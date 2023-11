El desconocido gesto de Lionel Messi con la ganadora del Balón de Oro

Aitana Bonmatí contó el divertido cruce mantenido con el argentino en la ceremonia

La presencia de Lionel Messi revolucionó la entrega del Balón de Oro en París tras lo que fue su paso por el París Saint-Germain (PSG). El emblema de la selección argentina ganó el octavo galardón de su carrera luego de ser campeón del mundo en Qatar y protagonizó un divertido momento con la futbolista premiada con este trofeo en la rama femenina.

Aitana Bonmatí comparte orígenes con Leo, ya que tuvieron sus debuts en el Barcelona después de transitar su camino en La Masía. La mediocampista, de solo 25 años, obtuvo el Mundial Femenino con España en la última temporada. Además, su preponderancia en las consagraciones del Blaugrana en La Liga y la Champions League la catapultaron a la capital de Francia. La dupla pudo compartir distintos momentos arriba y abajo del escenario y, en charla con el diario Sport, lareconocida futbolista: “Estar al lado de Messi fue algo único”.

En un extenso reportaje, la mejor jugadora de la temporada 2022/23 elegida por la UEFA recordó uno de los momentos atesorados de sus minutos junto a la Pulga. La periodista María Tikas le preguntó cuál fue el diálogo que entabló con el argentino. Esa mención provocó la rápida sonrisa de Bonmatí, quien reveló un desconocido gesto del representante del Inter Miami: “Sí, sí. Me dijo: ‘Enhorabuena por tu primer Balón de Oro’”.

“Es súper cercano, también estuvimos hablando antes de salir al escenario, porque estaba detrás mío”, añadió sobre el instante previo a un segmento del evento que tuvo diferentes ternas para condecorar a los mejores exponentes del deporte. Sobre esto, la volante ofensiva relató: “Estás ahí con la ‘crème de la crème’ del fútbol y te sientes incluso un poco fuera de lugar”.

Aitana Bonmatí y Leo Messi, Balones de Oro 2023

La también ganadora del Balón de Oro en la Copa del Mundo celebrada este año en Australia y Nueva Zelanda ponderó el hecho de pertenecer a las Divisiones Inferiores del elenco Culé, al igual que Lionel Messi: “Es un club referente a nivel mundial. Llevar este escudo a lo más alto es un orgullo y un privilegio. Llevo doce años acá, llegué con 13 y ahora tengo 25. Todo ha pasado muy rápido, hemos vivido muchas cosas, hemos ganado muchos títulos, he crecido, me he consolidado... Y es un honor que se me reconozca como una jugadora que se ha formado aquí y que ha crecido junto al club”.

En este sentido, agradeció los mensajes afectuosos recibidos en un momento tan importante de su vida: “Esto es súper especial, todos son importantes, pero que te feliciten los ídolos de tu infancia como Xavi, Iniesta o Puyol hace especial ilusión”.

Luego de tener la mejor temporada de su carrera, Aitana Bonmatí mira hacia lo que viene: “Es cierto que este año va a quedar marcado en la historia. Pero ahora vamos por más. Es muy difícil, pero no imposible volver a hacer una temporada como esta a nivel grupal y a nivel individual”. “El día que deje de ser ambiciosa quizás sea el momento de dejar el fútbol. Sigo teniendo el mismo hambre de ganar”, sentenció.

Por otro lado, Lionel Messi batió todos los récords al quedarse nuevamente con la distinción después de ser vencedor en las nominaciones de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Su discurso tuvo guiños a Diego Maradona, Erling Haaland y Kylian Mbappé: “Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. Lo quiero compartir con todos mis compañeros de la selección argentina. Este premio viene de la mano por lo que conseguí con la Selección”.