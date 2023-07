Schweinsteiger culpó a Guardiola por la crisis de la selección de Alemania: “Hemos perdido nuestros valores”

Bastian Schweinsteiger trabajó un año bajo las órdenes de Pep Guardiola en Bayern Múnich, antes de marcharse a Manchester United (Getty Images)

Desde el título que consiguió en 2014, la selección de Alemania no ha conseguido alcanzar los octavos de final de un Mundial y en Europa se preguntan cómo es posible que un país con tanta tradición futbolística ahora no pueda siquiera pasar de fase de grupos. En medio de esta crisis, el ex capitán del equipo Bastian Schweinsteiger dejó una profunda reflexión que va más allá del momento y puntualiza en el ADN del equipo.

En diálogo con Talk Sport el ex futbolista, pieza clave en la consagración de Brasil, aseguró que el gran problema es que Alemania ha perdido su identidad y culpó por esto a Pep Guardiola, quien estuvo el mando de Bayern Múnich entre 2013 y 2016: “Cuando llegó al país, todo el mundo tenía la opinión de que teníamos que jugar este tipo de fútbol enfocado en pases cortos, pero lo que ocurrió al final fue que hemos perdido nuestros valores. Creo que las demás naciones siempre nos consideraron una selección luchadora que siempre corría hasta el final. Ahora hemos perdido esa virtud a lo largo de los últimos siete u ocho años porque simplemente nos olvidamos de ella. Estábamos más centrados en pasarnos el balón de forma bonita”.

El ex futbolista que se retiró en 2019 y se lució durante 12 años en Bayern Múnich sostuvo que esta idea de cambiar radicalmente el estilo del combinado de su país provocó que en la actualidad equipos como Inglaterra o Francia lo hayan superado y que hayan pasado dos Mundiales en donde ni siquiera avanzó de ronda. En 2018, perdió con México y Corea del Sur y terminó último en su grupo en el que sólo sumó una victoria ante Suecia, y en 2022 cayó ante Japón, empató con España y apenas le ganó a Costa Rica.

El próximo objetivo del combinado germano será la Eurocopa 2024 que se disputará justamente en Alemania: “Para tener una buena Euro no tiene que cambiar el entrenador, tiene que cambiar la mentalidad. Siempre buscamos jugadores con mucho potencial, pero creo que hay que buscar jugadores con la mentalidad correcta y ya no tenemos más jugadores que ejemplifiquen esa característica. Solo quedan Thomas Müller y Manuel Neuer como prototipos de jugadores con la mentalidad de la selección alemana”.

Sus palabras son muy similares a las que Giorgio Chiellini pronunció en 2017, después de que Italia no se clasificara al Mundial de Rusia. En aquel entonces, el zaguero aseguró que su país estaba perdiendo su esencia: “Ahora todos buscan jugar largos, empezar la jugada, en los centros ya ningún defensa italiano ‘siente’ su rival como antes. Nunca tendremos el tiqui-taca español, buscándolo perdemos nuestra historia”. E insistió: “El guardiolismo ha arruinado una generación de defensas”. Italia es otra histórica selección caída en desgracia. Campeona de cuatro Mundiales, apenas se ha clasificado en dos de las últimas cuatro y en ambas (2010 y 2014) quedó eliminada en primera ronda.

