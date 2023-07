La primera hincha que llegó a Nueva Zelanda para alentar a Argentina en el Mundial femenino: los carteles que llevó y ya hacen furor

Maia Pustilnik, la hincha número uno de la Selección femenina

Maia Pustilnik llegó desde Buenos Aires para alentar a la celeste y blanca, pero se llevó una sorpresa: empezó a cumplir el sueño antes de lo pensado. Ya en el aeropuerto se cruzó con muchas de las protagonistas de esta historia, las jugadoras. “Vine con ellas en el vuelo y me encontré con todo preparado para el Mundial. Las vi subir, las vi bajar, pude acercarme y desearles lo mejor y me respondieron buena onda”, afirmó.

Siempre le gustó el fútbol, dentro y fuera de la cancha, así que comenzó a seguir algunos torneos profesionales hasta que llegó al máximo nivel internacional, la Women’s World Cup. Haciendo rodar la pelota desde Vélez de Martínez a la Champions y de allí sin escala al Mundial, ‘la hincha número’ uno pisó Nueva Zelanda.

Esta vez la aventura no la va a vivir sola, una amiga llegará en los próximos días a Auckland. Y estarán acompañadas por las frases de Mai en sus carteles. El primer comentario de la fanática fue para sumar a la presencia argentina: “Queremos organizar un banderazo, aunque seamos pocos, ¿se suman?”, y así unos cuantos argentinos perdidos por el aeropuerto de Auckland se miraron a los ojos y vieron su patria. Unos migraron hace ya mucho, otros recién llegados como el caso de Maia, pero todos en busca del hogar y de transmitir un poquito de eso a las jugadoras.

‘Che ¿declarás la yerba?’, se preguntaban unas a otras las deportistas, mientras que las fanáticas estaban preocupadas por el Fernet. Fotos y alguna anécdota se escapaban por ahí mientras se acrecentaban las ganas de llegar a descansar tras unas largas 11 horas y pico de vuelo.

Maia Pustilnik con Estefanía Banini

El sueño recién comienza y poco a poco se va cumpliendo para Maia, quien tiene como jugadora favorita a Estefanía Banini, la pequeña gigante de la Selección. ¿Cómo arrancó la locura de venir al Mundial? “Nació el año pasado cuando fui a la Eurocopa Femenina y dije ‘tengo que hacer lo mismo con Argentina’. Me faltó alentar a mi país, así que dije ‘voy a vivir un torneo de fútbol femenino y acá estoy”.

El cartel más original que trae en esa valija cargada de ilusiones es para Ada Hegerberg, la jugadora noruega. La europea recibirá la sorpresa de leer ‘Ada, to have the mate, now you need de bizcochitos?’, que es la continuidad de un lindo encuentro. “Antes le había hecho un cartel que decía si quería mate, entonces ahora le ofrezco bizcochitos”. ¿Y llegó el mate? “Si, yo la fui a ver, se me acercó, le regalé el mate, me saqué una foto y me reposteó el tuit. Una locura”.

Pero no solo eso, Mai también logró llevarse la camiseta de una de las mejores jugadoras del mundo, Pernille Harder, la danesa consagrada como futbolista top de Europa en 2018 y 2020, y dueña del segundo fichaje más caro del fútbol femenino tras su pase al Chelsea en 2020. Y sí, está confirmado en las anécdotas de Maia Pustilnik que los carteles hacen historia. ¿Cuál será la nueva en este Mundial?