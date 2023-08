Tras las quejas de los tenistas, se descubrió la razón detrás del olor a marihuana en el US Open

Pese a que el consumo recreativo del cannabis es legal en Nueva York, no está permitido en centros deportivos ni zonas públicas (AP)

Esta nueva edición del US Open parece caracterizarse por un factor externo inesperado. Así como el calor suele ser una característica del Grand Slam estadounidense, esta vez el inesperado e inconfundible olor a marihuana que varios tenistas han sentido parece marcar la ruta del certamen 2023, a punto tal que las autoridades iniciaron su propia investigación.

“La pista 17 huele como el salón de Snoop Dogg”, bromeó el alemán Alexander Zverev en las últimas horas, en referencia al rapero norteamericano. Al tiempo que la griega María Sakkari también lo oleó: “Era cannabis y no me afectó”. Pero lo cierto es que también algunos deportistas habían advertido sobre esto en 2022, por lo que por alguna razón se ha vuelto una constante en el US Open.

Después de estas declaraciones por parte de los jugadores, la propia federación (United States Tennis Association, USTA) inició una investigación para esclarecer lol ocurrido. Rápidamente se enviaron agentes a patrullar los estadios y el complejo Flushing Meadows, pero no hubo hallazgo alguno. ¿Cómo era posible que en algunas canchas hubiese olor a marihuana pero en nadie estuviera fumando?.

“A veces hueles a comida, a veces hueles a cigarrillos, a veces hueles a hierba”, comentó también Maria Sakkari, declaraciones que activó las alarmas. Evidentemente el viento estaba jugando su factor y las causas podrían venir de afuera del complejo.

Es que las canchas 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19, son linderas al Corona Park, un parque público de Queens que en los días de sol es frecuentado por familias y amigos que se reúnen para disfrutar del clima agradable. Y, desde marzo de 2021, el consumo recreativo de marihuana se ha legalizado en Nueva York, por lo que hay varias personas que fuman o vapean allí.

Entonces, la UTSA ha determinado que lo que ocurre está “fuera de su jurisdicción” por lo que no hay mucho que pueda hacer la organización del US Open para evitar que el olor llegue a las narices de los tenistas. Aunque, curiosamente, dentro de la ley que permite el consumo de marihuana se aclara que está prohibido fumarla en lugares públicos como parques, plazas o jardines, por lo que quienes lo estén haciendo en Corona Park están infringiendo.

Habrá que ver si después de la repercusión que ha tenido esta noticia y al tratarse de un megaevento como el Grand Slam estadounidense, las autoridades de Nueva York realizan algún control más estricto en esa zona para evitar que el cannabis siga siento tema de conversación durante los partidos.

