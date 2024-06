Graciela Alfano quedó atrapada en medio de un temporal en Miami: “No sé que va a pasar”

El drama de Graciela Alfano al quedar atrapada en un temporal (Video: Instagram)

Graciela Alfano, quien reside en Estados Unidos desde hace algún tiempo, es conocida por su actividad en redes sociales donde frecuentemente comparte su vida en las playas del hemisferio norte. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo generó gran preocupación entre sus seguidores al relatar, a través de sus historias de Instagram, que había quedado atrapada en medio de un temporal.

“Hola a todos acá desde Miami. Parece que hay un huracán en el Golfo y está atravesando la Florida. No sé qué va a pasar, pero esperan en Miami a que pase. Por ahora, hay una lluvia tremenda, miren cómo está el mar. Increíble, cerradísimo”, expresó Graciela en un video.

En la misma filmación, la artista mostró cómo se veía todo desde su balcón, con un cielo completamente gris y ventoso mientras que el mar se mostraba sumamente revuelto e inquieto. La imagen del temporal reflejaba la intensidad del fenómeno climático que atravesaba la región.

Para tranquilidad de todos, horas más tarde Graciela volvió a comunicarse a través de sus redes sociales para informar que el temporal se había calmado y que incluso pudo regresar a la playa para disfrutar de su descanso. “Ya se calmó todo, gracias a Dios. Pudimos volver a la playa a disfrutar del día”, comunicó, llevando alivio a sus seguidores que estaban preocupados por su bienestar.

Mientras tanto, Graciela Alfano continúa compartiendo sus días en Miami, mostrando tanto los momentos de ocio como los imprevistos que pueden ocurrir en cualquier rincón del mundo.

Graciela Alfano en las playas de Miami (Video: Instagram)

Graciela Alfano se refirió a una dura etapa de su vida

Hace poco menos de un año Graciela Alfano sorprendió al revelar que enfrentó serios desafíos de salud que incluyeron un diagnóstico de cáncer de riñón que llevó a la extirpación del tumor y del órgano afectado, seguido por una segunda cirugía relacionada con un problema de tiroides. Estos eventos marcaron un período significativo en su vida, el cual enfrenta con resiliencia.

A pesar de las adversidades, Alfano compartió su experiencia durante una entrevista con Catalina Dlugi en el programa de radio Agarrate Catalina (La Once Diez). Durante la conversación, la exvedette recordó cómo la impactaron estos desafíos y reveló que, a pesar de dedicar su vida al cuidado de su salud, la buena alimentación, el ejercicio y el yoga, ya que considera a su cuerpo como una herramienta esencial en su carrera, se encontró enfrentando una situación de vida o muerte completamente inesperada. En ese contexto, lo comparó con un tsunami, reflejó la magnitud del impacto emocional y físico que estas experiencias le dejaron.

Graciela Alfano habló del cáncer

“Lo que sí podemos hacer es definir el modo, cómo vamos a atravesar eso que la vida nos presenta. Tuve un tipo de cáncer muy silencioso, porque uno puede tener los parámetros de la sangre muy bien, pero se ve en una ecografía. Por eso, quiero destacar lo buena que es la medicina preventiva, ojalá toda la sociedad pueda tener realmente acceso”, afirmó.

Según Graciela, haberse cuidado durante toda su vida la ayudó a sobrellevar mejor esta enfermedad. “Para mí fue muy inesperado, pero el médico me dijo: ‘Gracias a que estás en el buen estado en que estás, pudimos meterte en un quirófano en una semana y resolver todo esto’. Porque no olvidemos que yo tengo 70 años, soy una señora grande, añosa. Fueron casi 900 gramos que me sacaron entre riñón y el tumor, porque este tipo de cáncer crece de adentro hacia afuera, con lo cual tuvieron que sacarme el riñón entero”, destacó.