estudia a esta hora algunas ofertas (por caso, la de Botafogo por Cristian Medina) y gestiona las contrataciones para dar forma al equipo que competirá el año próximo. Éver Banega está al caer y hay otros apuntados como Rubén Botta y Kevin Zenón.

A más de uno le llamó la atención que no se organizara una ceremonia como sí había ocurrido tras las elecciones de 2019, cuando cada uno de los directivos recibieron un diploma y fueron acompañados por sus familias en un acto que también se llevó a cabo en la Bombonera y al que Riquelme tampoco había ido (en ese momento, en calidad de vicepresidente segundo detrás de Ameal y Mario Pergolini). De hecho, ya estaba definido que las firmas protocolares se llevarían a cabo a partir de las 19 de ayer, pero los encargados de la prensa y comunicación no aportaron detalles para asistir al evento que finalmente fue íntimo y similar al de cualquier asamblea o reunión de CD. Vale aclarar que no solamente fue Román el ausente, sino que otros vocales que compondrán la nómina de la CD tampoco acudieron al mitin.

Riquelme no acudió al acto de asunción de autoridades: está abocado 100% a destrabar la situación de Martínez en Huracán y el mercado de pases (AP Foto/Gustavo Garello)

Frente a este panorama, las únicas precisiones a esta hora son que Riquelme será presidente, Jorge Amor Ameal vice primero y Ricardo Rosica continuará como secretario general. Rosica, ladero de Román, se pronunció en las redes sociales: “Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestro presidente Juan Román Riquelme por la confianza depositada en mí para continuar como Secretario General de nuestro club. Seguiré comprometido en trabajar incansablemente todos los días, con dedicación y pasión, para construir un futuro lleno de éxitos y alegrías para nuestro amado Boca Juniors”. Seguirá secundado por el prosecretario Alejandro Veiga, mientras que los otros dos que quedaron fijos son Carlos Montero (tesorero) y Eugenio Buscaglia (protesorero), ya que son puestos claves para la aprobación de contratos, fichajes y ventas.

En la foto que compartió Rosica en sus redes (al pie del título de esta nota) figuraron directivos que ejercieron funciones hasta este año, algunos que permanecerán con vocalías o liderando departamentos y también los nuevos que se adhirieron a la nómina con el aval de Riquelme y Ameal. Ya es sabido que no seguirán al frente de algunos departamentos Emilio Nana (Médico), Carlos Navarro (Obras), Fernando Cuscuela (Prensa) y Martín Mendiguren (Deportes Amateurs), entre otros.

Queda una reunión pendiente entre Riquelme y Ameal para definir a los responsables de cada departamento, algo que quedará definido a principios de enero, cuando se lleve a cabo la primera reunión de comisión del año (todavía sin fecha pactada). Al margen de sus responsabilidades como máxima autoridad de la institución, desde los pasillos de la Bombonera aclararon que la dinámica en el día a día no se modificará: Román comandará al Consejo del Fútbol y estará ligado mayormente a la actividad del plantel profesional y las juveniles. En tanto, Ameal continuará afincado en Brandsen 805 y se encargará de los asuntos institucionales.

Los vocales titulares que asumieron son Emiliano Algieri, Diego Anro, Carlos Colombo, Tomás De Abelleyra, Ricardo De La Fuente, Alejandro Desimone, Miguel Ángel Dinopulos, Sebastián Gianorio, Orlando Giménez, Alejandro González, Silvia Gottero y Carmelo Messina. En tanto, los suplentes son Adriana Bravo, Santiago Carreras, Patricio Colombo, Alejandro Cosentino, Matías Daglio, Darío Elgadban, Omar Morresi, Hipólito Nosiglia, Sebastián Rolandi, Pablo Szawarniak, Claudio Todesco y Horacio Valdez.