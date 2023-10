“Mentís... una vez más”: el posteo de Lionel Messi tras la información que publicó un periodista español

La foto de Lionel Messi con el Balón de Oro (AP Foto/Michel Euler)

La vuelta de Lionel Messi a París después de su paso por el PSG culminó con el Balón de Oro bajo el brazo del campeón del mundo. El astro cerró la velada en el Teatro del Châtelet con un emotivo discurso, que incluyó una mención al cumpleaños de Diego Maradona. En ese mismo sitio se hallaba el presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien pasó un incómodo momento en la previa a raíz de su decisión de no retener a la Pulga en agosto del 2021.

El ídolo y el directivo estaban en el mismo lugar y eso derivó en una información que despertó la incomodidad del propio futbolista: ”Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”, informó el periodista Gerard Romero por intermedio del canal de Twitch que encabeza llamado jijantes.

En una storie de redes sociales, el capitán de la selección argentina rompió con su habitual protocolo y decidió desmentir él personalmente esa información: “Mentís... Una vez más...”, escribió el futbolista de 36 años en su cuenta personal de Instagram y acompañó el posteo con la captura de la publicación.

La respuesta de Lionel Messi

El revuelo causado por la declaración del máximo goleador histórico del Barcelona generó la desmentida inmediata del propio Romero frente a la información brindada minutos antes: “Mil disculpas a todos, y mil más”. Su descargo en Twitter continuó en la misma línea. A menos de 15 minutos de lo escrito por Messi, señaló: “Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”.

Esto sucede a pocas horas de las palabras mencionadas por el jugador después de quedarse con el Balón de Oro. En conferencia de prensa, fue consultado por el homenaje planeado por el Blaugrana para destacar su carrera dentro del club: “Creo que me merezco despedir de esa gente con la que tantas alegrías y tristezas que hemos vivido toda mi carrera. Barcelona es mi casa, amo al club y a mi gente. Si se da, encantado de estar obviamente. El Barça es especial, diferente a todo. El hecho de haber estado tantos años allí y tener buenos compañeros hizo que ganase tanto. Ojalá poder algún día colaborar y dar lo mejor para ellos como siempre hice”.

El pedido de disculpas del periodista que habló sobre Messi

La raíz del conflicto con Gerard Romero se retrotrae a lo sucedido en mitad de 2023. En aquel momento, la Pulga aún no había decidido los próximos pasos de su carrera a la espera de culminar el vínculo con el París Saint-Germain. En este contexto, el reportero brindó un dato sobre su familia: “Uno de los hijos de Leo ha sufrido mucho en París en los últimos dos años, así que Antonela y los niños están presionando duro para el regreso de Leo”.

A pesar de disculparse por estas palabras, la personalidad en cuestión también había sido marcado por una información errónea sobre Jorge Messi, padre de Lionel, y el mejor futbolista del mundo brindó una entrevista tiempo atrás con un claro mensaje: “Hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras, quedan retratados y no pasa nada. Al día siguiente, vuelven a decir otra mentira. Hubo muchas cosas que molestaron, por ejemplo cuando usan mucho a mi familia, que mi papá llamó a La Liga o que uno de mis hijos la había pasado mal cuando es todo lo contrario. Mis hijos no se quieren ir de acá por lo bien que están”.

Cabe recordar que el vínculo entre Leo y el actual presidente del Blaugrana no finalizó en los mejores términos. El propio futbolista nacido en Rosario había expresado su mirada sobre su partida de la entidad: “Hice todo lo posible por quedarme. Nunca se me pidió jugar gratis, se me pidió que me rebajará el sueldo un 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club. Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente. Me dolieron, no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima, no asumir sus consecuencias y no hacerse cargo de las cosas. Y genera dudas en la gente que creo no me lo merezco”. Laporta, en 2022, no mostró arrepentimiento por haber dejado ir a Messi: “Es la decisión más triste de todas. No la hubiese querido tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido porque había que poner el club por encima de todo”.

Gerard Romero trabajó 14 años en la radio catalana RAC1 y, desde 2021, se dedica por completo a realizar distintas transmisiones por la plataforma virtual de Twitch, donde es seguido por más de 700.000 personas. El material deportivo producido le valió dos premios ESLAND, que destacan la creación de contenido de la comunidad hispanohablante en streaming. Se quedó con la nominación a Video del Año y Mejor Cobertura Periodística. Además, es el presidente de Jijantes FC, participante de la Kings League, proyecto ideado por el ex jugador Gerard Piqué.