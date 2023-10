La increíble historia viral de un niño argentino que conoció por casualidad a una estrella de la NBA y vivió unos días de película

La experencia de un nene argentino con Jimmy Butler

Una historia que tiene como protagonistas a un niño argentino y una de las máximas estrellas de la NBA tiene conmovidos a todos los usuarios en las redes sociales. Se trata del sueño cumplido de Felipe Velázquez, de apenas 12 años, quien pasó días inolvidables junto a Jimmy Butler, la gran figura de los Miami Heat. Ambos generaron un lazo que parece inquebrantable pese a que los separan más de 7.000 kilómetros de distancia.

Zoe Velázquez, hermana mayor de Felipe, relató a través de las redes sociales el paso a paso del encuentro con “el mejor tipo de este planeta”, como definió a Butler por los increíbles gestos que tuvo con ellos y su familia en un viaje que realizaron en enero de este año.

“Esto empieza el 24 de enero cuando con mi familia íbamos a ver al Heat. Feli (mi hermano) es específicamente fan de Jimmy, literalmente lo adora desde que lo vio. Así que le hice un cartel para tirarnos un lance porque no teníamos idea si algún día íbamos a poder volver”, reza el hilo de Zoe en Twitter.

La familia Velázquez llegó hasta el FTX Arena para ver un duelo entre Miami Heat y Boston Celtics con un cartel escrito en inglés que decía: “Jimmy, viajé más de 4405 millas para verte jugar, ¿podremos hacer una foto o tomar café?”. Pero su alegría se desvaneció rápidamente al enterarse que el escolta no iba a jugar ese partido, que estaba en su casa, ni siquiera había acudido al estadio.

Felipe Velázquez, de 12 años, con su familia y su ídolo Jimmy Butler.

No obstante, el cartel de Felipe Velázquez llamó la atención de Jimmy Butler que miraba el partido por TV, así que no dudó en comunicarse con gente del Miami Heat para que tengan un trato especial: “TNT agarró el momento exacto donde yo le cuento a Feli la mala noticia. Jimmy no jugaba. El video se hizo re viral, y cuando me doy cuenta, gente del staff del Heat se estaba comunicando conmigo porque habían visto el video. Lo que procedió a llevarnos a la cancha en el entretiempo para darnos en vivo regalos que había mandado Jimmy desde su casa”, relató Zoe.

Lo que parecía un gran gesto de Butler, fue solamente el comienzo. El ídolo del Heat quiso que Felipe no se perdiera la oportunidad de verlo jugar y, como contó Zoe, hizo todo lo necesario para que sucediera: “Jimmy nos pregunta si nos podíamos quedar a ver su próximo partido (era el 27 de enero), pero nosotros nos volvíamos el 26. A lo que el tipo se encarga de cambiarnos todo para que nos quedemos a verlo”.

Las publicaciones de Zoe Velázquez muestran que Jimmy Butler y Felipe forjaron una gran amistad, la figura de la NBA compartió todo el tiempo que tuvo disponible con su pequeño admirador mientras esperaban por el duelo ante Orlando Magic en el que sí iba a jugar.

“Nos llevaron al store del Heat para que agarremos lo que queramos. Nos invitó a cenar con él. No les puedo explicar el interés genuino que tenía el tipo en conocer a Feli. Realmente humilde. Y para mí era realmente irreal estar comiendo con un jugador de la NBA. Feli le contó a Jimmy (yo traduciendo) que hace skate desde chiquito, a lo que Jimmy procedió a decirle que al otro día lo llevaba a comprar uno. Pensamos que estaba jodiendo. No, al otro día lo llevo personalmente a comprarlo”, reveló la hermana del niño argentino.

Jimmy Butler en la cena con Felipe Velázquez y su familia (Crédito: @ZoeVelazquezz).

Jimmy Butler y Felipe Velázquez fueron a comprar skates (Crédito: @ZoeVelazquezz).

Finalmente, Felipe Velázquez pudo cumplir su deseo de ver jugar a Jimmy Butler, aunque a esa altura ya había vivido varias experiencias inolvidables con su jugador favorito. Incluso, no solamente asistió al partido en primera fila sino que tuvo acceso al vestuario y dio una arenga a los jugadores.

“Jimmy vino a saludarnos pre partido y decirnos que iba a jugar lo mejor posible... ¿Saben que es lo cómico? Jimmy le dedicaba tantos a mi hermano, lo señalaba, le hacía gestos. En el entretiempo nos vino a decir que éramos de suerte porque cuando estábamos en la cancha parecía que ganaban. No termina acá, nos llevó al vestuario y estaban todos, hablé con Haslem, Vincent, etc, todos un amor y súper contentos de lo que estaba haciendo Jimmy. Lo mejor fue que presenciamos la charla del coach post partido y lo dejaron hacer a Feli el saludo”, cerró Zoe.

En el video, se lo puede ver a Felipe Velázquez muy nervioso al estar rodeado de las grandes figuras de uno de los equipos más icónicos que tiene la NBA. Todos gritaron “Argentina” por pedido suyo y le pusieron en broche de oro a unos días de película. Jimmy Butler, quien visitó el país al mes siguiente, seguramente seguirá en contacto con un pequeño admirador que se ha transformado en un amigo.