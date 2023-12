Boca Juniors va por una de las figuras de la Selección Sub 23 y está atento a una posible salida de Marcos Rojo

Kevin Zenón junto a Lionel Messi en el Predio de la AFA en Ezeiza

Luego del brindis navideño, en Boca Juniors retomaron las tareas y el Consejo de Fútbol está abocado íntegramente al armado del plantel para el 2024. Tras el anuncio del acuerdo oficial con el entrenador Diego Martínez, que se desvinculará en las próximas horas de Huracán y será presentado en la Ribera, la directiva tiene en carpeta a varios nombres en el actual mercado de pases. Con Éver Banega al caer y Rubén Botta en el radar, apareció otro apellido importante: Kevin Zenón.

El presidente de Unión de Santa Fe confirmó el interés del Xeneize por la joya de la cantera tatengue que integra el plantel Sub 23 que competirá en el Preolímpico de Venezuela en enero. “Sí, llamaron. Estamos escuchando, hay contactos informales y a veces mediante el representante. El mercado ahora está muy frenado y se activará en estos días”, declaró al programa No veo la hora (DSports Radio). Además de Boca, Racing habría sondeado al talentoso zurdo, mientras que Talleres de Córdoba ya lo había hecho en mercados anteriores y habría otros dos clubes del exterior que buscan quedárselo.

Respecto a su cotización, Luis Spahn aclaró: “Yo puedo ser subjetivo. La página transfermarket (especializada en contratos de futbolistas) lo tiene valorado en 4 millones de euros. Nosotros queremos vender el 80% para que la dirigencia que sigue tenga el 20% restante. Unos 4 millones limpios por el 80% sería una venta potable para nosotros. Es un jugador de valía, citado, zurdo, que tiene una edad para seguir creciendo y que es excelente persona y profesional. Tiene conducta y decisión de evolucionar y triunfar en el fútbol”.

Por último, Spahn aseguró que no habría impedimentos desde lo salarial, advirtió que Unión no cede jugadores a préstamo y solamente los transfiere a través de una venta y que no está dentro de la política de su institución fijar una cláusula de salida para los futbolistas, por lo que el monto de la operación tendrá que ser debatido directamente entre los clubes.

MARCOS ROJO, APUNTADO DESDE EL EXTERIOR

¿Marcos Rojo puede irse al exterior?

En las últimas horas, circuló la versión de que el capitán de Boca Juniors podría marcharse en este mercado de pases. Trascendió que Inter Miami, club en el que milita Lionel Messi y es dirigido por Gerardo Martino, dos hombres que compartieron vestuario de la selección argentina con Rojo, es uno de los interesados en contar con sus servicios de cara al 2024.

En agosto pasado, el defensor de 33 años renovó su vínculo en el Xeneize hasta fines de 2025. Juan Román Riquelme, flamante presidente del club, había declarado sobre su permanencia hace algunos meses: “Él está contento. Nosotros estamos muy felices. Marcos que es un jugador muy importante para el equipo y el grupo. Nos pone muy contentos, cuando son jugadores tan importantes, que ellos tengan las ganas de seguir con nosotros y que podamos disfrutarlos mucho tiempo más. Ojalá que nos sigan dando alegrías, al final les gusta competir”.

Según pudo saber Infobae, el plan de Román es que Rojo permanezca el tiempo que considere necesario e incluso baraje la opción de retirarse con la camiseta azul y oro. De familia boquense, tal como mostró en el último tiempo en sus redes sociales, Marcos optaría por continuar en la Ribera pese a que también se lo mencionó como posible fichaje del Palmeiras. En enero de 2022, medios brasileños habían informado que Abel Braga lo tenía en carpeta. Ahora el interés no se materializó en oferta formal, pero estaría latente. Diego Martínez, en principio, lo contempla como uno de los bastiones de la defensa y líder del plantel que comenzará la actividad el martes 2 de enero.