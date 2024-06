Las rigurosas normas de conducta en Brasil “para limpiar la cara” de su Selección en la Copa América

Brasil quiere recuperar el cetro en la Copa América (Photo by Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tiempos de cambio se avizoran en la selección de Brasil de cara a la Copa América. La nueva dirección de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se reunió con los jugadores en la anterior Fecha FIFA, en Europa, y trazó algunas pautas a seguir a partir de entonces en la selección brasileña, según informó el medio UOL.

El primero en destapar estas rigurosas normas fue el futbolista Yan Couto durante una entrevista con la periodista Yara Fantoni. El lateral derecho del Girona de España reconoció que le solicitaron que deje de teñirse el cabello de color rosa.

“Fue un pedido, básicamente. Me dijeron que el rosa era medio extravagante o así. Yo no lo creo pero lo voy a respetar. Me lo pidieron y lo voy a hacer. Estuve jugando con el cabello rosa toda la temporada. En realidad, fue una elección mía, estaba yendo bien, fue divertido. Pero fue algo más para el Girona, mucha gente allí se tiñó el cabello, fue como una moda. Aquí en la Selección, el ciclo terminó. Soy Yan con el cabello negro, no cambia nada, sigo siendo el mismo”, manifestó.

Según expresó este sitio, el plan de la nueva dirección deportiva de la CBF pasa por hacer un “lavado de cara” a la Verdeamarela en el plano internacional para “mostrar una imagen de seriedad al mundo”.

A raíz de esto, algunos directivos de la CBF, el cuerpo técnico y los convocados para la Copa América pactaron una serie de reglas no escritas. La mayoría de estas fueron hechas, para la sorpresa de algunos, por los propios futbolistas.

La CBF dispuso rigurosas normas para el plantel de la selección (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Las nuevas normas de conducta de la CBF:

- Transmitir una imagen de seriedad al exterior.



- Evitar usar pendientes llamativos.



-Evitar usar collares extravagantes.



- Seriedad y discreción a la hora de usar las redes sociales.



- Prohibido usar el teléfono durante la comida. Solo al final.



- Evitar llegar al estadio con auriculares llamativos o música a todo volumen.



- Evitar postear vídeos donde los futbolistas salgan escuchando música o jugando en el vestuario.



- Atención y respeto a los horarios de entrenamiento, comidas, etc.



- Puntualidad a la hora de salidas.



- Respetar el plan nutricional impuesto por la CBF.

UOL sostiene que en la reunión, en la que formaron parte directivos, cuerpo técnico y jugadores de la Selección, definieron los lineamientos; aunque no existe un folleto físico de las prohibiciones. “La intención es ‘limpiar la imagen’ de la selección brasileña y aportar más seriedad . Algunos elementos de la lista se consideran una forma de evitar una imagen negativa que podría volverse contra los propios deportistas cuando las cosas no suceden dentro de las competiciones”, explicaron desde el sitio web.

Al parecer, esta filtración enfureció a la CBF. Hasta que Yan Couto confesó lo acontecido con su cambio de look la prensa no estaba enterada de lo acontecido en la reunión que llevaron adelante hace casi tres meses. Por su parte, desde la Confederación niegan la prohibición del cabello teñido. “La entidad afirma que existen conversaciones sobre responsabilidad en la imagen de los deportistas de la selección nacional en temas como horario, alimentación y postura durante los descansos, pero no confirma conversaciones sobre color de pelo con ningún jugador”, añadieron.

Brasil, actual subcampeón de la Copa América, buscará recuperar el cetro en Estados Unidos. La Verdeamarela será cabeza del Grupo D, donde enfrentará a Colombia, Paraguay y Costa Rica. Vale recordar que los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. En caso de clasificar, chocará contra algún integrante del Grupo C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia).



