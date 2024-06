Caballito: dramático traslado de una pareja atrincherada que amenazó con arrojarse de un piso 20

Efectivos de la Policía de la Ciudad con cuerdas de rappel en el edificio de la avenida Rivadavia (Maximiliano Luna)

Hoy viernes por la mañana, un operativo de la Policía de la Ciudad se inició en un edificio de la avenida Rivadavia al 5100, barrio de Caballito. Allí, la División de Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía de la Ciudad llegó por orden del Juzgado Civil N°4 para trasladar a una pareja de jubilados del lugar: ambos de sus integrantes sufren patologías psiquiátricas.

Los problemas comenzaron rápidamente. Según refirió el portero del lugar a la fuerza porteña, la pareja amenazaba con arrojarse de la ventana si eran retirados por la fuerza: su departamento se ubica en el piso 20 del lugar, una maniobra de alto riesgo.

Así, un equipo especial tuvo que descender desde el techo con cuerdas de rappel para entrar y contener a la pareja, que fue asegurada poco después de las 11:30, en medio de una conmoción en la avenida Rivadavia, con transeúntes que se detuvieron a mirar.

Así, se espera su traslado a un hospital para evaluar su situación. Alberto Crescenti, titular del SAME, se hizo presente en el lugar.

Alberto Crescenti, titular del SAME, presente en el lugar (Maximiliano Luna)

“Nosotros subimos con equipo de psiquiatra, subimos todos nosotros también para tratar de tranquilizarlos. Al principio estaban irreductibles, actuamos todos en conjunto, evitamos siempre un mal mayor sobre ellos porque no podían seguir en la situación inhabitable en la que se encontraban”, contó el titular del SAME.

En ese sentido, el médico reveló que la situación se había tornado “complicada y difícil”.

“Por suerte no hubo que administrarles medicación, pero nos costó bastante y por suerte lo pudimos sacar por donde correspondía. Están psiquiátricamente descompensados, se los ha trasladado al Hospital Durand donde lo está esperando el equipo de psiquiatría para controlarlos y seguramente medicarlos, porque no pueden seguir en esta situación. No querían salir del departamento, estaban abrazados los dos y era imposible manejarlos. El departamento no estaba en condiciones habitables”, concluyó Crescenti.

“Es muy difícil, cuando están abrazado, en esa situación tratar de convencerlos. Por eso los bajamos a los dos juntos. Para que no pierdan el contacto. Porque se nos iba a hacer muy difícil bajarlos en forma personalizada”, agregó.

El operativo realizado en Caballito no fue el único de este tipo realizado por la fuerza porteña en las últimas horas.

Una mujer de 69 años fue rescatada ayer jueves por la noche por un policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que sus vecinos se alertaran porque no respondía a los llamados. La arriesgada maniobra que eligió el oficial para acceder a la vivienda, y que quedó registrada en una filmación, fue descolgarse desde el balcón superior al departamento.

El rescate ocurrió en el barrio porteño de Palermo, en la calle Juan Francisco Seguí al 3500. Ante varios intentos fallidos para que ella misma abriera la puerta, un vecino del octavo piso accedió a que el policía bajara a la vivienda descolgándose de su balcón, con autorización judicial. Así encontró el ventanal abierto y halló un rastro de sangre que se extendía desde el living hasta un dormitorio: la mujer estaba en el suelo, con una herida en la cabeza y balbuceando, sin poder reaccionar.

El SAME fue convocado de urgencia y una ambulancia la trasladó con diagnóstico de traumatismo encefalocraneano al Hospital Fernández, ubicado a pocas cuadras del lugar.