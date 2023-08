El Mago Capria criticó las declaraciones de Agustín Almendra contra Benedetto en la previa de Boca-Racing

Las duras declaraciones de Almendra contra Benedetto

Luego de su debut frente a Unión de Santa Fe en el 15 de Abril, Agustín Almendra se instaló en la opinión pública debido a sus declaraciones dirigidas a Darío Benedetto. Como el delantero de Boca había anticipado que no le brindaría un abrazo cuando lo vuelva a cruzar en La Bombonera, el volante de Racing palpitó la previa de los cuartos de final de la Copa Libertadores con un picante condimento.

“Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría”, apuntó el futbolista ante una pregunta de Infobae tras el empate 1-1 frente al Tatengue. Y cuando le consultaron si le habían molestado los dichos del goleador de 33 años, el refuerzo de La Gagoneta afirmó: “Sí, obvio, ¿cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras? Él mismo dijo que quedó como un buchón”.

Sus palabras causaron un revuelo en el mundo mediático, pero no cayeron bien en el círculo íntimo de la institución de Avellaneda. Así lo hizo saber el mánager del club, Rubén Capria, cuando manifestó su disconformidad en diálogo con TyC Sports. “No sirve para nada lo que dijo. Está claro que hablamos con Agustín. Hay que tener recaudos. Estamos en un momento social en el que nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que tratar de evitar, por lo menos para mí”, subrayó el Mago. Y aclaró: “No le pongo un tinte bélico al partido. Tuve la posibilidad de jugar este clásico y es disfrutable. Hay que desterrar lo de vida o muerte en el fútbol. Es hermoso para jugar, es un clásico. Hay que dejar de alimentar ese morbo. Después sufrimos todo. A mí me gusta disfrutar del juego, eso me hace feliz. No alimento estas cuestiones. Hay que bajar la histeria. Se confunde la pasión con la histeria”.

Mientras tanto, Fernando Gago analiza la chance de incluir a Agustín Almendra como titular en el Alberto J Armando. El entrenador le dio la titularidad en el partido frente a Unión, para que sume minutos y así ganar ritmo de juego. El ex Boca jugó hasta los 17 minutos de la segunda etapa, cuando fue reemplazado por Agustín Ojeda, mientras que el otro refuerzo que debutó, Juanfer Quintero fue sustituido por Jonathan Gómez a los 26 del complemento.

El desempeño de ambos fue aceptable y dejó conforme al DT, por lo que tienen chances de arrancar desde el inicio frente al Xeneize. Almendra, surgido en las divisiones juveniles de Boca, podría ocupar el lugar de Juan Ignacio Nardoni, quien no está disponible porque se recupera de un desgarro muscular, aunque también tiene chances Nicolás Oroz en ese lugar de la cancha.

Racing visitará a La Bombonera el próximo miércoles desde las 21, en el partido que contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y la transmisión de la señal de cable Fox Sports. La revancha de los cuartos de final de la competición internacional entre la Academia y el Xeneize se jugará en el Cilindro de Avellaneda el miércoles 30 de agosto.

