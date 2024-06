Malena Guinzburg: la previa en el Vaticano, su encuentro con celebridades de Hollywood, el mano a mano con el Papa Francisco y el regalo que le llevó de Argentina

Malena Guinzburg mostró la previa antes de su entrada al Vaticano y se encontró con celebridades de todo el mundo (Videos: Instagram)

Este viernes sin duda marcará un precedente en la vida de Malena Guinzburg. Es que finalmente llegó el día y pudo conocer al Papa Francisco quien invitó a más de cien comediantes de todo el mundo a presentarse en el Vaticano como parte de un evento cultural y entre los convocados, se encontraba la actriz, quien fue la única en representación de Argentina para este significativo encuentro.

Así la cosa, Malena a través de sus historias de Instagram donde tiene más de un millón de seguidores, fue mostrando el minuto a minuto de su inminente encuentro con el Sumo Pontífice en el Vaticano y también compartió detalles inéditos de la previa y su encuentro con diferentes personalidades aunque siempre manteniendo el humor que la caracteriza.

En primer lugar, publicó una foto junto a una encuesta preguntándole a los usuarios cuál look le recomendaban usar para la ocasión. Se mostró con un conjunto de sastrería de blazer y pantalón negro, otro azul y otro un poco más llamativo con un color muy similar al turquesa.

Finalmente optó por el conjunto azul con una básica blanca y sandalias, formal pero cómoda y fiel a su estilo: un outfit acorde para la ocasión. “Bueno son las 6.35 de la mañana, estoy esperando el taxi y vamos para el Vaticano, los nervios que tengo”, le contó a sus deudores y partió al tan esperado encuentro. Una vez en la entrada, la actriz se fue encontrando con varias figuras y personalidades reconocidas de todo el mundo, entre ellas había celebridades de Hollywood.

El encuentro con Jimmy Fallon

Malena Guinzburg junto a Jimmy Fallon (Videos: Instagram)

”Ustedes me van a ir diciendo quiénes están, porque yo no reconozco las caras de la gente”, sumó entre risas pidiéndole ayuda a sus fanáticos para que le avisen si se encontraba cerca de alguna figura. Y así fue: “Llegó Jimmy Fallon, vamos a saludarlo”, anunció tras reconocer al reconocido presentador y humorista de The Tonight Show.

En ese momento, la humorista encendió la cámara de su celular en modo selfie y se filmó junto al presentador, le pidió que le envíe un saludo a la Argentina y él en inglés lo hizo con muy buena onda e incluso entonó la estrofa de “Dont cry for me Argentina“ la cual se traduce a “No llores por mí, Argentina“ de Andrew Lloyd Webber del eterno y popular musical de Evita.

El esperado mano a mano con el Papa Francisco

Malena Guinzburg conoció al Papa Francisco (Videos: Instagram)

Ya ubicados en el salón y cada uno sentado donde le correspondía (debido a que las sillas estaban marcadas con nombre y apellido) Malena se sentó donde le tocó que casualmente era al lado de Jim Gaffigan. “¿Entienden esto?”, exclamó sin poder creer que le había tocado justo al lado del reconocido actor y comediante de Hollywood.

En ese sentido, el Papa ingresó al recinto y lo ovacionaron en un fuerte aplauso, luego dio unas palabras para los presentes y acto seguido dio inicio al encuentro mano a mano con cada uno de los invitados, entre ellos Malena.

Tras varios minutos de espera porque había muchísimas personalidades para encontrarse mano a mano con el Papa, llegó el turno de Guinzburg quien dejó inmortalizado el momento en su perfil de Instagram. “Qué locura todo. Un encuentro con humoristas de todo el mundo, incluidos ídolos que tengo hace años. Después subo las fotos y vídeos con todos los que choluleé. Acá llevándole los alfajores y pidiéndole un mensaje para Argentina”, escribió la humorista en el posteo que dejó fijo en su feed y donde se la ve junto al Papa.

Malena Ginzburg mostró el momento en que conoció al Papa Francisco (Videos: Instagram)

“Te traje unos alfajores que seguro extrañás un montón, estos son los nuevos con sal y estos sin”, le dijo Malena a lo que Francisco contestó: “¿Me puedo comer los dos?”, sostuvo y le hizo una sonrisa de agradecimiento. Por último, sobre el mensaje que la humorista le pidió para la Argentina, el Papa le tomó la mano y contestó: “Que defiendan la nobleza del país”, concluyó el mandatario religioso.

Una vez finalizado el momento, la humorista aprovechó para recorrer el Vaticano, filmó las instalaciones y también probó el catering que tenían preparado para todos los invitados. “Ya estamos conociendo el museo.Acabo de escuchar a una guía, esta es la sala de las Musas en la Capilla Sixtina”, explicó Guinzburg.

Malena Guinzburg mostró cómo es el Vaticano por dentro (Videos: Instagram)

Cabe destacar que unos días Teleshow se comunicó con la actriz quien reveló cómo se sintió tras recibir esta oportunidad única. “Cuando me llegó el mensaje de un productor que no conocía que estaban interesados en invitarme a ver al Papa pensé que era una joda, obviamente, después pasé porque era una estafa, cosas así, porque me parecía muy raro”, confesó la comediante ante la propuesta que le llegó para formar parte del evento organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

“Después me empecé a meter un poco más, averiguar me llevó por otro lado y de hecho, una amiga Vanina, que también es productora me escribe cag… de risa pensando que era una joda, y después me enteré que era en serio, un encuentro de comediantes de todo el mundo y me quedé sorprendida”, comentó a este medio.