El duro comunicado de la Fundación Huésped tras los desafortunados dichos de Furia en Gran Hermano: “Romper con los prejuicios y la estigmatización”

Escandaloso comentario de Furia

Juliana Scaglione continúa siendo la protagonista de Gran Hermano 2023 y, hasta el momento, su fandom la mantiene como la favorita, logrando que gala tras gala queden eliminados otros participantes. Ya transitando las últimas semanas, en esta oportunidad la concursante superó los límites del ciclo y varios televidentes se mostraron indignados con su actitud.

Es que la participante hizo un comentario repudiable en referencia a los enfermos de HIV -SIDA. Sus dichos dentro del reality provocaron la indignación de los seguidores del programa y lo trasladaron a las redes, quienes no tardaron en opinar al respecto, y hasta etiquetaron al conductor del ciclo Santiago Del Moro para que en la gala aborde el tema con el fin de concientizar sobre la gravedad del asunto.

Captura de pantalla

Si bien en el programa no se tocó el tema hasta el momento, muchos otros usuarios no sólo arrobaron al conductor sino que también a través de X (antes Twitter) mencionaron a Fundación Huésped para que hable del tema ya que la organización argentina con alcance regional “desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados”.

En su propio perfil explican que ellos buscan “desarrollar investigaciones científicas y acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva”.

A través de esta misma red social, la cuenta oficial de X de la Fundación compartió un hilo refiriéndose al tema.“Ey, nos estuvieron pidiendo que tiremos data sobre #VIH. Siempre es una buena oportunidad para aprender: la información confiable y basada en evidencia puede ayudarnos a romper con los prejuicios y la estigmatización. Acá te dejamos algunos datos claves para tener en cuenta”, comenzaron diciendo a raíz de los dichos de Furia dentro del reality de Telefe.

El comunicado de Fundación Huésped por los dichos de Furia en Gran Hermano (Fuente: X)

“El VIH no presenta síntomas. Tampoco podemos asumir que alguien tiene o no VIH por su apariencia física o por su orientación sexual. La única forma de saber si una persona vive con el virus es haciéndose un test. Y solo la persona que vive con VIH puede contarlo. También es importante saber que el VIH solo se transmite por 3 vías: en las relaciones sexuales sin protección, por el contacto de sangre con sangre o durante el embarazo, el parto o el periodo de lactancia. Y todas son prevenibles”, detallaron.

En ese sentido, desde la fundación agregaron: “Entonces: tener relaciones sexuales usando preservativo, un estornudo, un abrazo, un beso, la picadura de un mosquito, compartir una toalla o el baño, no transmiten el virus”, explicaron y sumaron: “Un diagnóstico de VIH no te define. Una persona que vive con el virus y accede al tratamiento puede tener una buena calidad y convertir al VIH en una enfermedad crónica. Acá estamos siempre para responder todas las dudas que puedan surgir. Si querés saber más, podés seguirnos en redes sociales, contactarte con nosotros o visitar nuestro sitio web”, concluyeron.

El comunicado de Fundación Huésped por los dichos de Furia en Gran Hermano (Fuente: X)

Qué fue lo que dijo Furia y provocó el comunicado de Fundación Huésped

La desafortunada frase se dio en las últimas horas cuando Furia en diálogo con Emmanuel Vich, se refirió María, la novia de Martín Kú con quién forjó una mala relación durante los pocos días que entró al reality para bancar a su pareja.“Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podías ni ver”, comenzó diciendo la participante también enviándole un mensaje a su hermana que entró a la competencia y luego se retiró.

“A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no”, siguió la participante quien fue por más y lanzó el cuestionado comentario el cual causó mucho repudio en las redes sociales. “¿Yo qué tengo, HIV (SIDA, por sus siglas en inglés)? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?”, finalizó Juliana.