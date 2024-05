VivaElAmor con Andrés Simon y Ailin Tokman: “Somos monógamos a full”

Viva El Amor - Ailin y Simón

En esta nueva edición de #VivaElAmor, de la mano de Infobae en donde parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público y, además, disfrutar públicamente participando en una serie de preguntas que se plantean, entre ellos. Hoy Andrés Simón y Ailin Tokman.

Los influencers de cocina ya cumplen más de tres años juntos y en las redes sociales entre los dos suman más de diez millones de seguidores solamente en Instagram y otros tantos millones en Tiktok. El usuario de él es conocido como “Las Recetas de Simón” y ella con su apodo conquistan a los internautas con recetas de cocina fácil, económicas y preparar platos con los alimentos que tienen.

Se conocieron haciendo lo mismo, se pusieron de novios y ahora alquilaron juntos un departamento. Con ganas de hablar de esta nueva faceta en sus vidas y lo que más les gusta y lo que no del otro, los influencers llegaron al estudio de Infobae con mucha buena onda y complicidad.

En esta oportunidad, la entrevista se inició con una de las preguntas más románticas del segmento la cual invita a los entrevistados a que mirándose a los ojos se consulten “¿Cuándo se dieron cuenta que son el amor de su vida?”, el uno al otro, respectivamente. “Yo siempre lo sentí pero creo que el día que me hizo el click fue cuando fui a hacer el casting y no quedé y yo te iba a cancelar una salida pero vos me dijiste de ir igual que me ibas a levantar el ánimo y yo ahí me di cuenta que sí que era por acá. A la primera salida lo supe”, contestó Andrés a lo que Ailu se mostró feliz y sorprendida. “Tremendo, a primera vista casi”.

“¿Y a ver la tuya?”, le preguntó él sobre la misma temática a lo que la influencer respondió. “Yo creo que fue algo progresivo pero sí también la primera vez que nos conocimos que fue virtualmente, el primer día que ya hablamos me sentí muy identificada con vos, pero a medida que fue pasando el tiempo todo me gustaba de vos. Cuando no te veía te extrañaba. Me di cuenta que éramos los dos iguales, fue surgiendo pero siempre en mi cabeza lo supe”.

A su vez, en la entrevista los influencers revelaron que se conocieron porque él la invitó a ella a hacer un video en colaboración juntos con ambos perfiles. “Fuiste la primera que me contestó con buena onda, yo le había mandado a cinco personas y vos al toque dijiste que sí. Hoy coincidimos en que fue el destino”, afirmó Simon. “Sí, después de eso me acuerdo que hablábamos todos los días, éramos más amigos pero nunca más nos separamos”, sumó ella.

“¿Qué es lo que más te molesta de mí?”, le preguntó el influencer a su novia quien se atajó: “Bueno, podría decir cosas chiquitas”. Sostuvo y siguió: “Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es una boludez pero siempre cuando terminamos de grabar tenemos que ordenar y limpiar todo. Ahí estamos bien organizados, yo lavo y vos ordenás y limpiás, pero el problema es que no escurrís el trapo y cuando yo lo agarro para limpiar otra cosa está todo lleno de agua sucia”.

Entretanto, él se defendió: “Bueno, pero ya lo mejoré eso”, reconoció y reveló que es lo que más le molesta a él de Ailu. “Yo voy a decir que sos muy cabeza dura, tenés una idea en la cabeza y cambiártela es imposible.” “Todas nuestras discusiones son así, hablamos un poco pero siempre terminan igual en que no hablamos más porque no vamos a llegar a un acuerdo”. “Sí, eso es verdad”, concluyó ella. A pesar de esta consulta, los influencers siguieron con buena onda, riéndose y revelando lo mucho que se quieren.

¿Quién se enamoró primero? Los dos. Yo dije los dos, de esa forma coincidieron. Fue desde el primer día que nos vimos. En octubre que salimos. ¿Que? Que dije che, por acá. Desde ese día la verdad que esa semana ya nos vimos todos los días y ahí arrancó a full, la pareja comparte la misma mirada.

¿Quién perdonaría una infidelidad? Nadie señaló, dijeron ambos. Y yo creo, yo creo que que es algo que no, que no, que no va a pasar. Nosotros somos muy monogámicos a full y consideramos que tipo eso no nos va a pasar. O sea, yo no, no siento necesidad de estar con otra persona. Yo estoy súper feliz con Ailu y considero que es mutuo, de los dos lados. En el caso que pase algún día es una cosa del momento, o sea, yo creo que no va a pasar nunca, pero si llega a pasar alguna cosa en algún momento se verá en el momento, afirmó el cocinero. Yo creo que que no es un no rotundo de ambas partes no se puede decir lo que vos opines, al menos yo digo esto es, no es un no rotundo ni un sí rotundo de ambas partes. Una cosa que yo creo que no pasaría de ninguna manera si.

Mientras que ella expresó: Yo, bueno, iba a decir me sacaste las palabras, no iba a decir como que ninguno perdonaría una infidelidad, pero porque sentimos tanto que jamás va a pasar, que es como que ni me entra en la cabeza el hecho de perdonar una infidelidad. Claro, no hay ni un si no formado porque nunca se pensó ni la idea. Claro, yo lo mismo que a mí no me interesa estar con otra persona, yo estoy muy feliz con él y y proyecto mi vida a futuro con él para siempre. Entonces no tengo ninguna necesidad de pensar en otra cosa. Y yo sé que de su lado lo mismo, así que calculo que ninguno perdonaría porque no pasaría.

¿Quién abriría primero la pareja?

¿Ninguno, ninguno? Coinciden otra vez. Ailin toma la palabra... No, lo que pasa es que, a ver, hoy yo tengo muchos pensamientos encontrados con las relaciones abiertas. Re súper respeto a la gente que lo hace. Obviamente yo no lo haría, pero entiendo y respeto al otro lado. Yo por lo menos no tengo las relaciones abiertas, las, ¿cómo se dice la palabra? idealizo. Las relaciones no las relaciono mucho con lo que tiene que ver con lo sexual. Digamos que poder estar con otra gente. Digamos vos elegís a tu pareja para estar para siempre, pero sexualmente querés estar con otra gente. Eso es lo que yo pienso en mi cabeza y yo literalmente no tengo la necesidad de estar con otras personas porque qué sé yo, he estado con otras personas y la verdad no me va ni me viene. “Como que él me conoce un montón y entre nosotros estamos bien, qué sé yo.” Yo no abriría la pareja, pero re súper respeto a la gente que lo hace. ¿Obvio no?

Simón aclara: “Yo considero lo mismo, o sea, absoluto respeto. Entiendo que hay un montón de gente que lo hace, que tiene una mentalidad más abierta. No es que no somos cerrados ni nada, pero es el hecho de que no lo veo. Yo también lo relaciono, por ahí estamos equivocados, pero lo relaciono más con lo sexual. Y es como el hecho de que estoy, también estamos increíble en la pareja, en todos los aspectos y es como que no tengo necesidad de estar con otras personas”.